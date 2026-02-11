SPECIAL: HARMAN Luxury auf der ISE - Lautsprecherserien von der ISE - Arcam Radia und JBL Synthesis Einbaulautsprecher
Auf der ISE in Barcelona zeigt ARCAM neue Lautsprechermodelle und feiert damit ein Comeback als Boxenhersteller. Mit einem kompletten Line-up für Musikgenuss und das Heimkino kehrt ARCAM zurück zur Lautsprecherfertigung. Zudem präsentiert JBL neue Einbaulautsprecher der Synthesis-Serie.
ARCAM Radia-Lautsprecher
ARCAM kehrt mit der Radia-Boxenfamilie auf den Lautsprechermarkt zurück. Mit der Ergänzung seiner Radia-Familie bietet die britische Audiomarke ein vollständiges Sortiment für Musik- und Heimkino-Setups. Es beinhaltet je zwei Regal- und Standlautsprecher sowie jeweils einen Center-Speaker und Subwoofer. Die Produkte arbeiten nahtlos mit jedem Hi-Fi- oder Heimkinosystem zusammen und lassen sich in Kombination mit den Elektronikkomponenten aus der ARCAM Radia-Reihe besonders fein abstimmen.
Rückkehr auf den Lautsprechermarkt
Obwohl sich ARCAM seit seiner Gründung vor 50 Jahren vor allem auf Elektronik fokussiert hat, gehört die Fertigung von Lautsprechern ebenfalls zur DNA der Marke. So stellte das Unternehmen 1985 die erfolgreichen Regallautsprecher ARCAM two vor und entwickelte einige Zeit später die Muso-Lautsprecher. Mit den nun präsentierten Radia-Boxen kehrt ARCAM zum Boxenbau zurück und greift dabei auf seine fünfzigjährige Expertise in der Audio-Technik sowie die fortschrittlichen Forschungs-, Mess- und Testanlagen des HARMAN-Konzerns zurück.
Design und Optik
Gelber Akzent am Sockel der beiden Standlautsprecher
Die neuen ARCAM Radia Lautsprecher folgen der bewährten Designsprache der Radia-Electronkkomponenten und vereinen dezente gelbe Akzente mit Gehäusen aus edlem Schwarznussholzfurnier. Magnetisch befestigte Abdeckungen für die Lautsprecherchassis ermöglichen für ein klares und durchgängiges Frontprofil. Für die beiden Regalmodelle sind optionale Ständer aus massivem Aluminium erhältlich, die perfekt zu den Kompaktboxen passen. Die Lautsprecher fügen sich mit ihrer gediegenen Optik sehr gut in viele Wohnräume ein und lassen sich gleichermaßen gut mit ARCAM Radia-Elektronik oder anderen hochwertigen HiFi- und Heimkinosystemen kombinieren.
Systemansatz und Vielseitigkeit
Auch ein Center gehört zum Programm der Radia Lautsprecherserie
Die Radia Lautsprecher lassen sich, wie eben bereits erwähnt, problemlos mit Elektronikgeräten anderer Marken kombinieren. In Verbindung mit den Streaming-Verstärkern ARCAM SA35 oder SA45 kann jeder einzelne Radia-Lautsprecher allerdings mittels des ARCAM Anechoic EQ (AEQ) besonders fein abgestimmt werden. Die Elektronik wird im Sinne bestmöglicher Leistung automatisch optimiert, um die Genauigkeit jedes Lautsprechers zu maximieren und die Klangqualität in einer einfachen Heim-Audioanlage zu verbessern. AEQ wird auch für die kommenden AV-Produkte der Radia-Serie verfügbar sein, sodass die gesamte Produktreihe die optimale Leistung im Verbund abrufen kann.
Gehäuse und Treiber
Die Gehäuse sind für maximale Stabilität und Kontrolle starr verstrebt. Sämtliche fünf passiven Lautsprecher bringen einen 25 mm (1 Zoll) DCC-Aluminiumkalottenhochtöner mit, der in einem Acoustic Lens-Waveguide untergebracht wurde. Dieser Waveguide optimiert die Abstrahlung sowie Phasenausrichtung und sorgt für einen gleichmäßigeren Klang im gesamten Hörbereich sowie ein stabiles, klar definiertes Stereobild.
R45 - Bestückung oberer Bereich
R35 Bestückung oberer Bereich
Die Wiedergabe der tiefen und mittleren Frequenzen wird von Tieftönern mit Mikrokeramik- Verbundmembran (MCC) übernommen, die aufgrund ihrer Kombination aus Steifigkeit und geringer Masse ausgewählt wurden. Die Modelle R15, R35 und R35C sind mit einem 130-mm-MCC-Treiber ausgestattet, während die größeren Modelle R25 und R45 mit einer 165-mm-Version bestückt sind. Die Mitten werden von Deep Ceramic Composite (DCC)-Treibern präsentiert: Der R35 verwendet eine 130-mm-Einheit und der R45 eine 165-mm-Einheit. Das Sortiment wird durch den Subwoofer R25B mit einem 250-mm-Tieftöner mit beschichteter Faser-Verbundmembran vervollständigt, der präzise, kontrollierte Bässe liefert und sowohl Musik als auch Film-Soundtracks zum Leben erweckt.
Die ARCAM Radia-Serie im Überblick
R15
Der kleinere der beiden Radia-Regallautsprecher ist mit einer Zwei-Wege-Frequenzweiche ausgestattet, die einen 25-mm-DCC-Aluminiumkalottenhochtöner in einem Acoustic Lens-Waveguide mit einem 130-mm-MCC-Konus-Tieftöner kombiniert. Wie alle passiven Radia-Lautsprecher kann es in Verbindung mit den Produkten ARCAM SA35, SA45 oder Radia AV über einen speziellen EQ fein abgestimmt werden.
R25
R25
Rückseite
Gelbe Akzente im unteren Bereich
Seitliche Ansicht
Das größere Regallautsprechermodell der ARCAM Radia-Reihe verfügt ebenfalls über eine Zweiwege-Frequenzweiche mit einem 165-mm-MCC-Konus-Tieftöner und dem gleichen 25- mm-Hochtöner, der in der gesamten Serie in einem Acoustic Lens-Waveguide zum Einsatz kommt. Sein etwas größeres Gehäuse bietet Platz für den größeren Tieftöner und unterstützt somit einen erweiterten Tieftonbereich, während der Lautsprecher weiterhin für die Platzierung im Regal ausgelegt ist.
R25B
Der Subwoofer R25B steht für tief nach unten reichende, zugleich kontrollierte Bässe, ganz gleich, ob zur Ergänzung eines 2.1- Musiksystems oder als Teil einer kompletten Surround-Anlage. Ein 750- Watt-Digitalverstärker, der einen 250 mm (10 Zoll) großen Woofer mit beschichteter Faser-Verbundmembran antreibt, ermöglicht enorme Kraftreserven.
R35C
R35c schräg
Von vorne mit Abdeckung
Rückseite
Profil aus seitlicher Perspektive
Der Center-Lautsprecher ist ein elementar wichtiger Bestandteil eines jeden Surround-Soundsystems. ARCAM hat den R35C speziell für diese Aufgabe entwickelt. Er verfügt über einen 25-mm-DCC- Aluminiumkalottenhochtöner, der in einem Acoustic Lens-Waveguide montiert ist und für eine breite, gleichmäßige Abstrahlung sowie präzise Abbildung sorgt, sowie zwei 130-mm-MCC- Konus-Tieftöner für eine natürliche Wiedergabe der tiefen und mittleren Frequenzen.
R35
R35
Anschlussterminals
R35 mit Abdeckung
Rückseite mit zwei Bassreflexöffnungen
Der R35 ist das kompaktere Standmodell der Radia-Serie und ist mit einer Drei-Wege-Frequenzweiche ausgerüstet. Er setzt auf einen 25-mm-DCC-Kalottenhochtöner im Acoustic Lens-Waveguide, drei 130-mm-MCC-Konus-Tieftöner für tiefe Frequenzen und einen einzelnen 130-mm-DCC-Konus-Mitteltöner. Der R35 ist für nahtlose Kombination mit dem ARCAM Radia SA35 entwickelt worden und bietet eine präzise Abbildung, ausgewogene Bässe und klare, natürliche Mitten, wodurch er sich ideal für kleinere bis mittelgroße Räume oder kompaktere Aufstellungen eignet.
R45
R45
Schräg von oben
Terminals
Der R45 ist der größte Lautsprecher der Radia-Serie und besitzt ebenfalls eine Drei-Wege-Frequenzweiche. Er ist mit drei 165-mm-MCC-Konus-Tieftönern für tiefe Frequenzen, einen 165-mm-DCC-Konus-Mitteltöner und einen 25-mm-DCC-Aluminiumkalotten-Hochtöner im Acoustic Lens-Waveguide der Serie ausgestattet. Er ist die passende Ergänzung zum ARCAM Radia SA45 und bietet einen , detaillierten, dynamischen Klang mit leistungsstarkem Tieftonbereich für größere Räume.
Fazit
Mit den Lautsprechern der Radia-Serie bringt ARCAM 50 Jahre Audio-Know-how ins Lautsprecher-Business ein. Die Produktreihe kombiniert elegantes Design, hochwertige Technik sowie Vielseitigkeit für den Einsatz innerhalb klangstarker Stereo- und Mehrkanal-Lösungen.
Preis und Verfügbarkeit
Die Lautsprecher der ARCAM Radia-Reihe, so ist es aktuell geplant, voraussichtlich ab Mai in den Handel kommen. Der globale Launch der Produkte erfolgte im Rahmen der Integrated Systems Europe ISE in Barcelona am Stand von HARMAN Luxury Audio (2F150). Die unverbindlichen Preisempfehlungen:
- ARCAM Radia R15: 2.000 EUR (Paarpreis)
- ARCAM Radia R25: 3.000 EUR (Paarpreis)
- ARCAM Radia R35: 2.500 EUR (Einzelpreis)
- ARCAM Radia R45: 3.500 EUR (Einzelpreis)
- ARCAM Radia R35C: 2.000 EUR (Einzelpreis)
- ARCAM Radia R25B: 3.000 EUR (Einzelpreis)
Weitere Informationen auf der ARCAM-Website:
Auf der zweiten Seite beschäftigen wir uns mit den JBL Synthesis-Neuheiten.
