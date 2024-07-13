SPECIAL: Interview mit Alexander Greiner, Mitglied der Geschäftsführung des Lautsprecherherstellers PIEGA

Bei einem Besuch der Lautsprecher-Manufaktur PIEGA in Horgen am Zürichsee hatten wir die Gelegenheit zum Interview mit Alexander Greiner aus der Geschäftsführung des Schweizer Traditionsunternehmens, bei dem aber auch moderne Innovation nicht zu kurz kommt.

AREA DVD: Alexander, wir freuen uns sehr, hier bei Euch am schönen Zürichsee zu sein. Nun möchten wir direkt mit der Kernfrage überhaupt ins Interview gehen: Du und Manuel (Alexanders Bruder, Anmerkung der Redaktion) leitet seit einiger Zeit die Geschicke des international renommierten Herstellers PIEGA. Es wurde demnach ein Generationswechsel vollzogen, wie sind Eure Visionen, Eure Ideen, um PIEGA noch erfolgreicher zu machen?

Alexander Greiner ist seit über sechs Jahren in der Geschäftsführung von PIEGA

Alex: Manuel und ich sind beide schon mehr als zehn Jahre bei PIEGA und vor über sechs Jahren haben wir die Geschäftsleitung und somit das Business übernommen. Zu Anfang haben wir uns schon einige Gedanken gemacht: Wo wir aktuell mit PIEGA stehen, wie stark unser Portfolio ist, für was PIEGA steht und wie wir unsere eigene Kernkompetenz, unsere eigene Identität einfließen lassen können. Zu Beginn war es, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach, als wir die Leitung von PIEGA von Leo (Leo Greiner, Vater von Manuel und Alexander) und Kurt (Kurt Scheuch, Partner von Leo Greiner) übernommen haben. Wir mussten neue Akzente setzen, wir haben zudem gesehen, dass die Umsätze stagnierten. Uns war klar: Wir müssen etwas machen, mehr Modernität hineinbringen. Für uns war es wichtig, unseren Online-Auftritt und auch den gesamten Auftritt der Marke PIEGA nachhaltig zu verbessern. Ein einheitliche Marketingsprache, ein optisch und inhaltlich attraktiver Online-Auftritt, das waren Schwerpunkte für uns. Essentiell waren natürlich auch die Produkte, im Speziellen, dass wir auch zeitgemäße Produkte anbieten können, und unter anderem die Serien Ace Wireless und Premium Wireless. Wir sind hier in eine komplett neue Richtung gegangen.

Hochwertige passive Boxen gehören zur PIEGA DNA

Aber zum anderen ist es auch extrem wichtig, dass wir unsere Wurzeln nicht vergessen und weiterhin schöne, exzellent klingende passive Lautsprecher anbieten, mit denen wir uns identifizieren können.

AREA DVD: Das ist ein sehr guter Übergang zum nächsten Punkt. PIEGA war immer ein Hersteller, bei dem Individualität groß geschrieben wurde. Das ist eigentlich das, was Du gerade ausgeführt hast, Alexander. Dass es Euch wichtig ist, einerseits diese traditionelle Identität durch Individualität zu behalten, andererseits aber auch innovativ zu werden. Daher nur nochmal die konkrete Frage: Wie möchtet Ihr das Profil der Marke PIEGA in Zukunft weiter schärfen?

Nur Devices, mit denen man hervorragend Musik hören kann, kommen für Alexander als typische PIEGA-Produkte in Frage

Alex: Wir haben ziemlich klare Pläne. Wir haben in aller Deutlichkeit festgelegt, wo wir mit der Marke hinwollen, und genauso, wo wir nicht hinwollen. Und wir haben gesagt: Wir sind eine HiFi-Brand, und wir möchten kein Produkt auf den Markt bringen, mit dem man nicht Musik hören kann. Und wir definieren, wie man Musik hört. Wir hatten ein Konzept für einen Bluetooth-Lautsprecher – komplett fertig. Und wir haben ihn gehört und festgestellt, nein, so kann man nicht Musik hören! Daher haben wir diese Idee verworfen, und der Bluetooth-Lautsprecher kam nicht auf den Markt.

Stolz ist man auf die im Haus entwickelte und produzierten Koax-Bändchen

AREA DVD: Die In-House-Produktion zeichnet PIEGA gegenüber vielen Konkurrenten aus. Wie geht es hier zukünftig weiter? Bleiben diese PIEGA-typischen Merkmale erhalten? Dass Ihr quasi im Haus die Entwicklung und auch teilweise die Produktion (Koax-Bändchen, Anmerkung der Redaktion) im Hause habt?

Alex: Ganz klar, wir identifizieren uns schließlich über unsere Eigenentwicklungen, die dann in unsere Produkte einfließen. Und wir wollen das nicht aus der Hand geben, schließlich sind gerade die speziellen konstruktiven Merkmale wie das Koaxial-Bändchen unsere Kernkompetenz. Viel zu riskant, wenn wir das aus der Hand geben würden.

AREA DVD: Ok. Da haben wir gleich einen guten Übergang zur nächsten Frage. Immer mehr Hersteller wie Canton, Elac, Monitor Audio oder Dali streben preislich gesehen deutlich nach oben, dringen sozusagen vor in die Ober- und Luxusklasse. Nur ist die Größe dieses Marktsegments ja nicht beliebig, sondern auch, wenn man ein stetiges Wachstum berücksichtigt, begrenzt. Wie sieht Ihr das in Bezug auf die Marke PIEGA?

Kompromisslose Hochwertigkeit hat bei PIEGA Tradition

Alex: Wir sind hier eigentlich relativ neutral. Wenn wir ein Produkt machen, dann versuchen wir, innerhalb der Preisklasse das Bestmögliche zu realisieren. Entsprechend orientieren wir uns nicht so so stark an der Konkurrenz. Klar, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, holen wir uns auch Konkurrenzprodukte zum Vergleich, um zu schauen, wo wir stehen.

Purer Schweizer Luxus: Die größte Master Line Source

Aber ansonsten haben wir keine Angst, dass wir von unserer Position verdrängt werden durch neue Konkurrenten in den Preisklassen, in denen PIEGA-Lautsprecher anbietet.

Master Linie Source 2 Gen2

Martin Bühler/PIEGA: Ergänzend möchte ich noch dazu sagen, dass wir schon mit der Master Line Source und ihren Derivaten mehr als ein Jahrzehnt im Bereich High-End bis Ultra High-End erfolgreich unterwegs sind . Wir sind daher schon längere Zeit in diesen enorm hohen Preisbereichen unterwegs, wir müssen uns hier nichts erkämpfen. Um es anders auszudrücken: Andere Unternehmen nutzen sogenannte Leuchtturm-Produkte aus Marketinggründen, um ihre kleineren Serien zu verkaufen. Wir hingegen haben das Glück, sowohl das gehobene Segment als auch den Luxusmarkt zu bedienen – und das mit großer Stärke – ohne dabei auf Marketing angewiesen zu sein.

Alex: Wir haben zudem treue und sehr erfahrene Fachhändler, die auf unserer Seite sind und die unsere Produkte leben. Das hilft uns natürlich auch enorm beim Verkauf.

AREA DVD: Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Seit einiger Zeit bereichern auch hochwertige aktive Lautsprecher Euer Produkt-Portfolio, die sich wireless miteinander verbinden lassen. Seid ihr zufrieden, wie sich die aktiven Lautsprecher verkaufen, oder seht ihr noch Handlungsbedarf?

PREMIUM WIRELESS-Serie der zwieten Generation

Alex: Wir bei PIEGA glauben, dass aktiven Wireless-Lautsprechern die Zukunft gehört. Zukünftig wird Musikhören in vielen Haushalten aus zwei vollaktiven Boxen bestehen, die dann Kontakt zum Smart-TV und zum Streamer aufnehmen. Klar, passive Boxen mit hochwertigem Verstärker etc. daran wird es schon auch weiterhin geben, aber die Bedeutung wird nicht zunehmen.

AREA DVD: Die Schweiz gilt immer noch weltweit als Standort für hochwertige sowie innovative Produkte. Merkt Ihr, dass Ihr ein Schweizer Unternehmen seid? Profitiert Ihr davon?

Alexander sieht ganz klar Vorteile darin, dass Piega ein Schweizer Hersteller ist

Alex: Das merken wir durchaus, gerade in unserem Heimatland. Dass Kunden hier gezielt ein Schweizer Produkt kaufen, zum einen wegen der hervorragenden Produktqualität, zum anderen, weil man ein Schweizer Unternehmen unterstützen möchte, bemerken wir auf jeden Fall. Im Ausland ist es nach wie vor ein Qualitätsmerkmal und ich glaube, wir dürfen auch mit Stolz sagen, dass wir uns bezüglich der Qualität absolut nicht verstecken müssen. Dass wir einen Lautsprecher bieten, der qualitativ sehr, sehr hochwertig gefertigt ist.

AREA DVD: Und jetzt - Stichwort „Schweizer Qualität ist gefragt“ – plant PIEGA, das deutsche Händlernetz zu vergrößern, wäre die erste Frage, und, sieht PIEGA im Fachhandel immer noch die beste Plattform, die Produkte zu verkaufen? Wäre auch ein anderes Modell denkbar, dass z.B. PIEGA-Lautsprecher direkt vom Hersteller, auch über einen Online-Shop, verkauft werden? Oder PIEGA Lautsprecher direkt bei PIEGA hören und gleich im Anschluss kaufen?

Alex: Wir sind nach wie vor klar Partner des Fachhandels. Wir haben uns auch entschieden, dass wir selektiv mit Händlern zusammenarbeiten, also unser Ziel ist es, nicht so viele Outlets wie möglich aufzutun, sondern eher eine intensive Partnerschaft mit dem jeweiligen Händler einzugehen. Ich denke zudem nicht, dass es funktioniert, teure Produkte direkt online zu verkaufen.

Centerlautsprecher wird PIEGA auch weiterhin anbieten

AREA DVD: Auch noch eine interessante Sache: Die Stereo-Renaissance ist seit mehreren Jahren schon voll im Gang. Macht es für Euch noch Sinn, weiterhin Komponenten für ein komplettes Mehrkanal-Setup wie zum Beispiel Centerlautsprecher anzubieten?

Alex: Macht durchaus Sinn, weil es doch noch ab und zu gefragt ist. Mit den aktiven Wireless-Produkten sind darüber hinaus auch neue Möglichkeiten vorhanden, weil das Thema Verkabelung nicht mehr stattfindet. Dadurch ist man um ein Vielfaches flexibler bei der Aufstellung z.B. im Wohnzimmer. Aber auch aktuell haben wir schon nach Nachfrage nach einem kompletten Heimkino-Lautsprecherensemble, aber es sind schon die Produkte, die wir am wenigsten verkaufen.

AREA DVD: Wie seht Ihr den Custom Installer-Markt? Zahlreiche Firmen wie KEF, Dali, Elac oder auch Canton bieten ein stetig wachsendes Sortiment an In-Wall- und On-Wall Lautsprechern an, teils aber mit eher mäßigen Erfolgen. Nur Dali und KEF haben hier zumindest partiell Erfolg. Wie sieht PIEGA dieses Marktsegment? Interessant für Euch oder sagt Ihr, das ist wie mit dem Bluetooth-Lautsprecher – passt nicht zu uns?

Alex: Sagen wir nicht, es ist eine interessante Geschichte, der Installer-Markt. Wir denken aber auch: Wenn wir dort Fuß fassen möchten, wollen wir es richtig machen, unsere eigene Kernkompetenz, unsere eigenen USPs ins Produkt integrieren. Dafür benötigt es relativ viele Ressourcen bezüglich der Entwicklung, weil ein In-Wall- oder ein On-Wall-Lautsprecher ein anderes Konzept ist, mit anderem Abstrahlverhalten etc., demzufolge steht es bei uns auf der Product Roadmap, wird aktuell aber nicht priorisiert.

AREA DVD: Apropos weitere Aktivitäten. Ihr habt derzeit drei aktive Subwoofer im Programm. Auch von Händlern wird mir immer wieder gesagt, dass hochwertige aktive Subwoofer wirklich gut laufen. Habt Ihr da einen Plan, noch etwas anzubieten zukünftig?

Alex: Könnte sein. Aber nicht heute oder morgen, Pläne aber bestehen

AREA DVD: Gehen wir nun noch auf ein sehr aktuelles Thema ein. Welche Chancen auf dem DACH-Markt seht Ihr durch das Joint-Venture mit HiFi rose ?

Vollverstärker HiFi rose RA280

Vorverstärker/DAC/Streamer HiFi rose RS250

Alex: Wir sehen große Chancen. Zusammen mit HiFi rose haben wir die Chance, stärker aufzutreten und mehr Ressourcen freizusetzen, und entsprechend natürlich auch, mit beiden Brands weiter zu wachsen.

AREA DVD: Wie beurteilst Du die Perspektiven für das Joint-Venture? Denkst Du, es ist ein Markt vorhanden für die sehr hochwertigen Streamer, Verstärker und All-In-One-Devices von HiFi rose?

Erstklassige Touchscreen-Displays sind eine Stärke von HiFi rose

Alex: Ich glaube das auf jeden Fall. Und zwar hat HiFi rose eine Eigenschaft, die meiner Meinung nach die anderen Konkurrenten nicht haben, und zwar: das Mutterhaus ist ein Tech-Unternehmen, die stellen z.B. die Touch-Panels für McDonalds her und haben von dem her ein extrem hohes Know-How an Software-Engineering. Daher ist HiFi rose auch eine Firma, deren Hauptteil aus Ingenieuren besteht. In der Preisklasse gibt es meiner Meinung nach keinen anderen Anbieter, der ein so zuverlässiges Produkt anbietet, und von der Software her so konsequent aufgebaut ist. Wir von PIEGA können perfekt Synergien nutzen beim Joint Venture mit HiFi rose.

AREA DVD: Herzlichen Dank für das Gespräch, Alexander, und viel Erfolg für die Zukunft!

Interview: Carsten Rampacher

Fotos: PIEGA, Sven Wunderlich

Datum: 13. Juli 2024