SPECIAL: IOTAVX AVXP 3-230 - neue, äußerst kraftvolle Dreikanal-Endstufe fürs leistungsstarke Heimkino-Setup

Neu aus dem Hause IOTAVX kommt die Dreikanal-Endstufe AVXP 3-230, die wir bereits in einer News kurz vorgestellt haben. Auch hier möchten wir nochmals auf die Vorbesteller-Aktion für den neuen Endverstärker hinweisen. Ab Dezember 2024 ist das neue Produkt erhältlich, aber vom 18. Oktober bis 31. Oktober 2024 haben Kunden die Möglichkeit, die AVXP 3-230 mit einem Rabatt von satten 20% vorzubestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299€, sodass Käufer in dieser Aktion die Endstufe für 1.039,20€ erwerben können. Die Auslieferung der vorbestellten Geräte erfolgt, so verspricht es der Hersteller, pünktlich am 16. Dezember 2024.

IOTAVX sieht in der AVXP 3-230 eine "leistungsstarke 3-Kanal-Endstufe für Heimkino- und HiFi-Enthusiasten." Sie wurde allerdings mit speziellem Fokus auf äußerst hochwertige Heimkino-Setups entwickelt und punktet mit erstklassiger Flexibilität. Sie offeriert dank 3x 230 Watt an 4 Ohm enorm viel Power und eignet sich daher ideal für den Betrieb von Front- und Centerlautsprechern in Mehrkanal-Systemen. Wie man es von IOTAVX-Endstufen kennt, überzeugt auch die Neuheit durch ihren nachdrücklichen und exakten Klang, der sowohl Musikliebhaber als auch Filmfans glücklich machen dürfte. Mit solider Verarbeitungsqualität und aufwändiger, durchdachter Audiotechnik stellt die AVXP 3-230 ein hohes Qualitätsniveau sicher.

Wenden wir uns weiteren Produktinformationen zu beziehungsweise gehen wir etwas mehr ins Detail.

Rückseite

Die IOTAVX AVXP 3-230 ist die optimale Lösung für Heimkino-Setups, bei denen die Front- und Centerlautsprecher mit enormer Leistungsstärke versorgt werden sollen. Genau diese Performance stellt der IOTAVX Dreikanal-Endverstärker bereit und entlastet somit den AV-Receiver/-Verstärker, sodass dieser sich ausschließlich auf die Versorgung der Surround- und Höhenkanäle konzentrieren kann, die deutlich weniger Leistung benötigen.

AVXP 7-230

Basierend auf der bewährten AVXP 7-230, ist die AVXP 3-230 mit der gleichen beeindruckenden Leistungsfähigkeit pro Kanal ausgestattet. Dank 230 Watt pro Kanal bei 4 Ohm und 150 Watt pro Kanal bei 8 Ohm gewährleistet das neue Produkt eine kraftvolle und präzise Wiedergabe, auch bei anspruchsvollen Lautsprechern und enormen Pegeln.

Sehr hochwertiges Innenleben

Die überragende Kraft der AVXP 3-230 resultiert aus dem Einsatz hochwertiger Bauteile und einem sorgfältig durchdachten Design, was sich an verschiedenen Stellen deutlich zeigt, so z.B. bei der Stromversorgung. Ein geschirmter Ringkerntransformator mit einer Leistungsaufnahme von 1.320 Watt ist für eine sehr solide Grunbdversorgung zuständig, und eine Pufferkapazität von 120.000 Microfarad sorgt zusätzlich dafür, dass auch bei dynamischen Spitzen eine konstante und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet ist.

IOTAVX AVX17

Ergänzend dazu bietet die IOTAVX AVX17 Mehrkanal-Vorstufe eine exzellent passende Kombination, die mit bis zu 9.1.4 oder 7.1.6 Kanälen genutzt werden kann. Die AVX17, die wir auch bereits im Test hatten, punktet mit einer hochklassigen Signalverarbeitung und harmoniert von der akustischen Auslegung her ideal mit den IOTAVX Endstufen.

Schlicht-zeitloser, sehr solider Auftritt

Die IOTAVX AVXP 3-230 weiß nicht nur durch ihre klanglichen Eigenschaften zu gefallen, sondern auch durch ihre robuste Bauweise. Das robuste Stahlgehäuse und die sorgfältig ausgewählten Komponenten ermöglichn eine lange Lebensdauer und somit nachhaltigen Hörgenuss.

Technische Daten

Produkttyp: 3-Kanal Endstufe

Dauerleistung (lastabhängig): 180W (8Ω, 2 Kanäle), 150W (8Ω, 3 Kanäle), 300W (4Ω, 2 Kanäle), 230W (4Ω, 3 Kanäle)

Anschlüsse: Cinch-Eingänge, Balanced XLR-Eingänge

Rauschabstand: 112 dBA

Klirrfaktor (THD+N): ≤0.015% (Max. Leistung, 1 kHz)

Frequenzgang (+/-1dB): 10Hz - 35kHz

Stromversorgung: 115VAC or 230VAC, @ 50/60Hz (Automatisch)

Energieversorgung: 1 Hochleistungs-Ringkerntrafo; Pufferung: 120.000µF Kapazität

Max. Leistungsaufnahme: 1.320W

Standby-Verbrauch: <0.5W

Abmessungen (B x H x T): 435 x 183 x 423 (453) mm (inkl. Anschlüsse)

Gewicht: 20.2 kg

Herstellergarantie: 2 Jahre

Unser Fazit

Es gibt nur wenige Dreikanal-Endstufen, dabei ist genau diese Konfiguration gerade für den Heimkino-Liebhaber eine tolle Sache. Denn in einem Mehrkanal-Setup sind es die beiden Front L/R-Kanäle und der Centerkanal, die ein Maximum an Leistung benötigen. Verwendet man nur eine Stereoendstufe, wird der Centerkanal außer Acht gelassen, was sich als fataler Fehler im Hinblick auf eine energiegeladene, stimmige Gesamtwiedergabe herausstellen kann. Sehr gut, dass IOTAVX hier mit einem neuen Produkt in de Bresche springt, und wie gut die Endstufen des Herstellers sind, haben sie schon in vielen Tests bewiesen. Wir hoffen, die AVXP 3-230 ebenfalls einem ausführlichen Check unterziehen zu können.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: IOTAVX

Datum: 26. Oktober 2024

