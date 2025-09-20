SPECIAL: Die Deutschen HiFi Tage am 18. und 19. Oktober in Darmstadt - HiFi, Kopfhörer, Gaming und Kino

Die erfolgreichen Deutschen HiFi Tage in Darmstadt, für viele eine der schönsten HiFi-Messen Deutschlands, gehen am 18. und am 19. Oktober in die nächste Runde – und was sich da im darmstadtium abzeichnet, ist in dieser Form tatsächlich bemerkenswert: noch mehr Aussteller, noch mehr Marken, noch mehr Platz, kurzum noch mehr Erlebnis.

Vollbelegeung im darmstadtium - inklusive dem beeindruckenden "Spectrum" Saal

Während sich andere Messen sich mit sinkenden Teilnehmerzahlen stellen müssen, platzen die Deutschen HiFi Tage sozusagen aus allen Nähten. Mehr als 50 Aussteller präsentieren über 150 Marken, und erstmals wird dafür beinahe das gesamte Kongresszentrum genutzt – inklusive des spektakulären „Spectrum“, einem Saal mit über 1.300 m² Fläche und einer annähernd Kathedralen-artigen Raumhöhe. Normalerweise tagen hier Siemens, Telekom & Co. Im Oktober dagegen dominiert hier „Klangkultur vom Feinsten“.

Vinyl lebt - und spricht eine stetig wachsende Zielgruppe an

Dass die analoge Szene lebendiger ist als je zuvor, beweisen Hersteller wie Clearaudio, Rega, Technics oder Pro-Ject, letzterer mit einer fast musealen Sonderschau: Rund 50 Modelle bringt der Weltmarktführer mit – darunter auch charmante Themen-Plattenspieler wie das PEANUTS-Modell (600 Euro).

Inklusive Weltpremieren

2025 gibt es verschiedene Premieren in Darmstadt

Dass die Deutschen HiFi Tage nahezu ideal im Kalender liegen – gleich nach der Sommerpause, aber vor der dunklen Jahreszeit – ist auch 2025 eine Erfolgsgarantie: Mehrere Marken haben sogar Weltpremieren angekündigt. AVM zeigt neue All-in-One-Geräte, Canor bringt den Verto D4S DAC und den Virtus 14S Vollverstärker erstmals an die Öffentlichkeit. Und Burmester arbeitet daran, die neue Reference-Line rechtzeitig serienreif zu bekommen – insofern ebenfalls eine Weltpremiere.

Nicht nur HiFi, auch Kopfhörer, Gaming und Kino - alles ist in Darmstadt

2024: Immer gut besucht - das hochklassige Kino auf den Deutschen HiFi Tagen im vergangenen Jahr

Auch Kopfhörer stehen hoch im Kurs (Bild aus 2024)

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Nach dem Erfolg 2024 haben sich die Organisatoren auch 2025 wieder dazu entschlossen, eine Kopfhörer-Lounge, ein High-End-Heimkino und – für jüngere Besucher (oder jung Gebliebene) – eine GamingZone mit Fahrsimulator und TV-Wand anzubieten. Organisiert dies von konsolenfan.de, bekannt beispielsweise von der High End. Auch das ist Darmstadt: High Fidelity trifft auf moderne Medienrealität, so kommt jeder auf seine Kosten.

Freier Eintritt und starke Partner

Ebenso wie 2024 wird die Messe gemeinsam mit den regional stark aufgestellten HiFi-Profis veranstaltet – die diesmal sogar ihre Läden am Samstag schließen, um das starke Team vollumfänglich aufs Messegelände zu schicken. Die Veranstalter von LowBeats rechnen auch aus diesem Grunde mit großem Andrang. Trotzdem bleibt man sich treu: Der Eintritt ist frei, sehr lobenswert!

Die Deutschen HiFi Tage 2025 in der Kurzübersicht

über 50 Aussteller

über 150 Marken

über 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Fast alle großen Namen des HiFi sind vertreten

großer TV-Sonderbereich

größte Analog-Ausstellung einer Regionalmesse seit Jahren

viele Deutschland- und Weltpremieren

Eintritt frei

Ausstellerliste (vorläufig)

Audio Components war auch 2024 dabei

Vorführung von HiFi-ROSE und PIEGA 2024

Und hier eine vorläufige Liste der Aussteller: ATR, Audio Components, Audio Physic, Audio Reference, Audio Technica, Audionext, Audium, Avantgarde, Backes & Müller, Besser Distribution, Burmester, Cambridge, Canton, Cayin, Clearaudio, DALI, Dynaudio, Epos, Focal/Naim, Gassmann Audio, Grell Audio, Headshop, HiFi Zeile, IDC Klaassen, JVC, Lake People, Lehmann Audio, Leica, LG, MagAudio, MalValve, Masimo, Mediacraft, Panasonic, Piega, Reichmann Audio, Revox, Samsung, Scheu, Screen Professional, Sharp, Sonoro, TAD, T+A, Yamaha...

Weitere Infos, auch die Liste der Marken, auf Lowbeats.de

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Unser Fazit

Schon 2024 waren die Deutschen HiFi Tage in Darmstadt ein voller Erfolg. Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass sich das Ganze 2025 nicht nur wiederholt, sondern nochmals interessanter wird. Eine Vielzahl an namhaften Ausstellern hat sich angekündigt, und die Location wurde bereits 2024 praktisch ausschließlich gelobt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Lowbeats/Deutsche HiFi Tage

Datum: 20. September 2025