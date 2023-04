SPECIAL: Schnelle Mesh-WLAN-Repeater mit WiFi 6 und einfacher Installation von devolo

Die Aachener devolo AG hat vor kurzem zwei brandaktuelle Repeater-Modelle mit dem neuen WiFi 6-Standard vorgestellt. Der devolo WiFi 6 Repeater 3000 und der WiFi 6 Repeater 5400 werden demnächst bei uns in der Redaktion zum Einsatz kommen und wir wollen gerne von unseren Erfahrungen berichten. In diesem Special stellen wir schon einmal die Features der beiden neuen Drahtlos-Experten im devolo Portfolio näher vor.

devolo WiFi 6 Repeater 5400

Schnelles WiFi

Hauptargument für die beiden neuen Repeater ist sicherlich die hohe Geschwindigkeit im Drahtlos-Netzwerk. Das Arbeiten im Home Office erfordert hohe Zuverlässigkeit und modernes Home Entertainment kommt ohne hohe Bandbreiten nicht aus. Nicht in jeder Wohnung oder in jedem Haus steht der Router aber an günstiger Stelle und kann alle Geräte mit der notwendigen Signalstärke versorgen. Gerade datenhungrige Endgeräte profitieren von einer stabilen und schnellen Verbindung, ansonsten drohen Unterbrechungen oder Ruckeln beim Streaming, Gaming oder bei Video-Calls. Hier setzen die neuen devolo WiFi 6 Repeater an, die sich laut Hersteller besonders für mittelgroße Wohnflächen eignen oder um WLAN-Lücken gezielt auf einer Etage zu schließen.

devolo WiFi 6 Repeater 3000

WiFi 6

Dank der Unterstützung vom neuen WiFi 6-Standard sind Brutto-Datenraten im WLAN bis zu 3.000 Mbit/s bzw. bis zu 5.400 Mbit/s möglich. Zusätzlich zur höheren Geschwindigkeit kommt WiFi 6 aber mit weiteren Perks daher, von denen nicht nur neue WLAN-6-Endgeräte, sondern auch ältere Smartphones, Tablets oder Notebooks profitieren.

WiFi 6 mit neuen Features

Darunter fällt z.B. OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Dabei handelt es sich um eine Modulationstechnologie, die WiFi-Frequenzen wesentlich effizienter nutzen soll und mehr Bandbreite je Datenstrom zur Verfügung stellt. So können eine maximale Zahl von Endgeräten mit Highspeed-Netz versorgt werden.

Hohe Effizienz gelingt mit einer optimierten Target Wake Time (TWT). WiFi 6 steuert den Funkverkehr und lässt Geräte länger "schlafen", die gerade nicht auf eine konstante Verbindung angewiesen sind. Das spart natürlich generell Energie, ist aber insbesondere bei batteriebetriebenen Smart-Home-Geräten interessant und spart Kapazität.

Die neuen devolo Repeater unterstützen auch BSS-Coloring (Basic Service Set Coloring). Mehrere WLAN 6 Access Points können dadurch dasselbe WLAN-Frequenzband gleichzeitig nutzen. Interferenzen, gerade in sehr dichten WLAN-Umgebungen in Innenstädten oder Mehrfamilienhäusern, können dadurch vermieden werden.

devolo Mesh-WLAN

WiFi 6 Repeater 5400 und WiFi 6 Repeater 3000 unterstützen auch die intelligenten Mesh-Funktionen von devolo. Ein Mesh-WLAN ist ein Funknetzwerk, das aus mehreren Zugangspunkten besteht, um zusammen ein engmaschiges und somit zuverlässiges und schnelles Heimnetz zu schaffen. Die Zugangsdaten des Routers werden von den neuen devolo-Repeatern einfach per Knopfdruck (WPS) übernommen und man muss bei den mit den Repeatern verbundenen Endgeräten kein neues Passwort eingeben. Alle WLAN-Hotspots nutzen den identischen WLAN-Namen und das identische Passwort.

Access Point- und Client Steering sind wichtige Bestandteile eines Mesh-WLAN. Mobile Geräte, Smartphones oder Tablets, verbinden sich damit automatisch mit dem stärksten Hotspot. Das ist besonders dann wichtig, wenn man mehrere devolo Repeater in einem Haushalt verwendet. Smartes Management erledigen darüber hinaus Bandsteering und Airtime Fairness.

Einfache Installation

Die neuen Repeater sind selbstverständlich mit allen Routern und Endgeräten kompatibel. Die Inbetriebnahme gelingt laut devolo binnen wenigen Minuten: einstecken, Taste drücken und fertig.

devolo Home Network App

Die kostenlose devolo Home Network App kann aber zusätzlich bei der Installation begleiten und ist dafür mit einem Installationsassistenten ausgestattet. Innerhalb der App kann man dann nach der Einrichtung zusätzliche Konfigurationen vornehmen und z.B. ein Gäste-WLAN erstellen.

Die devolo Repeater verfügen über eine vierstufige Signalanzeige und unterrichten den Anwender über die Qualität und Stärke des WLAN-Signals. Denn nur wenn ein WLAN-Repeater ein schnelles WLAN-Signal vom Router empfängt, kann er es auch entsprechend weiterleiten. Eine gute Position ist daher von enormer Wichtigkeit.

Verfügbarkeit, Preis, Garantie

Die beiden neuen devolo Repeater sind jetzt im Handel und online verfügbar. Der devolo WiFi 6 Repeater 3000 ist zum Preis von 99,90 Euro erhältlich. Für noch mehr Leistung soll sich der neue devolo WiFi 6 Repeater 5400 für 149,90 Euro empfehlen. Die devolo AG gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.

Technische Daten / Highlights

Die Highlights des devolo WiFi 6 Repeater 3000 im Überblick

Einfache Installation per Tastendruck

Neuer WiFi 6-Standard

Mesh-WLAN für ein nahtloses Heimnetz

WPA3- & WPA2-Verschlüsselung

WLAN-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 3.000 MBit/s, 2x2 MIMO-Antennenkonfiguration

Ein Gigabit-Port zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte per LAN-Kabel

Vierstufige Signalanzeige zur optimalen Positionierung

Kostenlose devolo Home Network App mit Installationsassistent und zur Konfiguration des devolo Heimnetzwerks

Gehäuse: Wallplug

Kompatibel mit allen WLAN-Routern und WLAN-Endgeräten

Die Highlights des devolo WiFi 6 Repeater 5400 im Überblick

Einfache Installation per Tastendruck

Neuer WiFi 6-Standard

Mesh-WLAN für ein nahtloses Heimnetz

WPA3- & WPA2-Verschlüsselung

WLAN-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 5400 MBit/s, 2x2 + 4x4 MIMO-Antennenkonfiguration

Zwei Gigabit-Ports zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte per LAN-Kabel

Vierstufige Signalanzeige zur optimalen Positionierung

Kostenlose devolo Home Network App mit Installationsassistent und zur Konfiguration des devolo Heimnetzwerks

Desktop-Gehäuse

Kompatibel mit allen WLAN-Routern und WLAN-Endgeräten

Special: Philipp Kind

Bilder: devolo

Datum: 13.04.2023

Tags: devolo