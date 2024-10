SPECIAL: Die VAR Screens der UEFA EURO 2024 kommen von Hisense

Auch wenn VAR unter enthusiastischen Fußball-Fans durchaus umstritten ist, kann man der Technologie den Versuch nicht absprechen, für mehr Klarheit und Fairness in wichtigen Partien sorgen zu wollen. Bei der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland feiert Hisense sein Debüt als offizieller Lieferant der TV-Screens für die Video Schiedsrichter Assistenten (VAR). Die Exklusivrechte wurden erstmalig von der UEFA an einen der Sponsoren der Europameisterschaft vergeben.

Mit den Exklusivrechten als "Official VAR Screen Provider" stattet Hisense also die Schiedsrichterassistenten mit hochwertiger Bildschirmtechnologie aus. Denn um die VAR-Bildstandards zu erfüllen, ist laut dem Hersteller eine besonders präzise und detailgenaue Bilddarstellung erforderlich. Hisense setzt dabei auf die eigens entwickelte KI-gestützte Bildtechnologie, bei der jeder Pixel in Echtzeit erfasst und verarbeitet wird.

Hisense TV am Spielfeldrand

Der VAR Room in Leipzig

Zum Einsatz kommen die Hisense TVs sowohl als Schiedsrichterbildschirme am Spielfeldrand als auch im International Broadcasting Center in Leipzig. Im sogenannten VAR-Room werden alle Spiele des Turniers zentral von Schiedsrichtern und Technikern überwacht. Spielszenen werden analysiert, um schnelle und faire Entscheidungen zu treffen. Hisense liefert für die Ausstattung des VAR-Rooms und weitere Räume des IBC in Leipzig über 50 TV-Displays, darunter auch die aktuellen Mini-LED-Fernseher der U7 Serie.

Mit hoher Bildqualität und visueller Top-Performance will Hisense natürlich nicht nur die Schiedsrichter, sondern auch Bildenthusiasten und Endkunden überzeugen. Die Modelle der Hisense U7-SErie sind als offizielle TVs der UEFA EURO 2024 im Handel erhältlich und zählen laut eigenen Angaben zu den Bestsellern von Hisense.

Hisense TVs im Handel (interaktive Aktionsfläche)

Bei ausgewählten Handelspartnern gibt der Hersteller der VAR-Room tauglichen Bildqualität eine besondere Bühne. Kundinnen und Kunden können sich auf einer interaktiven Aktionsfläche selbst wie Video-Assistenten fühlen und auf Hisense TVs Spielszenen analysieren, um dann faire Entscheidungen zu treffen.

Mit den neuen Exklusivrechten und der Bereitstellung von technischer Ausstattung will Hisense seine Rolle als Technologiepartner der UEFA weiter ausbauen und den Fokus auf die hohe Performance der Geräte sowie das globale Wachstum der Marke aufzeigen. Während des Turniers sieht man auf der Bandenwerbung häufig den Slogan "Never settle for No.2 globally", welcher die Ambitionen des Herstellers klar zur Sprache bringt. Bei 100 Zoll TVs belegt Hisense mit einem Anteil von 56,4% am weltweiten Liefervolumen im Ranking des Marktforschungsunternehmens Omdia aktuell den ersten Platz.

Hisense Produkte im Test

Hisense C1

Vor kurzem erst haben wir den kompakten, aber dennoch leistungsstarken Hisense C1 Mini-Projektor mit RGB-Laser einem ausführlichen Test unterzogen. In Kürze wird es auch einen Test zum neuen E7NQ PRO Fernseher in 65 Zoll sowie der Soundbar AX5125H von Hisense geben.

Special: Philipp Kind

Fotos: Hisense

Datum: 30.06.2024

