IFA 2025: Erste Eindrücke und weitere Informationen zu Dolby Vision 2

Auf der IFA 2025 hatten wir die Gelegenheit, noch mehr rund um das Thema Dolby Vision 2 in Erfahrung zu bringen, und erste Bildeindrücke konnten wir ebenfalls sammeln.

Andreas Stumptner, Senior Marketing & PR Manager DACH (links), und Chris Turkstra, Vize President Home Devices bei Dolby

Andreas Stumptner, Senior Marketing & PR Manager Dach, gab uns vor Ort seine Einschätzung zum Thema Dolby Vision 2. Seiner Meinung nach bekommt das TV-Business durch Dolby Vision 2 wieder neue Impulse, was sehr wichtig ist - denn viele halten die TV-Branche aktuell für ziemlich innovationsbefreit. Da kommt Dolby Vision 2 exakt zum richtigen Zeitpunkt, es gibt nach wie vor die Option, das Bild noch intensiver und fesselnder, authentischer und umfassender zu machen. Dolby Vision, so betont Andreas, ist eine Misching aus der Produktion des entsprechenden Contents in Dolby Vision 2 und dem passenden Post Processing. Als erster Partner wurde im Rahmen der IFA Canal+ bekanntgegeben. 2026, so lauten die Prognosen, wird dann Inhalt verschiedener Anbieter verfügbar sein.

Dolby Vision 2 ist derzeit ein reines Home Entertainment-Thema

Dolby Vision 2 ist im Übrigen ein reines Home Entertainment-Thema und nicht als Erweiterung für Dolby Cinema (mit Dolby Vision & Dolby Atmos) vorgesehen. Bezüglich der Hardware-Hersteller, so Andreas, ist man eben aus diesem Grund auf der IFA, um die Hersteller massiv auf Dolby Vision 2 aufmerksam zu machen. Der TV, auf dem das Demomaterial lief, Anmerkung von uns, ist ein großer Hisense-TV, TCL hat ebenfalls verlauten lassen, Dolby Vision 2 zu unterstützen. Andreas rechnet damit, dass man im Rahmen der CES Anfang 2026 weitere Hardware-Hersteller im Dolby Vision 2-Universum begrüßen kann.

Hisense unterstützt Dolby Vision 2

Der chinesische Hersteller sieht Dolby Vision 2 als wichtiges Feature für die Premium-TVs des Hauses

Hisense hat bereits erklärt, dass Dolby Vision 2 in die Premium-Fernseher des Hauses kommt, wie zum Beispiel RGB-Mini-LED-TVs. Mit Dolby Vision 2, so die feste Überzeugung von Dolby, kann das enorme Potential moderner Hightech-TVs freigesetzt werden. Im Fokus steht die neu entwickelte Dolby Imaging Engine. Sie ist in der Lage, den Smart-TV automatisch und ohne Zutun des Users visuell zu optimieren und perfekt einzustellen. Natürlich ist Dolby Vision 2 abwärts kompatibel zu Dolby Vision, und nichr nur das: Dolby Vision-Inhalte sollen auf einem Dolby Vision 2-Display noch beeindruckender aussehen. Wichtig bei Dolby Vision 2: Die automatische Optimierung des TVs erfolgt grundsätzlich auf Basis dessen, was man aktuell sieht, und wo man es sieht. Dabei setzt Dolby Vision 2 auf KI-Funktionen und passt sich intelligent an, um die Inhalte optimal für das eigene Gerät und die individuelle Betrachtungsumgebung darzustellen.

Content Intelligence

Unter "Content Intelligence" fasst Dolby Vision 2 die folgenden Punkte zusammen:

Precision Black: Ein Kritikpunkt war in der Vergagenheit des Öfteren, dass das Bild bei Dolby Vision "zu dunkel" ist. Mittels Precision Black soll die Klarheit in jeder Betrachtungsumgebung optimiert werden, ohne dabei aber die künstlerische Intention des jeweiligen Inhalts zu verwässern.

Light Sense: Hier wird die Bildqualität durch eine leistungsstarke Umgebungslichterkennung sowie neue Referenzbeleuchtungsdaten aus der Quelle des aktuellen Inhalts optimiert. Die Beleuchtungsverhältnisse der Umgebung wurde auch schon bei Dolby Vision IQ berücksichtigt, jetzt sollen hier auch neue Metadaten hinzukommen, um das Ergebnis auf ein nochmals höheres Niveau zu heben.

Perfekte Bildoptimierung auch bei Sport-Inhalten

Passende Optimierung für Sport und Gaming: Bezüglich dieser Content-Sparten werden neue Verbesserungen wie Weißpunktanpassungen oder Bewegungssteuerung eingeführt, die besonders auf die besonderen Anforderungen von Live-Sport und Gaming zugeschnitten sind.

Aufbauend auf der Content Intelligence bringt Dolby Vision 2 auch ein neues Tone Mapping an den Start, das auf die Pluspunkte moderner TVs setzen soll. Hier bringt Dolby als Argument, dass die maximale Panelhelligkeit moderner TVs deutlich gewachsen ist, wir wissen das aus eigener Erfahrung: Denken wir drei oder vier Jahre zurück, also eine Ära, in der es Dilby Vision bereits gab, waren die Displays noch deutlich dunkler. Auch die Farbdynamik moderner Displays ist deutlich verbesssert, sodass die Grundlagen für Dolbys neues Tone Mapping gegeben sind. Das bidirektionale Tone Mapping bekommen Kreative nun erweiterte Steuerungsmöglichkeiten an die Hand, mit denen man das Maximum aus hochwertigen Displays herausholen kann.

Dolby Vision 2 schöpft das Potential moderner Premium-TVs voll aus

Heutige Premium-TVs sind in der Lage, höhere Helligkeit, enormen Kontrast und sauber ausbalancierte, dynamische Farben zu erzeugen. Dabei bleibt die künstlerische Absicht des jeweiligen Regisseurs oder des jeweiligen Kreativen nicht nur vollumfänglich erhalten, sondern kann aufgrund der erweiterten Darstellungsmöglichkeiten sogar mit mehr atmosphärischer Dichte zum Zuschauer transportiert werden. Wir beobachten schon seit längerr Zeit, dass gerade TVs der Oberklasse und der Premiumliga hier über enorme Reserven verfügen, die natürlich auch entsprechend bedient werden müssen.

Mehr als nur ein dynamischer HDR-Standard

Dolby Vision 2 geht aber noch über den Themenkomplex HDR hinaus.

Dafür stehenFunktionen wie Authentic Motion, das weltweit erste kreative Werkzeug zur Bewegungssteuerung. Authentic Motion soll Szenen authentischer und cineastischer wirken lassen, ohne dass es zu störendem Ruckeln im Bild kommt. Genauer betrachtet handelt es bei diesem System um eine Art Zwischenbildberechnung. Über eine solche verfügt praktisch jedes moderne TV-Gerät, allerdings entstehen bei der Verwendung des Öfteren die Bildqualität herabsetzende Fehler. Diese kann man in Form von Bildartefakten nachvollziehen und der beliebte, authentische Film-Look bleibt auf der Strecke. Bei Dolby Vision 2 sollen Content-Ersteller und Künstler hier mit Metadaten arbeiten können, um diese Probleme zu vermeiden. Inwiefern sich dies in der Praxis auswirkt, wird sich später zeigen.

2 Performance-Levels verfügbar

Im Gegensatz zu Dolby Vision und Dolby Vision IQ - hier gab es ein System - gliedert sich Dolby Vision 2 in zwei unterschiedliche Stufen:

Dolby Vision 2 Max - für das maximal hochwertige Bild auf äußerst performanten Premium-TVs. Hier werden zusätzliche Merkmale offeriert, die darauf ausgelegt sind, die volle Leistungsfähigkeit der meist extrem hellen, kontraststarken und farblich exzellent ausbalancierten Displays auszuloten. Welche Zusatz-Features das sind, wurde derzeit noch nicht genau ausgeführt.

Dolby Vision 2 (ohne Max) soll in jedem Fall für eine deutlich verbesserte viseuelle Qualität bei TVs der "bürgerlichen Preisklassen" sorgen und die wichtigsten Funktionen der neuen Generation, die durch die neue Dolby Image Engine und Content Intelligence ermöglicht werden, werden hier implementiert.

Unsere Eindrücke und unser Fazit zu Dolby Vision 2

Intensives und fesselndes Bild

Natürlich ist es bei Demo-Content bei einer Vorführung auf einer Messe wie der IFA stets schwierig, umfassende Eindrücke zu sammeln. Aber für erste Impressionen reicht es meist aus, so auch im Falle von Dolby Vision 2. Sehr beeindruckt waren wir auf jeden Fall, als die Content-Schnipsel auf dem 110 Zoll großen Hisense TV liefen.

Das gesamte Bild punktet mit einem enormen Dynamikumfang, der, so scheint es, die großen Helligkeitsreserven moderner Premium-TVs tatsächlich ausschöpft. Dies funktioniert bei Filmmaterial ebenso wie bei Sport-Inhalten. Man ist, salopp ausgedrückt, "näher dran". Dolby Vision 2 reduziert die Distanz des Betrachters zum laufenden Inhalt erheblich, fesselt von der ersten Sekunde an und schafft es dabei aber trotzdem, das Bild nicht zu "verbiegen".

Farben wirken nicht hoffnungslos überzogen, der Look des Bildes ist realistisch, und Filme sehen nicht aus wie Hochglanz-Computerspiele, sondern behalten ihren typischen Look, den der Film-Enthusiast so schätzt. Zugleich aber notieren wir eine enorme, lebensechte Farbdynamik, die für einen umfassenderen Gesamt-Bildeindruck verantwortlich ist.

Die gebotene Bildtiefe ist enorm, die Plastizität noch besser als früher. Man hat den Eindruck, unter allen Bedingungen tief ins Bild hineinschauen zu können. Dabei werden auch hintere Bildebenen noch sauber detailliert, ohne jedoch die visuelle Balance zu verschieben.

Wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob Dolbys Optimierer für die Bewegungswiedergabe bei unserer Demo auch im Einsatz waren, aber alle Arten von Bewegungen wirkten stabil, ruhig und sicher.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 05. September 2025