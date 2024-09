SPECIAL: Hisense präsentiert neues Mini LED-Smart-TV-Setup 2024

Mit dem 2024er Mini LED TV Line-Up präsentiert Hisense neue smarte Fernseher, die mit authentischen Farben, enormer Bildhelligkeit, modernem Upscaling und voller Ausstattung überzeugen möchten. Ganz gleich, ob man Filme, Serien oder Sportinhalte betrachtet oder selbst als Gamer aktiv wird: Hisense offeriert ein durchdachtes Portfolio an modernen Smart-TVs mit Mini LED-Technologie. Ab Juli stehen drei neue Mini-LED-Serien von Einstieg- bis Premiumklasse zur Verfügung. Ein weiteres prestigeträchtiges Flaggschiff-Modell steht bereits in den Startlöchern.

Hisense präsentiert mit dem aktuellen TV Line-Up enorme Kontraste und besonders helle, brillante Bilder. Mit den neuen TV-Serien U6NQ, U7NQ und U8NQ bietet Hisense für jede Zielgruppe – vom Einsteiger bis zum anspruchsvollen Filmliebhaber – ein passendes Modell mit Bilddiagonalen von 50 bis 85 Zoll.

Dabei steht nicht nur die zeitgemäße Display-Technologie im Fokus, sondern auch clevere Ausstattungsdetails wie zum Beispiel erstmals eine solarbetriebene Fernbedienung für die Serien U7NQ und U8NQ. Mit ihr gehört die lästige Suche nach neuen Batterien der Vergangenheit an. Als Bedienoberfläche kommt das neueste VIDAA Betriebssystem U7.6 zum Einsatz, im Sinne einer maximal komfortablen Bedienung.

Serie U8NQ

U8NQ

Bei der Mini LED Premium Serie U8NQ beweist Hisense eindrucksvoll, wie die Vorteile der Mini-LED Technik liegen. Mit bis zu 3.000 Nits, das ist in etwa doppelt so viel wie beim Vorgängermodell , werden Spitzenhelligkeiten erzielt, die selbst in sehr heller Wohnzimmerumgebung für eine ausgezeichnete Bildqualität sorgen und HDR-Inhalte exzellent zur Geltung bringen. Möglich macht das die optimierte Mini-LED Pro Technologie, die in den U8 Modellen Verwendung findet.

Mittels der sehr zahlreichen der Full Array Local Dimming Pro Zonen können Gesamtkontrast, Detailkontrast sowie Schwarzwert auch anspruchsvolle Anwender begeistern. Besonders interessant ist zudem die anti-reflektierende Panelschicht, mit der

unerwünschte Blendung äußerer Lichteinstrahlung, wie Sonnenlicht, auf ein Minimum herabgesetzt werden. Für eine realistische Farbdarstellung und lebensechte Bilder sorgen Quantum Dots – für mehr Farbvolumen und einen größeren darstellbaren Farbraum.

Der Hi-View Engine PRO-Prozessor mit Künstlicher Intelligenz zeichnet sich für hochwertige Bildqualität verantwortlich, die Pixel werden erst Szene für Szene analysiert und dann in Echtzeit optimiert. Darüber hinaus werden Inhalte mit geringeren Auflösung auf nahezu 4K-Qualität hoch skaliert. Zudem unterstützt der U8 alle relevanten HDR Formate: Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ adaptiv und HLG.

Für den passenden Klang in 2.1.2-Konfiguration sorgen ein elegant verbauter Frontlautsprecher sowie ein integrierter Subwoofer. Dolby Atmos und DTS Virtual-X werden für immersives Audio-Entertainment ebenfalls unterstützt. Auch für Gamer ist der U8 durchaus interessant: Der 120Hz Ultra Motion Mode bietet ein authentisches Spielerlebnis, bei denen Input Lags minimiert und auch schnelle Szenen ruckelfrei dargestellt werden. Ebenso sind die Kompatibilität zu Freesync Premium Pro, die 144Hz VRR Unterstützung sowie die praktische Game Bar mit dabei.

Serie U7NQ

U7NQ

Die TVs der beliebten U7 Serie sind die offiziellen Modelle von Hisense zur UEFA EURO 2024. Die aktuelle Generation U7NQ kann mit beeindruckender Ausstattung und hochwertigen Technologien überzeugen. Mit 144-Hz-VRR und einem KI-Sportmodus werden schnelle Sport-Sequenzen, ganz gleich, bei welcher Sportart, stets bewegungsstabil und scharf dargestellt. Davon profitieren passionierte Gamer ebenso, die sich zudem über FreeSync Premium Pro Zertifizierung, die integrierte Game Bar und ultraflüssiges Gameplay mit geringer Latenz dank präziser variabler Bildwiederholraten plus MEMC freuen dürfen.

Aber Sport ist nicht alles: Mit der Kombination aus Mini-LED Pro und Quantum Dot bietet Hisense eine Displaytechnologie, welche die Grundlage für ein farbechtes Bild mit tadellosem Schwarzwert darstellt. Mitverantwortlich für ein beeindruckendes Bild ist, so verspricht Hisense, der Hi-View Engine PRO Prozessor, der mittels KI jedes Pixel in Echtzeit analysiert und anschließend optimiert. Die umfassende HDR Ausstattung, einschließlich Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ und HLG, wäre auch noch aufzuführen.

Die U7NQ Serie ist von der IMAX Corporation und Hollywoods führenden Technikspezialisten zertifiziert und bietet die charakteristische Bildqualität von IMAX samt DTS®-unterstütztem Klang. Für die Darstellung tieferer Frequenzen zuständig ist der eigens im Smart-TV verbaute Subwoofer.

Serie U6NQ

U6NQ

Die U6NQ Serie bietet den preislich besonders fairen Mini-LED Einstieg: Umfassend ausgestattet und in Größen zwischen 50 und 75 Zoll erhältlich, findet jeder das passende Modell. Mit der Mini-LED Hintergrundbeleuchtung, dem Full Array Local Dimming und der Quantum Dot-Technololgie ist alles visuell Relevante vorhanden. Die adaptive Umgebungslichtanpassung sowie die Echtzeitanalyse zur Bildoptimierung komplettieren die Ausstattung.

Die Kompatibilität mit allen wichtigen HDR-Formaten, einschließlich Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und HLG, ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal. Akustisch wird zudem Dolby Atmos unterstützt. Für Filmliebhaber offeriert die U6NQ Serie den Filmmaker Modus – für eine absolut realistische Präsentation von Filminhalten in genau der Ausprägung, die der Regisseur und die anderen Filmschaffenden vorgesehen haben.

Wichtig fürs passende Game Play ist der Game Mode Plus. Das 60-Hz-Panel mit variabler Bildwiederholfrequenz und MEMC mit geringer Latenz sorgt für ein reibungsloses Spiel. Mit Hilfe der Game Bar stehen Echtzeit-Metriken wie FPS, HDR und VRR umgehend und ohne Verzögerung bereit.

Ausblick: UXNQ

Auf der diesjährigen CES in Las Vegas sorgte der UXNQ mit seinem beeindruckenden 10.000 Nits hellen Mini LED Panel bereits für Aufsehen. Auf den deutschen Markt wird Hisense das Flaggschiff-Modell in 110 Zoll noch im September bringen. High Tech-Freunde sowie Liebhaber großer Bildschirmdiagonalen dürfen sich also schon jetzt auf maximale Helligkeit freuen, die auch bei HDR-Inhalten für ein exzellentes visuelles Erlebnis mit enormem Kontrastumfang durch hohe Spitzenhelligkeit überzeugen wird. Als kleinen Vorgeschmack wird Hisense eine 85 Zoll Variante der UXNQ Serie bereits ab Juli ins Rennen schicken. Nähere Details folgen.

Verfügbarkeiten sowie unverbindliche Preisempfehlungen

U8NQ: ab Juni verfügbar. UVP 75 Zoll: 2.699 Euro / 65 Zoll: 1.999 Euro

U7NQ: ab Juli/August/September verfügbar. UVP 55 Zoll: 1.099 Euro, UVP 85 Zoll: 2.999 Euro / 75 Zoll: 1.899 Euro / 65 Zoll: 1.499 Euro

U6NQ: ab Juli/ August verfügbar. UVP 75 Zoll: 1.499 Euro / 65 Zoll: 1.249 Euro / 55 Zoll: 949 Euro / 50 Zoll: 699 Euro

110UXNQ: ab September verfügbar, UVP 110 Zoll: 19.999 Euro, 85UXNQ: ab Juli verfügbar, UVP 85 Zoll: 5.999 Euro

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Hisense PR

Datum: 31. Mai 2024

Tags: 4K TV