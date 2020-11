SPECIAL: Der neue IOATAVX NP3 - Vorstufe, Streamer, CD-Laufwerk, DAB+/Analog-Radiotuner in einem Gerät

Jetzt in einer Vorbesteller-Aktion in begrenzter Stückzahl besonders günstig verfügbar ist der neue IOTAVX NP3 - ein flexibles Multifunktions-Talent mit Streaming-Funktion, CD-Laufwerk, DAB+ Digitalradio-Tuner und FM Analogradio-Tuner für aktuell 599 EUR für Neukunden. Bestandskunden bekommen satte 100 EUR Rabatt, das heißt, der NP3 kommt dann noch auf 499 EUR. Ausgeliefert wird ab dem 30. Juni 2021, so der jetzige Stand der Dinge.

Der NP3 extrem flach und besitzt auch eine USB-Schnittstelle. Er ist DLNA-zertifiziert und kann als UPnP-Renderer Verwendung finden. Optional gibt es Bluetooth in der Version 4.0 mit aptX als Dongle.

Dank der integrierten Lautstärkeregelung kann der NP3 auch als vollwertige Vorstufe eingesetzt werden. In diesem Fall übernimmt der hochwertige DAC von Texas Instruments die Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal. Auch das Fernbedienungs-Chaos lässt sich stark lichten - die NP3 kann auch bequem mit der Fernbedienung des IOTAVX SA3 Vollverstärkers bedient werden. Wer keinen SA3 besitzt, muss sich nicht grämen: Natürlich liegt auch dem NP3 eine Fernbedienung bei.

Fernbedienung des NP3. Wer den SA3 Vollverstärker besitzt, kann auch dessen System-FB verwenden

Ideal passt das Multitalent zu den folgenden Komponenten:

IOATAVX PA3, Stereo-Endstufe, aktuell 340,20 EUR

IOTAVX SA3, Stereo-Vollverstärker mit Fernbedienung, aktuell 437,68 EUR

Aktuell gibt es noch ein Paket bei HiFi-Pilot, das aus PA3 und SA3, Bluetooth-Adapter plus einem hochwertigen Anschlusskabel besteht

Wenden wir uns wieder dem NP3 zu. Er kann per WiFi oder LAN an das Ihr Heimnetzwerk und das Internet angeschlossen werden. Dann stehen komfortable Streaming-Optionen wie die Nutzung von Spotify, Tidal, Deezer, Quobuz, Napster etc. zur Verfügung. Auch auf einem Server gespeicherte Musik kann bequem mittels DLNA/UpnP wiedergegeben werden.

Aufbau innen

Dank des in der Front integrierten CD-Laufwerks, spielt der NP3 die Musiksammlung von CD in tadelloser Qualität ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Musik auf der CD in Form von WAV oder im MP3 Format vorliegt.

DAB+/FM/Internet-Radio: Ganz gleich, welche Radio-Empfangsform man am liebsten hört, der NP3 kommt mit allem, was es gibt, souverän zurecht. Immer stärker im Trend liegt DAB/DAB+ - Radiohören auf digitaler Ebene in CD-Qualität ist auch eine feine Sache.

Üppige Anschlussbestückung hinten

Über den rückseitigen USB-Eingang kann USB-Audio ganz bequem vom PC zugespielt werden. Der NP3 unterstützt dabei die Verarbeitung hochaufgelöster Dateien bis zu 24Bit/192kHz. Was gibt es ingesamt an Anschlüssen? Hier die Übersicht:

Stereo-Ausgang (Cinch)

Optischer und koaxialer Digitalausgang

Optischer und koaxialer Digitaleingang

PC/USB-B-Schnittstelle für die Verwendung des NP3 als "externe Soundkarte"

Anschluss für DAB/FM-Antenne

Anschluss für optionales BT-Dongle

USB-A-Schnittstelle

Ethernet-RJ45-Terminal

RS232c Schnittstelle

2 x Trigger 12V (in/out)

2 x Dimmer (in/out)

Mit dem optional erhältlichen IOTAVX Bluetooth-Adapter (knapp 25 EUR) empfängt der NP3 überdies Musikdateien direkt per Bluetooth 4.0 inkl. AptX von einem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC).

Nun möchten wir nochmal die Möglichkeit zum Einsatz als Vorstufe erwähnen: Dank der integrierten Lautstärkeregelung kann der NP3 auch als vollwertige Vorstufe eingesetzt werden. In Kombination mit einer Endstufe wie der IOTAVX PA3 reduzieren sich die für hoochwertigen Musikgenuss notwendigen Gerätschaften noch weiter.

Mit den rückseitigen Dimmer- und Trigger- Ein- und Ausgängen kann die NP3 sowohl vom SA3 Vollverstärker ferngesteuert werden als auch ihrerseits beispielsweise die PA3 Endstufe fernsteuern.

Insgesamt eine interessante Komponente, die wir zu gegebener Zeit auch einem Praxistest unterziehen werden. Bislang kannten wir IOTAVX Produkte immer als hochwertig verarbeitet, akustisch souverän und preislich besonders attraktiv.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: IOTAVX

Datum: 17. November 2020

