SPECIAL: Neue Teufel Real Blue TWS In-Ear-Kopfhörer - moderne Technik und hoher praktischer Nutzwert

Für knapp 150 EUR stellt Teufel mit dem Real Blue TWS einen neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit digitalem, hybridem Active Noise Cancelling (ANC) für eine effiziente Geräuschunterdrückung vor. Bislang beschränkte sich das TWS-Sortiment der Berliner auf den Teufel Airy TWS.

Ohrstöpsel außen

Die 2021er TWS In-Ears bieten eine leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung mit Mikrofonen auf der Außenseite, um die Umgebungsgeräusche präzise zu erfassen. Um die Geräuschunterdrückung noch effektiver und genauer zu machen, werden zusätzlich die Außenaufnahmen mit den Werten eines zweiten Mikrofons im Inneren des Kopfhörers abgeglichen. So werden Fehler reduziert, was eine besonders rauscharme und noch effektivere Geräuschunterdrückung zur Folge hat.

Ohrstöpsel innen

Die Neuheit bietet außer klassischer aktiver Geräuschunterdrückung auch einen Transparenzmodus für eine verstärkte Wahrnehmung von Außengeräuschen. Statt Außengeräusche durch einen Gegenschall zu eliminieren, werden sie im Transparenzmodus verstärkt. Und zwar so, als würden die Kopfhörer nicht den Gehörgang blockieren. Die Funktion eignet sich perfekt, um Durchsagen am Bahnhof oder Flughafen zu verstehen, ohne dabei die Ohrhörer herausnehmen zu müssen.

Komplett ausgestattet

Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen Bluetooth 5.2 mit AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music und Co. Zudem verspricht der Hersteller, dass Videoton lippensynchron übertragen wird. Damit kann man den TWS-Hörer auch perfekt für den Genuss der Lieblingsserie vom favorisierten VoD-Dienst verwenden.

Hochwertige Akustik

Damit die Akustik auf hohem Level ist, setzt Teufel auf hoch belastbare Linear-HD-Töner mit großen 12-mm-Membranen für extra weiten Frequenzgang. Mit präzisen Höhen, sauber strukturierten Mitten und starken Kickbass sowie einer harmonischen Gesamtwiedergabe soll die Neuheit auf Kundenfang gehen. Prima: über 8 Stunden Wiedergabe mit einer Ladung ohne ANC, mit ANC über 6 Stunden. Das sind zwar keine neuen Maßstäbe hinsichtlich der Ausdauer der eingebauten Akkus, aber doch recht erfreuliche Werte.

Energie für 2 x Vollladen im Case

Die Kopfhörer laden im Case bis zu zwei mal komplett nach, was einer Gesamtausdauer von über 25 Stunden ohne ANC und über 18 Stunden mit ANC entspricht - auch das geht in Ordnung. Das Case selber sieht mit den abgerundeten Ecken prima aus und passt, so versprechen die Berliner, gut in die Hosentasche.

Hoher Bedienkomfort und spritzwassergeschützt

Kommen wir zum Thema Bedienkomfort: Eine smarte Touch-Steuerung für Musiksteuerung, ANC, Transparenzmodus, Telefonate, Sprachassistent und Lautstärke soll das Handling erleichtern. Ob das in der Praxis gelingt, klärt ein späterer Test. Kurz zur Touch-Steuerung: Die Außenseiten beider Ohrhörer reagieren auf Berührungen und ermöglichen die komplette Wiedergabesteuerung inklusive Lautstärkeregelung – das Smartphone kann in der Tasche bleiben. Überdies wechselt ein langer Fingerdruck auf den linken Ohrhörer zwischen ANC aus, ANC an und Transparenzmodus. Das gleiche Kommando auf der rechten Seite löst den jeweiligen Sprachassistenten aus.

Sehr bequemer Sitz

Die Real Blue TWS sind nspritzwassergeschützt nach IPX3, resistent gegen Regen und Staub. Und wenn inmitten der Lieblingsserie dann doch ein Anruf kommt: Die eingebaute Freisprecheinrichtung mit Qualcomm® cVc™-Technologie ist für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime, Sprachsteuerung über Google/Siri in hoher Sprachverständlichkeit zuständig. Praktisch ist die Anzeige des Akkuzustandes auf iOS, Android und am Ladecase. Im Lieferumfang enthalten sind speziell geformte "Mushroom-Ear-Tips" aus antibakteriellem Silikon für einen festen, komfortablen Sitz in vier Größen (XS, S, M und L). Wir hoffen, bald einen Test der Neuheit anbieten zu können.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel

Datum: 15. November 2021

Preis, Verfügbarkeit und Lieferumfang

Die REAL BLUE TWS sind ab sofort im Teufel Webshop mit kostenlosem Versand sowie in allen Teufel Stores zum Preis von 149,99 Euro erhältlich. Ein Ladekabel (USB-A auf USB-C) sowie vier Paar Silikonadapter sind im Lieferumfan

