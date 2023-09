SPECIAL: Neuer BT-Lautsprecher DOCKIN D FINE EVO mit 6 Treibern, 50 Watt RMS und austauschbarem Akku

Das junge Berliner Unternehmen DOCKIN stellt die neueste Evolution des D FINE Lautsprechers mit dem Namen D FINE EVO vor. Der Hersteller möchte mit außerordentlich hoher Klangqualität in dieser Preisklasse und Gerätekategorie sowie mit einem nachhaltigen Ansatz überzeugen. Die aktuelle Version setzt damit die Produktphilosophie des Herstellers aus der Hauptstadt konsequent fort.

Der DOCKIN D FINE ist, identisch zum Vorgängermodell, ein echtes 2-Wege-System und will mit klaren Höhen und satten Bässen auch anspruchsvollere Musikliebhaber überzeugen. Vorne sind zwei aktive Hochtöner und zwei aktive Mitteltöner verbaut. Auf der Rückseite kommen zwei Passivradiatoren zum Einsatz, die im Tieftonbereich unterstützen. Angetrieben wird der D FINE EVO mit einem leistungsstarken Digitalverstärker mit 50 Watt RMS.

Frontansicht

Schrägansicht

Der Akku hält trotz der hohen Leistungsfähigkeit bis zu 15 Stunden lang durch. Dank Powerbank-Option kann man auch sein Smartphone mit dem Bluetooth-Speaker aufladen. Beim Akku trumpft DOCKIN auf und beweist, dass auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit großer Wert gelegt wird. Die Berliner sind einer der wenigen Hersteller, die in diesem Bereich einen problemlosen Akkutausch ermöglichen. Auch wenn der Akku nicht defekt ist, kann man sich im DOCKIN Shop einfach einen zweiten dazukaufen und den Musikgenuss mit dem BT-Speaker entsprechend verlängern.

DOCKIN APP

Praktisch ist die Kompatibilität zur DOCKIN App. Hier kann man einfach zwei Speaker miteinander koppeln. Im Party-Modus erzeugen beide Lautsprecher eine synchrone Klangwiedergabe. Im Stereo-Modus gibt es, nomen est omen, echten Stereo-Sound. Ebenfalls in der App verfügbar ist ein Equalizer zur individuellen Klangeinstellung. Außerdem gibt es voreingestellte Presets wie "Bass", "Stimme" oder "Chill".

Picknick im Grünen mit dem D FINE EVO

IP55-zertifiziert

Mit IP55-Zertifikat ist der DOCKIN D FINE EVO gegen Staub und Spritzwasser geschützt und kann auch am Strand oder beim Picknick am See zuverlässig und sorgenfrei verwendet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der DOCKIN D FINE EVO ist zur UVP von 139,95 Euro bzw. 111,00 CHF erhältlich. Er kann direkt bei DOCKIN auf der Website oder im stationären Fachhandel sowie Versandhandel erworben werden.

Special: Philipp Kind

Bilder: DOCKIN

Datum: 07.09.2023

