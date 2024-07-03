SPECIAL: Detailarbeit - wo 2024er 4K Smart-TVs von LG und Samsung noch besser als die Vorgänger sind

Evolution anstatt Revolution, das ist das Motto bei den neuen Smart-TV-Generationen praktisch aller namhaften Hersteller. Features wie Prozessoren mit Künstlicher Intelligenz, die HDR-Darstellung, der Filmmaker Mode als Bildfeld, eine moderne HDMI-Anschlussbestückung mit Unterstützung zum Beispiel von ALLM, eARC und VRR, oder und selbstverständlich die UltraHD-Panelauflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln gehören mittlerweile bei allen Modellen ab der unteren Mittelklasse dazu. Was aber spricht für den Kauf eines neuen 2024er Modells? Wir haben versucht, Argumente zu finden anhand unserer Testkandidaten von Samsung und LG (Samsung QN95D in 65 Zoll und LG OLED65C49LA).

Samsung QN95D

LG OLED65C49LA

Eines gleich vorab: Wer sich 2022 oder 2023 einen neuen 4K Smart-TV gekauft hat, muss definitiv keinen Neukauf tätigen. Es sei denn, die damals erworbene Bilddiagonale ist mittlerweile deutlich zu klein. Ansonsten gibt es keinen konkreten Grund für ein 2024er Modell. Ganz anders sieht die Situation jedoch bei allem vor 2020 aus. Hier lohnt ein Neukauf durchaus, weil moderne Panels noch heller, noch kontrastreicher und noch farbechter sind, zugleich gestaltet sich beispielsweise das Upscaling niedriger auflösender Inhalte auf die native Panelauflösung durchweg hochwertiger. Die KI-Technik hat sich stark weiterentwickelt, das beweist nicht nur ein besseres Bild, sondern auch der bessere Klang.

Nun aber zum Thema. Wer es genau wissen will - was können die 2024er TVs denn besser als die Generationen 2022 und 2023? Meist sind es lediglich Nuancen, die der Kenner sieht und schätzt, oder die den Betrieb im Alltag vielleicht nochmals komfortabler machen. Jedes Jahr gibt es stets auch neue Generationen der jeweiligen Smart Hubs, revolutionäre Veränderungen spielen sich 2024 aber nicht ab. Was hingegen durchaus auffällt, ist eine weitere Steigerung der visuellen Gesamtplastizität Auch wenn Samsungs "Real Depth Enhancer" nicht neu ist, so realisert doch die 2024er Version noch mehr Dreidimensionalität, was man in erster Linie bei hochwertigen 4K-Inhalten wahrnimmt. Schaut man z.B. Live-TV in 720p oder 1.080i beziehungsweise ältere Filme via Netflix oder Amazon Prime Video, die in FullHD vorliegen, fallen diese Vorzüge kaum auf. Das gilt auch für den LG-OLED der C4-Serie (2024). Sehr plastisch, sehr fein gestaffelt, modelliert das aktuelle Modell die unterschiedlichen visuellen Ebenen noch feiner heraus.

Anzeige

Typisch LG: Viele Bildfelder

Typisch Samsung: Um Detailarbeit am Bild vorzunehmen, geht man in die "Experteneinstellungen"

Gerade beim 2024er Samsung QN95D ist die Farbalance noch ausgewogener. Bereits in der Neo QLED 2023-Generation hat sich Samsung von den sehr satten, teils zu kräftigen Farben älterer Modelle weiter verabschiedet. Jetzt, bei den 2024er Modellen, wirken beispielsweise Hauttöne noch authentischer, oder auch komplexe Farb-Konstellationen wie sie zum Beispiel bei Sonnenuntergängangen über dem Meer oder bei einer nächtlichen Skyline auftreten. Die Vorzüge, die der schon bei früheren Modellen enthaltene "Filmmaker Mode" bietet, werden offensictlicher, was an den verbesserten Panels liegt. Nur kurz ein Einschub. Während der QN95D mit seinem antireflexikiven Panel der "Held des Alltags" ist und auch bei deutlichem externem Lichteinfall nahezu alle Inhalte prima darstellen kann (was auch an der enormen Gesamthelligkeit des Neo QLED Quantum Dot-Panels liegt), trumpft der LG mit einer nochmals besseren Farbbrilanz auf, was man dann bemerkt, wenn man hochwertiges Filmmaterial im abgedunkelten Raum betrachtet.

Das Upscaling niedriger auflösender Inhalte managten bereits die LG- und Samsung-Modelle aus 2022 und 2023 sehr gut. Hier nun steht ebenfalls eine Weiterentwicklung an, die sich am besten an der schärferen und umfassenderen Einarbeitung kleiner Details in hinteren Bildebenen festmachen lässt. Auch die Frame Interpolation wurde bei LG und Samsung optimiert. Beide Hersteller schlagen hier den gleichen Weg ein: Noch mehr authentische Bildschärfe bei sämtlichen Bewegungsabläufen, zudem noch sauberer gezeichnete Objektränder. Der große Sprung nach vorne ist auch hier - verständlicherweise - nicht vorhanden, aber erfolgreiche Detailarbeit stellt durchaus auch einen Wert dar. Die KI-unterstützten Prozessoren werden in jeder Generation weiter verfeinert und mit noch mehr Rechenleistung ausgestattet, was man in der Praxis, wenn man genau hinschaut (und hinhört) auch bemerken wird.

Personalisierter Bild-Assistent bei LG

Intelligente Kalibrierung mittels der Smart Things-App bei Samsung

Anzeige



Wirkungsvolle, integrierte Mechanismen zur Verbesserung der Bildqualität gleich bei der Inbetriebnahme haben LG und Samsung auch schon in der vorherigen Generation ergriffen. Bei Samsung wurde ein Kalibrierungsassistent in die Smart Things-App integriert, bei LG ist ein Bildassistent zur Personalisierung des Bildes unter Zurhilfenahme von KI ebenfalls bereits bei den 2023er TVs dazugekommen. Beide Features nehmen wir gern auch 2024 mit, denn man kann durchaus ein optimiertes Bild nach den jeweligen Prozeduren erkennen. Ausgeprägter als bei deen 2023er TVs fallen die positiven Veränderungen nach der "viusellen Kur" aber nicht aus.

Lautsprechersystem des QN95D

Erweiterte Toneinstellungen beim LG OLED65C49LA

Die Lautsprechersysteme waren bereits bei den entsprechenden oder ähnlichen Modellen der Generationen 2022 und 2023 alles andere als schlecht, gerade beim Samsung. 2024 klingt der QN95D nochmals eine Idee voller und substanzreicher, während beim LG auch dank der noch präziser arbeitenden automatischen Einmessung übers Mikrofon der Fernbedienung die Detaillierung mehr Einzelheiten aufweist. Als Übergangslösung, bis die richtige Soundbar gefunden ist, tut es das TV-Soundsystem definitiv. Und ist dann die Soundbar gekauft, und sie stammt vom gleichen Hersteller wie der Smart-TV, kann man sie auch zusammen mit dem Lautsprechersystem des TVs betreiben. Auch das ist nichts Neues, seit geraumer Zeit gibt es Q Symphony bei Samsung, und auch WOW ORCHESTRA bei LG ist nicht mehr brandneu.

Anzeige



Nachteile vergangener Generationen bleiben leider auch. So unterstützt auch der Samsung QN95D (2024) nach wie vor kein Dolby Vision, und der LG OLED65C49LA (2024) verwehrt sich gegenüber dem Support von HDR10+.

Insgesamt muss man nicht unbedingt noch abwarten, wenn ein 2024er Smart-TV gekauft werden soll. Zwar wurden die Geräte erst kürzlich auf dem Markt eingeführt, daher sollte das Preisniveau eigentlich noch ziemlich hoch ein. Manches ist im Fußball-EM-Jahr 2024 aber auch anders, une mit etwas Glück kann man im Rahmen einer speziellen Aktion auch jetzt schon zuschlagen - diverse Cashback- und Sonder-Aktionen greifen aktuell, und so kommt man auch finanziell attraktiv an seinen 2024er Traum-TV.

Special Carsten Rampacher

Datum: 03. Juli 2024