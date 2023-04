SPECIAL: Gespräch mit Product Manager Christoph Meiler von Nubert - Innovation, gepaart mit der klassischen Nubert-DNA als Weg des Erfolgs

Christoph Meiler, Nubert Product Manager, stand uns im Rahmen unserer Interview-Reihe ebenfalls Rede und Antwort. Von ihm wollen wir zunächst wissen, wie er zur schwäbischen Lautsprecher- und Elektronik-Manufaktur gekommen ist. Der studierte Elektrotechniker hat schon während dem Studium und sogar davor viel im HiFi-/Pro HiFi- und Car HiFi-Bereich nebenbei gearbeitet. Er war ein einer kleinen lokalen Firma aktiv. Nach dem Studium keimte in Christoph Meiler dann der Wunsch auf, das Hobby endgültig zum Beruf zu machen.

Nubert als Hi-Fi-Unternehmen mit Tradition

Mit dem Fokus auf Hi-Fi hat er sich deutschlandweit beworben und fand dann die Stellenbeschreibung bei Nubert höchst interessant. Dort konnte man mit einem kleinen, starken Team große Einblicke in viele Belange des Hi-Fi-Business bekommen – das war seine damalige Motivation. Man entwickelt nicht nur „einer Schraube“, sondern hat vom Beginn der Entwicklung bis zum Ende Einblick in den gesamten Entwicklungsprozess. So begann Christophs Karriere in der Entwicklungsabteilung von Nubert – und das über gute neun Jahre.

Schon während dieser Zeit, als er offiziell reiner Entwickler war, hat Christoph Meiler aber auch schon viel getan, was über reine Entwicklungsarbeit hinaus ging und eher dem Bereich „Produktmanagement“ und Produktbetreuung oder Marketing angehörte. Dazu gehörten das Schreiben von Bedienungsanleitungen, Konformitätsprüfungen beispielsweise. Deswegen hat Christoph den Platz in der Entwicklungsabteilung für etwaige Nachfolgerinnen oder Nachfolger freigegeben und hat sich dem Produktmanagement und dem Marketing gewidmet. Im Marketing arbeitet er mit Martin Bühler zusammen.

Die Produktseite innerhalb des Marketings, die Betreuung der Produkte auch hinsichtlich der Kooperation mit Produkttestern ist Christophs Aufgabe. Das ist viel externe, aber auch interne Arbeit, so erzählt er uns. Er ist nah am Produkt auf der einen Seite, nah am Marketing auf der anderen Seite und nimmt damit sozusagen eine Schnittstellen-Position, den „Vermittler“ zwischen der Welt der Technik, des Produkts, und dem Marketing ein.

nuGo! ONE als neue Chance

Wie sieht Christoph Meiler die Entwicklung von Nubert, wie beurteilt er das aktuelle Produkt-Portfolio? Er ist überzeugt davon, dass „Nubert in den letzten Jahren tolle neue Wege erschlossen“ hat. Gerade im Aktivlautsprecherbereich sei viel passiert, führt er weiter aus. Nubert hat auch mit dem nuGo! ONE neue Märkte erobert und dadurch auch neue Erfahrungen gesammelt.

Innovativ: der jetzt lieferbare nuPro XS-2000 RC

Und den nuPro XI-2000 RC sieht er ebenfalls als äußerst innovativ an. Er hält es für richtig und wichtig, dass Nubert diese Wege beschritten hat, um weitere Perspektiven zu eröffnen für das Unternehmen. „Es ist eine super spannende Zeit“, resümiert er, „und wir haben zahlreiche neue Geschäftsfelder.“

Moderne - nuGo! ONE - und Klassik - nuVero: Diese Mischung macht es aus, so Christoph Meiler

Nubert hat die letzten Jahre laut Christoph „sehr progressiv“ gearbeitet, seiner Ansicht nach ist es wichtig, die nächsten Monate und Jahre sich wieder mehr auf Nuberts Kern-DNA zurück zu fokussieren. Hiermit meint er den klassischen Hi-Fi-Bereich. Dort, so kündigt er bereits jetzt an, wird es neue Produkte geben, zugleich wird man sich auf diesem Sektor konsolidieren. Dann stimmt die Mischung im Portfolio – neue, innovative Produkte, aber auch Gerätschaften mit klassischer HiFi-Stereo-Ausprägung.

