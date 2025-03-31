SPECIAL: Neue Sharp Soundbars mit Dolby Atmos und DTS:X - "Tuned by Devialet"

Sharp stellt mit Sharp Q eine neue Produktlinie vor, in der laut Hersteller modernste Technologie und elegantes Design auf erschwingliche Preise treffen. Den Auftakt machen zwei neue Soundbars auf dem europäischen Markt: Die Sharp HT-SBW53121 im 3.1.2-Kanalaufbau sowie die HT-SBW55121 mit zwei zusätzlichen Kanälen seitlich (5.1.2). Beide Modelle sollen hohe akustische Performance und ein faires Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Die Rear-Lautsprecher Sharp HT-SPR52021 sind speziell auf die neuen Q Soundbars abgestimmt und können optional kombiniert werden, um eine immersive Kulisse im Wohnzimmer zu generieren.

Sharp betont: "Die Sharp Q Serie steht für eine perfekte Symbiose aus Qualität, Einzigartigkeit und Erschwinglichkeit. Mit ihr erhalten anspruchsvolle Kunden Spitzentechnologie im eleganten Design – und das ohne große finanzielle Belastung."

Perfekte Partner für Sharp Q und AQUOS TVs

HT-SBW55121 und HT-SBW53121 in Black/Blue

Raumfüllende Kulisse

Sowohl die HT-SBW53121 als auch die HT-SBW55121 unterstützen die objektbasierten Tonformate Dolby Atmos und DTS:X. Beide Modelle sind mit nach oben gerichteten Höhenlautsprechern ausgestattet, die HT-SBW55121 soll das räumliche Klangerlebnis zudem durch zusätzliche seitlich positionierte Lautsprecher weiter optimieren und die Klangbühne verbreitern.

Mit den HT-SPR52021 (als Paar erhältlich) kann man dann die Komponenten noch um dedizierte Surround-Lautsprecher erweitern. Die 2.0.2-Surround-Lautsprecher verfügen ebenfalls über nach oben abstrahlende Schallwandler und erweitern die Systeme praktisch auf 5.1.4 bzw. 7.1.4. Die Boxen verbinden sich drahtlos mit den Soundbars und benötigen auch keine Verbindung untereinander. Lediglich ein Stromkabel muss man anschließen.

Tuned by Devialet

Das aktuelle Sharp Q Soundbar Line-up mit Wireless Subwoofer und optionalen Rear-Lautsprechern

Subwoofer und Rear-Lautsprecher in Grey/Silver

Mit Stolz verkündet Sharp, dass die Akustikingenieure von Devialet erneut als verlässlicher Partner bei der Abstimmung der neuen Q Soundbars zur Seite standen. Die französische Audioschmiede ist seit Jahren eine Institution im Bereich hochwertiger HiFi-Produkte. Erstmals tragen die neuen Sharp Produkte das offizielle Siegel: "Tuned by Devialet".

Sharp sieht die Soundbars als perfekte Partner für Sharp Q oder AQUOS Fernseher. Die Geräte können aber natürlich auch mit anderen TVs kombiniert werden und passen dank des minimalistischen, skandinavischen Designs zu verschiedenen Modellen unterschiedlicher Hersteller.

Weitere Spezifikationen

Sharp Q Soundbar mit optionalen Rear-Speakern

Die HT-SBW55121 weist Abmessungen von 1.260 x 57 x 125 mm (LxHxT) auf und wiegt knapp 7kg. Insgesamt sind hier, inklusive der seitlichen Schallwandler, acht Lautsprecher verbaut. Der Wireless-Subwoofer befindet sich bei beiden Modellen im Lieferumfang. Dieser misst 240 x 240 x 415 mm. An Leistung stehen 650 Watt zur Verfügung. Abmessungen konnten wir von der HT-SBW53121 noch nicht entdecken, die Leistung soll aber 550 Watt betragen. Die optionalen Rear-Lautsprecher sollen 200 Watt Leistung mitbringen.

Die Soundbars sind mit HDMI eARC, zwei HDMI-Eingängen sowie einem Klinkeneingang und einem optischen Digitaleingang bestückt. Zudem sind ein USB-Anschluss für die Musikwiedergabe und Bluetooth an Bord.

Hinzu kommen EQ-Presets sowie auch eine manuelle Klangregelung.

Das Line-up in Black/Blue

Preise und Verfügbarkeit

Alle Modelle sind in den Farben Black/Blue oder Grey/Silver ab April zu folgender UVP verfügbar:

Sharp HT-SBW53121 Soundbar: 399 Euro

Sharp HT-SBW55121 Soundbar: 549 Euro

Sharp HT-SPR52021 Rear-Speaker: 239 Euro

In Kürze werden wir sowohl eine der neuen Soundbars als auch einen Sharp AQUOS Fernseher für Tests in der Redaktion haben.

