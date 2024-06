SPECIAL: Hochklassige Streaming-Vorstufe EverSolo DMP-A6 Master Edition bei HiFi im Hinterhof auf Lager

Eine exzellente Streaming-Vorstufe zu einem sehr verheißungsvollen Preis ist die EverSolo DMP-A6 in der Master Edition. Zu haben ist das voll ausgestattete Device für 1.299 EUR bei unseeem Partner HiFi im Hinterhof in Berlin. Dort ist es derzeit - Stand 06. Juni 2024 - lagernd und kommt auf 1.299 EUR. Kernmerkmale des EverSolo DMP-A6 in der Master Edition umfassen beispielsweise Femto-Clocks, das Android 11-Betriebssystem, einen Quad Core-ARM Cortex A55 Prozessor und, gut sichtbar auf der Gerätefront, ein 6 Zoll messendes farbiges LCD-Touchscreen-Display. Bei HiFi im Hinterhof kann man für zusätzliche 159,98 auch noch einen Geräteschutz für 5 Jahre mit hinzukaufen, sodass man für nahezu alle Eventualitäten abgesichert ist. Natürlich werden zahlreiche Musikstreaming-Services wie Tidal, Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz, Highresaudio, Napster oder Amazon Music unterstützt. Auch das Roon ready-Zertifikat fehlt nicht. Gesteuert wird alles über die EverSolo Controller Mobile App - mittels Smartphone oder Tablet.

Wenden wir uns nun den Einzelheiten des leistungfähigen EverSolo DMP-A6 in der "Master Edition" zu. An Bord befinden sich zwei ES9038Q2M DAC-Chips des renommierten Anbieters ESS. Diese zeichnen sich für eine äußerst präzise Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal verantwortlich. Der D/A-Wandler ist bei akustisch anspruchsvollen Anwendern bestens bekannt und unterstützt hochauflösende Audio-Daten mit bis zu 768 kHz/32-Bit, DSD bis DSD512 und zudem MQA.

Weiter vorhanden ist ein Mehrkanal-DSD-HDMI-DOH-Chip. Mit dessen Hilfe ist der edle Vorverstärker/Streamer in der Lage, ein DSD-Master-Sound-Signal mit enormer HDMI-Taktpräzision zu konvertieren.

Weitreichend modifiziertes Android-Betriebssystem

Weiterhin wurde der DMP-A6 in der Master Edition mit einer XMOS 316 USB-Schnittstelle der dritten Generation ausgerüstet - im Sinne der bestmöglichen Empfangsqualität und der bestmöglichen Dekodierung des USB-Audiostreams. Unterstützt werden bis zu 768 kHz/32-Bit (PCM) und bis zu DSD512. Ferner gibt es Supprt für MQA-codierte Audiodateien. Zudem sind optische Digitalanschlüsse vorhanden, die bis zu DSD64 (DoP) und bis zu 192 kHz/24-Bit (PCM) unterstützen. Im Sinne einer exzellenten Qualität des empfindlichen Audiosignale sitzen im Schaltkreis des DMP-A6 Master Edition zwei besonders exakt arbeitende ACCUSILICON FEMTOSECOND-Taktoszillatoren. Diese reduzieren Jitter (Zeitlauffehler im digitalen Audiosignal) deutlich, was zu einer detailreicheren, klareren akustischen Präsentation führt.

Anzeige



Intern ist der EverSolo DMP-A6 in der Master Edition mit einem integrierten Speicher von 4 GB DDR plus 32 GB eMMC ausgestattet. Das ist für die Verwendung vieler Anwendungen hilfreich. Ein Steckplatz, der mit einer 4 TB M.2 NVME 2280 SSD kompatibel ist, kann ohne das Entfernen des Gehäuses installiert werden. Damit hat man die Option, Musik gleich lokal speichern zu können, mit entsprechend schneller Zugriffsmöglichkeit. Dadurch, dass man eine SSD ohne bewegliche Bauteile verwendet, kommt es nicht zu enorm hohen Temperaturen, zusätzlich werden keine neuen, zusätzlichen Vibrationen erzeugt.

Eine außergewöhnlich detailreiche Musikwiedergabe zeichnet die Master Edition aus

Oftmals wird der Klanggenuss durch rauschende Netzteile vereitelt, doch auch schiebt EverSolo störenden Einschränkungen einen Riegel vor. Der DMP-A6 in der Master Edition bringt ein besonders rauscharmes Netzteil-Modul mit, mehrere Kondensatoren reduzieren Störungen effektiv. Zudem wurde die Filterschaltung speziell für den Wechselstromeingang konzipiert. Das heißt, dass hochfrequentes Rauschen von 100 kHz bis 5 MHz herabgesetzt wird - die Folgen: Eine kontiniuerliche Leistung und weniger Hintergrundgeräusche.

Rückseite

Weiteres Merkmal ist die symmetrische analoge Vorverstärkerschaltung vom DAC-Chip zu den XLR- sowie Cinch (RCA) Stereoausgängen - was zu einen niedrigen Rauschen und zu einer besseren Kanaltrennung führt.

Mit an Bord ist Bluetooth 5.0, die Umsetzung wird mittels des Qualcomm-Chipsatzes QCC5125 realisiert. Unterstützt werden SBC, AAC, aptX LL, aptX HD und auch LDAC, sodass hier kein Wunsch unerfüllt bleibt.

Anzeige



Bleibt noch zu sagen - einen Test des DMP-A6 gibt es in Kürze auch bei uns.

Hier alle Features in der Übersicht

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

Solides Gehäuse aus Aluminiumlegierung, gebürstete Oberfläche

Leistungsstarker Quad-Core ARM Cortex-A55-Prozessor

6" großer LCD-Farb-Touchscreen

Android 11 mit tiefgreifenden Anpassungen

4 GB DDR+32GB eMMC Speicher

Unterstützt M.2 NVME 3.0 SSD (nicht enthalten), bis zu 4TB

2 x ES9038Q2M DAC für höchste Präzision bei der D/A-Wandlung

Unterstützt DSD512 Native, PCM768KHz@32Bit und MQA Volldecodierung

USB/XMOS: Die 3. Generation des XU316 steht für höhere Leistung und Verarbeitungsgeschwindigkeit

Synchrone Dual-Clock-Verarbeitung mit geringem Jitter und höherer Genauigkeit

Vollständig symmetrische Schaltung, symmetrischer XLR- und unsymmetrischer RCA-HiFi-Vorausgang

2 x DOH-Chips, unterstützen HDMI DSD Native und D2P Mehrkanal-Ausgang

Qualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0 Modul mit APTX HD

Rauscharmes, hochwertiges Netzteil

Unterstützung der Mastering-Audioformate DSD (.dsf/.dff/.ios/.dst), APE, FLAC, WAV, MQA, etc.

Personalisierte Musikverwaltung, Textabgleich und Musikdatenabgleich

Von EverSolo entwickelte EOS-Audio-Engine, die SRC-Beschränkungen global umgeht

Unterstützung von Direct Audio in APPs von Drittanbietern (Apple Music hi-res direct output)

Vollständige Dekodierungs- und Rendering-Unterstützung für MQA am optischen, koaxialen und USB-Eingang usw.

Unterstützung von USB, Optisch, Koaxial, HDMI Digital Audio Bit-perfect-Ausgang

Unterstützung eines externen optischen USB-Laufwerks für die Wiedergabe von CDs und das Rippen von CDs

Musikdienste wie Tidal, Qobuz, Highresaudio, Amazon usw. werden unterstützt

Weitere Streaming-Merkmale: Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, und weitere

Unterstützt Musikwiedergabe von Air Play2 und DLNA

Unterstützung von NFS, SMB, Web DAV, UPnP-Protokollen für den Zugriff auf im LAN freigegebene Speichergeräte

Unterstützung des integrierten SMB-Netzwerk-Medienfreigabedienstes für die einfache Freigabe lokaler Medien

App zur komfortablen Einrichtung/Steuerung/Bedienung für Android/IOS Mobiltelefone und Tablets

Special: Carsten Rampacher

Fotos: HiFi im Hinterhof/audioNext/EverSolo

Datum: 11. Juni 2024

Anzeige



Tags: EverSolo