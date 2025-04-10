SPECIAL: Interview mit Heiko Neundörfer, Geschäftsführer des renommierten HiFi Forums Baiersdorf - der Händler "für alle Fälle"

Bei unserem Besuch beim renommierten HiFi Forum Baiersdorf im Rahmen des ROSE x PIEGA Magic Moment-Events hatten wir auch die Gelegenheit zu einem großen Interview mit dem Geschäftsführer des HiFi Forums, Heiko Neundörfer - welches nun umgehend folgt. Es wurde geführt am 28.03.2025.

Leitet die Geschicke des HiFi-Forums Baiersdorf: Heiko Neundörfer

CR/AREA DVD: Lieber Heiko, ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Baiersdorf an einem sonnigen Freitag sehen. Das Wetter ist ein guter Vorbote für die hoffentlich tolle Stimmung hier beim ROSE x PIEGA Event. Bevor wir uns aber der Veranstaltung widmen, erzähl mir bitte erst einmal ein bisschen etwas über Dich: Wie lange machst Du das schon? Wo liegen die Schwerpunkte? Wo siehst Du die großen Stärken hier beim HiFi Forum?

Seit mehr als 30 Jahren gibt es das HiFi Forum Baiersdorf

HN/HiFi-Forum: HiFi Forum ist ja schon seit über 30 Jahren am Start. Wir haben vor einigen Jahren unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert, ausgiebigst und mit tollen Aktionen. Auch viele Pressekollegen waren hier zu Gast – da haben wir auch festgestellt, dass 30 Jahre doch auch viele Spuren hinterlassen und auch viele Begegnungen und viele persönliche Kontakte. Das ist, glaube ich, auch eine unserer Stärken, wie wir insgesamt, auch wenn wir High-End machen, immer versuchen, nahbar zu bleiben und keine Philosophie vor uns her zu tragen. Ich glaube, das ist so ein wenig unsere Kerncharakteristik, passt vielleicht auch ein bisschen zu Franken, wo wir herkommen, und natürlich auch zu unserem Unternehmenskonzept. Wir kommen aus der HiFi-Ecke, klar, aber wir haben uns ganz massiv ins High-End- und auch Top-High-End-Segment nach oben entwickelt. Mit Herstellern wie Burmester, wie MBL, Lyngdorf oder auch Steinway Lyngdorf, mittlerweile im Portfolio, wo wir inzwischen wirklich toll bestückt sind.

Anzeige



Nobelste Marken finden sich in Baiersdorf

Lyngdorf MP-40 Mehrkanal-Vorstufe

Lyngdorf MXA-8400 Mehrkanal-Endstufe

Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch, der Name Lyngdorf ist ja gerade schon gefallen, ganz stark aufgestellt im Bereich Heimkino. Das Mehrkanal-Thema war bei uns schon immer eine Herzensangelegenheit, auch natürlich im Kontext Kino, auch mit Großbild, da haben wir ja auch Spezialisten im Team sowohl in der Montage als auch in der Planung der Kinos. Aber eben auch im Kontext mehrkanaliges Musikhören, was ja heute meiner Meinung nach eines der absoluten Zukunftsthemen ist, wo die Branche, ich sage es mal so, ein kleines bisschen darüber hinwegblickt, was jedoch von den Kunden – das sehen wir ja an der Nachfrage – sehr ernst genommen wird. Die Streaming-Plattformen steigen ein an dieser Stelle. Musik in Dolby Atmos zu hören ist mittlerweile üblich, und das schlägt natürlich wunderbar bei uns in die Kerbe: Mehrkanal, aus dem Heimkino kommend, aber in Kombination mit HiFi in einer speziellen Mehrkanal-Konfiguration, bewusst ohne Centerlautsprecher, weil wir da den audiophileren Weg sehen, um vorne dann ein perfektes Matching in der Frontkulisse zu haben und uns nicht mit einem Centerspeaker „herumschlagen“ müssen. Also man sieht schon, wir haben uns damit viel beschäftigt und viel auseinandergesetzt mit der Thematik mehrkanaliges Musikerlebnis und zu zeigen, wie das richtig gut geht, das ist klar eine unserer Stärken.

CR: Zwei Fragen gleich dazu: Viele haben schon den Tod des Heimkinos, des Mehrkanal-Hörens heraufbeschworen. Ich war da immer nicht ganz dieser Meinung, weil ich sage, es ist eine Frage der Anwendung. Nach wie vor sind Bedarf und Nachfrage vorhanden. Das ist der eine Punkt und der zweite, und das haben mir auch verschiedene Fachhändler bestätigt: Die Kunden, die investieren, sei es nun zwei- oder mehrkanalig, die investieren gerne mehr. Heißt konkret, dieser gehobene Einstiegsbereich und die Mittelklasse liegen brach, bei höheren Investitionen hingegen sieht es deutlich besser aus. Erstens die Frage: Siehst du das auch so? Zweitens: Ab welchen bzw. was sind denn so Summen und Beträge, die ein „typischer Kunde“ bei dir für ein Zweikanal-Setup investiert?

Stereo-Equipment findet sich beim HiFi Forum in vielen verschiedenen Preisklassen

Anzeige



HN: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also die Bandbreite ist nach wie vor schon groß und das pflegen wir auch. Wie gesagt, wir möchten nicht abgehoben sein und das sind wir, denke ich, auch nicht. Deswegen, im Portfolio bei uns ist es ganz wichtig, dass wir von der Einstiegskategorie, bei uns ungefähr 3.000 Euro im Stereo-Bereich, bis nach oben, da können wir dann ein paar Nullen hintenan hängen, eigentlich das gesamte Spektrum abdecken können. Aber ja, natürlich, die Tendenz geht dahin, dass größere Teile des Umsatzes tatsächlich über High End-Komponenten gemacht werden, das ist im Prinzip schon richtig. Und auf der anderen Seite, das ist aber jetzt auch wieder ein HiFi Forum-Spezifikum, weil wir als drittes Standbein auch den Installing-Bereich enorm pflegen. Wir haben eine eigene Technik-Crew mit drei Leuten, Disponenten, und können bis zu sechs Leute auf die Baustelle schicken. Insgesamt sind wir hier in unserem Team zwölf Leute. Dazu kommt aber auch noch unsere Planung, die wir in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert haben, in der auch zwei Leute übergreifende Steuerungen programmieren, sowie vierzehn weitere Mitarbeiter in der unserer Haustechnik-Planungsfirma, die alles was Smart Home, aber auch komplette Haustechnik betrifft, planen und ausarbeiten kann. Insgesamt, wenn wir alle zusammennehmen, sind es knapp 30 Personen, die bei uns aktiv sind.

Nicht weniger als sechs Heimkino Awards hat das HiFi Forum Baiersdorf gewonnen

Ja, und kommend aus diesem Installing-Bereich, spielt das natürlich für uns eine extrem große Rolle. Was uns wiederum auch in die Karten spielt, das Thema Mehrkanal-Sound im Heimkino, im Wohnraum auszurollen, Mehrkanal meinetwegen im Wellness-Raum zu realisieren, also schlichtweg verschiedene Anwendungen zu generieren. Patentlösungen anzubieten für die jeweiligen Use-Cases, die der Kunde dann vor Ort hat.

Es gibt unendliche Möglichkeiten, den audiovisuellen Traum des Kunden zu verwirklichen

Anzeige



Das „Family“-Cinema, das dedizierte Heimkino im Keller, einfach verschiedene Typen von Lösungen, die dann in der Regel tatsächlich mehrkanalig ausfallen, die dann installiert werden. Und in dem Moment, wo du installierst, die Komponenten schön verbaust, wo das Wohnzimmer nicht mit Lautsprechern zugepflastert wird, sondern schick aufgewertet wird, hast du perfekt gearbeitet und erhältst auch vom Kunden ganz andere Möglichkeiten.

CR: Das heißt, so ein sehr interessanter Kunde wäre für dich auch zum Beispiel derjenige, der im Keller ein dediziertes Heimkino besitzt und der oben auf eine schöne Stereo-Lösung im Wohnzimmer setzt, also als „Zwei-Anlagen“-Konzept, für jeden Anwendungsfall genau das Richtige. Gibt es eher Kunden, die Stereo und Mehrkanal gerne trennen oder gibt es mehr Kunden, die ein Setup für alles nutzen möchten?

HN: Ich würde sagen, es sind 20%-30%, die das bewusst trennen. Die vielleicht auch sagen, ich möchte einen dedizierten Fernsehraum haben und die daher im Wohnzimmer gar keinen TV mehr möchten – das erleben wir immer mehr. Das „bewusste“ Genießen bzw. das bewusste Konsumieren von Medien steht im Fokus, wenn tatsächlich nur noch die Stereo-Anlage im Wohnzimmer steht und der Fernseher-/Medien-Raum eben separat ist. Ob das dann das Kino im Keller ist oder der Nebenraum oder die Smoker’s Lounge für den Familienvater, die dann etwas aufgepeppt wird mit einer schönen Kino-Installation. Dies ist alles denkbar, aber, wie bereits erwähnt, würde ich sagen, liegt diese bewusste Trennung bei maximal 30% vor, denn es ist natürlich auch eine Investitionsfrage. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo ich die Installationsmöglichkeiten habe, die wir bieten, schreit das ja förmlich danach, dass man zwei unterschiedliche Wege gehen kann.

Natürlich führt Heiko Neundörfer auch die legendären Beamer aus dem Hause JVC im Programm

CR: Mit wem arbeitet ihr bezüglich der Bildprojektion zusammen? Ich habe draußen schon ein großes JVC-Schild gesehen – bei Sony sieht es ja eher finster aus derzeit durch den aktuellen Importstopp. Von Epson habe ich auch noch einen Ultrakurzdistanzprojektor gesehen.

Anzeige



Epsons Beamer fügen sich prima in den Raum ein und sind auch fürs Wohnzimmer geeignet

HN: Richtig, Epson Ultrakurzdistanzprojektoren haben wir im Programm. Natürlich hat Epson auch tolle Heimkino-Projektoren, für uns eher im „Einstiegsbereich“ beheimatet. Hier erhält man für 3.000 bis 5.000 Euro schon ein wirklich gutes Gerät, das, hier sind wir wieder beim Thema, für eine Tageslichtprojektion im Wohnzimmer ausreichend Licht zur Verfügung stellt.

Steward legt die Messlatte bei hochwertigen Leinwänden für nahezu jeden Einsatzweck hoch

Im Wohnzimmer benötigt man grundsätzlich Projektoren mit entsprechender Leuchtstärke, auf der anderen Seite aber auch hochreflektive Leinwände. Hier arbeiten wir mit Stewart, um dann dementsprechende Anwendungen auch im Wohnraum in exzellenter Qualität realisieren zu können.

Anzeige

