SPECIAL: Dolby Vision 2 startet bei Philips TV 2026 in DLED- und OLED-TV-Serien

Philips bringt Dolby Vision 2 ab diesem Jahr zahlreiche hauseigene Smart-TV-Modelle. Damit nimmt Dolby Vision 2, das im Rahmen der IFA 2025 erstmals präsentiert wurde, langsam Fahrt auf. Wir haben bereits ein ausführliches Special und auch erste kurze Eindrücke von Dolby Vision 2 veröffentlicht:

„Philips TV blickt auf eine lange und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dolby. Wir sind sehr stolz darauf, den ultimativen Referenzstandard für Bildqualität in unsere neuesten Fernseher zu bringen, indem wir die Dolby-Technologie mit der Leistung unserer einzigartigen P5 AI Bildverarbeitung kombinieren. Wir freuen uns sehr, dass Philips TV die erste TV-Marke ist, die Dolby Vision 2 auf OLED-TVs ankündigt, und dass die Kombination unserer Technologien die Bildqualität auf ein neues, bislang unerreichtes Niveau hebt“, so Annette Van Dijk, Head of Marketing bei TP Vision.

„Dolby Vision 2 markiert einen großen Schritt nach vorn in der Bildinnovation“, so Arkin Kol, VP Europe Commercial Partnerships bei Dolby Laboratories. „Wir haben das Dolby-Bilderlebnis neu gedacht – von der Perspektive der Kreativen bis ins Wohnzimmer. So erhalten wichtige Partner wie Philips TV leistungsstarke neue Möglichkeiten, um eine beeindruckende Bildqualität zu liefern. Wir freuen uns darauf, dass Konsumenten und Konsumentinnen ihre Lieblingsinhalte mit Dolby Vision 2 aufgewertet erleben können.“

Dolby Vision 2 ist die nächste Entwicklungsstufe der dynamischen HDR-Bildtechnologie von Dolby. Sie soll Filmschaffenden ein Plus an gestalterischer Freiheit garantieren und zugleich eine in vielen Punkten optimierte Bildwiedergabe für Zuschauende ermöglichen. Die Ankündigung bestätigt erstmals OLED-Fernseher mit Dolby Vision 2, beginnend mit der Markteinführung der 2026er Philips OLED811 Serie. Anschließend erweitert Philips TV die Unterstützung auf die Flaggschiff-Serie OLED900 und macht Dolby Vision 2 darüber hinaus für ausgewählte Premium Mini-LED- und DLED-TVs des Modelljahres 2026 verfügbar. Mit der DLED-Serie PQS9001 beginnt wohl auch die Dolby Vision 2-Offensive von Philips. Technische Basis für die Impementierung ist der MediaTek Pentonic 800 mit MiraVision™ Pro, der als erster SoC (System-on-a-Chip) eine Integration von Dolby Vision 2 bietet.

Philips TV plant, Dolby Vision 2 in zwei Ausbaustufen anzubieten, um eine breite Modellpalette abzudecken - wie wir bereits berichteten, gibt es, im Gegensatz zu Dolby Vision in der erste Version, bei Dolby Vision in der zweiten Auflage zwei unterschiedliche Varianten:

Dolby Vision 2 in zwei unterschiedlichen Varianten

Dolby Vision® 2 verbessert die Bildqualität für eine Vielzahl von Fernsehern auf Basis der neuen Dolby Image Engine und Content Intelligence.

Dolby Vision® 2 Max baut auf diesen Funktionen auf und richtet sich an besonders leistungsstarke Fernseher, deren technische Möglichkeiten vollständig genutzt werden.

Um exzelllente Resulate sicherzustellen, steht Dolbys Image Engine der nächsten Generation im Fokus.

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Aufbauend auf mehr als zehn Jahren Feedback von Filmschaffenden stellt Dolbys Image Engine der nächsten Generation das technische Fundament von Dolby Vision 2 dar und ermöglicht eine deutlich gesteigerte Bildleistung. Hier muss man zusätzlich hinzufügen, dass sich auch die Panels von TVs hinsichtlich der Darstellung von Farben, dem maximal möglichen Kontrast und der maximal möglichen Displayhelligkeit sehr deutlich gesteigert haben, ganz zu schweigen von der modernen Bildsignalverarbeitung, z.B. mit überragender Frame Interpolation.

Philips 65OLED950 mit 3.700 Nits maximaler Helligkeit (Modell aus 2025)

Auch bei Philips gab es schon mit dem zur IFA erhältlichen OLED950 aus der OLED+ Premium-Serie einen 4K OLED-TV, der als Spitzenhelligkeit sagenhafte 3.700 Nits schafft. Daher ist die Zeit reif für ein erweitertes & verbessertes Dolby Vision, die erste Version stammt noch aus Zeiten, in denen OLED- wie auch Quantum Dot-Panels weitaus weniger performant waren.

Wenden wir uns also wieder Dolby Vision 2 zu.

Unterstützt durch das umfangreiche Dolby-Vision-Content-Ökosystem mit Filmen, Serien, wöchentlichen Live-Sportübertragungen und weiteren Formaten schöpft Dolby Vision 2 zugleich das Potenzial der heutigen Content-Produktions- und Distributionskette optimal aus. Zentraler Begriff ist hier "Content Intelligence".

Content Intelligence als Merkmal von Dolby Vision 2

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Content Intelligence führt neue Werkzeuge ein, die die kreative Bildgestaltung aus der Produktion gezielt ins Wohnzimmer übertragen. Dieses technologische Fundament erlaubt es Dolby Vision 2, den Fernseher in authentischer Art und Weise sowie automatisch zu optimieren und abhängig vom betrachteten Inhalt und den jeweiligen Sehbedingungen ein nochmals intensiveres Bilderlebnis sicherzustellen.

Zu den elementaren Funktionen von Content Intelligence gehören:

Precision Black optimiert die Durchzeichnung dunkler Bildbereiche und ist Garant für klare Details in unterschiedlichen Sehumgebungen, ohne die kreative Intention des jeweiligen Materials zu berühren.

Light Sense 2 passt die Bilddarstellung mithilfe moderner Umgebungslichterkennung sowie weiterer Referenzdaten aus dem Inhalt automatisch die jeweiligen Bedingungen bei Tag oder bei Nacht an.

Sport- und Gaming-Optimierungen stehen unter anderem für Anpassungen des Weißpunkts und eine verbesserte Bewegungssteuerung für die besonderen Anforderungen von Live-Sport und Spielen.

Aufbauend auf Content Intelligence ergänzt Dolby Vision 2 den Feature-Reigen durch neue Tone-Mapping-Verfahren, die die bereits erwähnte höhere Helligkeit und den erweiterten Farbraum moderner Fernseher und ihrer Displays nutzen. Die Resultate umfassen eine höhere Spitzenhelligkeit, einen ausgeprägteren Kontrast und sattere Farben.

Bildinnovation jenseits von HDR

Zudem geht Dolby Vision 2 über klassisches HDR hinaus und ergänzt die bislang bereits erwähnten Merkmale unter anderem durch Authentic Motion™, ein erstmals kreativergesteuertes Werkzeug zur Bewegungsdarstellung, das filmische Bewegungen ohne unerwünschtes Ruckeln szenenweise ermöglicht.

Modellfahrplan für Philips TVs mit Dolby Vision 2

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Der erste Philips TV mit Dolby Vision 2 im Modelljahr 2026 ist, wie bereits angesprochen, die Premium-DLED-Serie PQS9001. Es folgen neue OLED-Modelle der 811 Serie sowie die Flaggschiffgeräte OLED911 und OLED951. Später im Jahr sollen zudem weitere Premium Mini-LED-TVs mit Dolby Vision 2 auf den Markt kommen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philips, Dolby, AREA DVD

Datum: 14. Januar 2026