SPECIAL: Dolby Vision 2 - Noch bessere Bildqualität durch neue Metadaten und KI

Vor zwei Tagen hat Dolby die zweite Generation des dynamischen HDR-Formates präsentiert. Mit Dolby Vision 2 will das Unternehmen aber über einen erweiterten Dynamikumfang, authentische Farben und eine originalgetreue Abbildung hinaus. "Noch mehr Potential" soll dem Fernseher entlockt und so ein TV-Erlebnis der nächsten Generation realisiert werden. Mit neuer leistungsfähiger und vor allem intelligenter Technologie.

Natürlich baut Dolby Vision 2 auf dem bisherigen HDR-Standard auf und wurde speziell entwickelt, um sich den wandelnden Anforderungen des heutigen Fernseherlebnisses anzupassen. Es ist ein elementarer Bestandteil von Dolbys Mission, die Bildqualität in allen Unterhaltungsbereichen und auf allen Geräten, von den größten bis zu den kleinsten Bildschirmen, zu verbessern.

John Couling, Senior Vice President, Entertainment bei Dolby Laboratories dazu:

„Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem sich die TV-Technologie dramatisch verändert hat, während Künstler weiterhin noch innovativere Werkzeuge verlangen. Dolby Vision 2 definiert unsere Vorstellung neu, wie Dolby Vision das volle Potenzial moderner Fernseher ausschöpft und Künstlern gleichzeitig beispiellose Möglichkeiten geboten werden, ihre kreativen Grenzen stärker als je zuvor zu erweitern.“

Dolby Image Engine der nächsten Generation

Herzstück ist die neue Dolby Image Engine, die laut Dolby völlig neu gestaltet wurde, noch leistungsstärker als bislang ist und die Grundlage für alle Vorteile von Dolby Vision 2 stellt.

Damit soll in Verbindung mit dem umfangreichen Content-Ökosystem von Dolby Vision noch mehr aus dem eigenen TV-Gerät herausgeholt werden. Dies wird durch eine Content-Pipeline unterstützt, die die beliebtesten Filme und Fernsehsendungen, wöchentliche Live-Sportübertragungen und eine wachsende Auswahl von Spielen umfasst - alles in Dolby Vision.

Zusammen mit den neuen Werkzeugen, die der kreativen Community zur Verfügung stehen, sollen Inhalte in Dolby Vision auf einem Dolby Vision 2-Display noch imposanter erscheinen.

Content Intelligence

Mit den Schlagwörtern "Content Intelligence" werden neue Tools eingeführt, um die Creative Suite besser mit dem Wohnzimmer des Zuschauers zu verbinden. Auf dieser Grundlage kann Dolby Vision 2 den Fernseher authentisch und ohne eigenes Zutun optimieren, um ein faszinierendes, stets originalgetreues Bild zu liefern. Die automatische Optimierung erfolgt stets auf Basis dessen, was man gerade sieht und wo man es sieht. Dabei stützt sich Dolby Vision 2 auf KI-Funktionen und passt sich intelligent an, um die Inhalte optimal für das eigene Gerät und die eigene Betrachtungsumgebung darzustellen.

Content Intelligence umfasst folgende Punkte:

Precision Black: Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist, dass das Bild bei Dolby Vision "zu dunkel" ist. Mit dieser Funktion soll die Klarheit in jeder Betrachtungsumgebung verbessert werden, ohne dabei aber die künstlerische Intention zu beeinträchtigen

Light Sense: Damit wird die Bildqualität durch "fortschrittliche Umgebungslichterkennung und neue Referenzbeleuchtungsdaten aus der Quelle des jeweiligen Contents" optimiert. Die Beleuchtungsverhältnisse der Umgebung wurde auch schon bei Dolby Vision IQ berücksichtigt, jetzt sollen hier auch neue Metadaten hinzukommen

Die Optimierung für Sport und Gaming: Hier werden neue Verbesserungen wie Weißpunktanpassungen und Bewegungssteuerung eingeführt, die speziell auf die besonderen Anforderungen von Live-Sport und Gaming zugeschnitten sind

Aufbauend auf der Content Intelligence führt Dolby Vision 2 auch ein neues Tone Mapping ein, welches die Vorteile moderner TVs nutzen soll. Die heutigen Fernseher sind heller und farbenfroher. Mit bidirektionalem Tone Mapping sollen Kreative nun über neue Steuerungsmöglichkeiten verfügen, mit denen man das Beste aus den hochwertigen Displays herausholen kann. Performante TV-Geräte können höhere Helligkeit, optimierten Kontrast und gesättigte Farben liefern, gleichzeitig aber die kreative Vision des Künstlers bewahren.

Über HDR hinaus

Dolby Vision 2 erweitert die Funktionen von Dolby Vision über HDR hinaus. Funktionen wie Authentic Motion, das weltweit erste kreative Tool zur Bewegungssteuerung, soll Szenen authentischer und cineastischer wirken lassen, ohne dass es zu unerwünschten Bildrucklern kommt. Zweifellos handelt es sich hier um eine Art Zwischenbildberechnung. Diese kann man häufig bei modernen TV-Geräten auf Wunsch zuschalten, allerdings entstehen in den meisten Fällen dabei Fehler, die sich in Bildartefakten äußern und der beliebte, authentische Film-Look geht verloren. Bei Dolby Vision 2 sollen Kreative hier mit Metadaten arbeiten können, um diese Probleme zu vermeiden. Inwiefern sich dies in der Praxis auswirkt, muss sich natürlich noch zeigen.

Die neue Technologie wird in zwei Produktstufen von TV-Herstellern angeboten werden:

Dolby Vision 2 Max - für das beste Bild auf den leistungsfähigsten Fernsehern. Hier werden zusätzliche Premium-Features geboten, die darauf ausgelegt sind, die volle Leistungsfähigkeit dieser Bildschirme auszuloten. Welche dies genau sind, diesbezüglich hält sich Dolby noch bedeckt

Dolby Vision 2 (ohne Max) soll in jedem Fall für eine deutlich verbesserte viseuelle Qualität bei "Mainstream"-Fernsehern sorgen und die wichtigsten Funktionen der neuen Generation, die durch die neue Dolby Image Engine und Content Intelligence ermöglicht werden, integrieren

Ab wann im Markt?

Hisense ist der erste TV-Hersteller mit Dolby Vision 2 (Bildquelle: Hisense)

Als erster TV-Hersteller wird Hisense Geräte mit Dolby Vision 2 anbieten. Diese Fernseher werden mit MediaTek Pentonic 800 mit "MiraVision Pro" PQ Engine ausgestattet sein. Dem ersten Siliziumchip, der Dolby Vision 2 integriert. Zeitpunkt und Verfügbarkeit sind allerdings noch nicht klar. Geräte die mit Dolby Vision 2 ausgestattet sind, können natürlich Dolby Vision-Inhalte wiedergeben, Abwärtskompatibilität ist also in vollem Umfang gegeben.

„Dies ist genau die Art von Innovation, die Hisense-Kunden von einem Premium-Fernsehererlebnis erwarten”, sagte Sonny Ming, GM von Hisense TV Product Marketing. „Dolby Vision 2 in Verbindung mit der Hisense RGB-MiniLED-Technologie liefert nicht nur ein atemberaubendes Bild, sondern erhöht auch das Potenzial von Fernsehern mit ultrabreitem Farbspektrum und ultrahoher Helligkeit, was bis heute nicht möglich war.”

Es ist davon auszugehen, dass auch andere namhafte TV-Hersteller Dolby Vision 2 integrieren werden, angekündigt wurde aber bisher noch nichts. Wie es mit den beliebten Streamingdiensten aussieht, ist auch noch nicht bekannt und wir wissen noch nicht, ob man Dolby Vision 2 Content auch auf UHD Blu-rays finden wird. Allerdings hat das französische Medienunternehmen CANAL+ bereits den Schritt gewagt, was uns vermuten lässt, dass es definitiv spezielle Dolby Vision 2-Inhalte geben wird. Darauf deutet ja auch hin, dass zusätzliche Metadaten, beispielweise für Authentic Motion, benötigt werden.

„Diese Partnerschaft mit Dolby spiegelt den Pioniergeist von CANAL+ wider. Unser Engagement, unseren Abonnenten ein unvergleichliches Fernseherlebnis zu bieten, bleibt ungebrochen. Mit der Einführung von Dolby Vision 2 – für Filme, Serien und Live-Sport – erreicht dieses Erlebnis atemberaubende neue Höhen. Dolby ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner, und wir sind stolz darauf, als erster Medien- und Unterhaltungskonzern die Integration dieses neuen Erlebnisses für unser Publikum bekannt zu geben“, sagte Stéphane Baumier, Chief Technology Officer von CANAL+.

Sicher werden in naher Zukunft weitere Details und Informationen über Dolby Vision 2 bekannt, über die wir zeitnah berichten werden.

Special: Philipp Kind

Bilder: Dolby / Hisense

Datum: 04.09.2025