SPECIAL: Clearaudio Pressetag 2025 - Analoge Premium-Qualität aus Erlangen

Analoge Premium-Qualität aus Franken – so könnte man in einem Satz die Mission von Clearaudio aus Erlangen umschreiben. 1978 gegründet, führen heute Robert Suchy und seine Schwester Veronika in zweiter Generation die Geschicke der praktisch weltweit agierenden Manufaktur mit rund 50 Mitarbeitern, die ihre Produkte nach strengsten Qualitätsprinzipien größtenteils „in House“ herstellt.

Geschäftsführung: Veronika Suchy, Robert Suchy und Hund Baxter

Besonders wichtiges Mitglied der Unternehmensführung ist natürlich noch „Betriebshund“ Baxter, der stets ganz genau überprüft, ob alles „mit rechten Dingen“ zugeht. Ganz gleich, ob Laufwerke, High End-Laufwerke, Tonarme, Tonabnehmer, extrem leistungsfähige externe Netzteile, Phonovorstufe oder Plattenwaschmaschine zur Vinylpflege – das fränkische Unternehmen ist die erste Anlaufstelle für Liebhaber exzellenter analoger Klangqualität.

Beim Clearaudio Pressetag 2025 hatten wir nun die Gelegenheit, dieses interessante & traditionsreiche Unternehmen besser kennen zu lernen. Sogar die Fertigungsstätte vieler hochklassiger Produkte wurde uns präsentiert.

Hochwertiges HiFi-Equipment für die perfekte analoge Audiowiedergabe

Teil des Equipments

Aber der Reihe nach. Direkt nach dem Ankommen wurden wir von den Firmeninhabern freundlich begrüßt. Im großen Hör- und Ausstellungsraum steht feinstes Clearaudio-Equipment, ergänzt von hochwertiger Elektronik von Burmester, B&W (801 D4) und Marantz. Unzählige Testsiege und Auszeichnungen reihen sich hier aneinander, die belegen, wie ungemein gut die Erlanger Premium-Produkte auch bei den Testern dieser Welt ankommen. Legendär sind auch jeden Fall die Laufwerke der Edel-Schmiede aus der Universitätsstadt.

Nur ein kleiner Bruchteil der unzähligen Testerfolge & Prädikate

Und das ist noch nicht alles, auch in anderen Teilen des Clearaudio-Gebäudekomplexes finden sich weitere Testerfolge & Prädikate.

Compass in Schwarz mit geöffneter Haube

Compass in silberner Version

Detail 1

Detail 2

Bei der freundlichen Begrüßung erfahren wir, dass im Fokus des Pressetages der neue „Einstiegsplattenspieler“ Compass steht, der auf 1.300 EUR kommt. Wir haben das Wort „Einstiegsplattenspieler“ bewusst in Anführungsstriche gesetzt, denn was die Franken an überlegener und hochwertiger Technik bereits hier schon zum Einsatz bringen, ist bemerkenswert. Unter dieser Preismarke möchte sich Robert Suchy bewusst nicht positionieren: „Mit unserem Qualitätsanspruch können wir keinen Plattenspieler für 499 EUR bauen.“ Und daher wird auch beim Compass jedes akustisch entscheidende Bauteil vom Tonarm über den Tonabnehmer bis hin zum Lager direkt in der Erlanger Manufaktur hergestellt. Eine massive Stahlplatte auf der Unterseite garantiert zudem eine enorme Stabilität. Zum Lieferumfang gehört eine Acrylhaube mit edler Anmutung, die mit langzeitstabilen Edelstahl-Gelenken ausgestattet ist.

Clearaudio Concept Signature

Clearaudio konnte sich im hart umkämpften HiFi-Segment bestens behaupten, hat auch sämtliche Krisen der letzten Zeit schadlos überstanden und steht heute als erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen da. Natürlich profitiert man vom Trend zu analoger Klangwiedergabe und der wachsenden Nachfrage bei hochwertigen Plattenspielern. Schwerpunkt im Produktsortiment ist derzeit die Concept-Klasse der Plattenspieler/Laufwerke, die bei rund 2.000 EUR beginnt. Und diese Modellserie ist weit mehr als ein Achtungserfolg. In 15 Jahren konnten von den Generationen 1 und 2 der Concept-Serie mehr als 22.000 Stück gefertigt werden. Die überarbeitete Generation läuft unter dem Namen „Concept Signature“ und kommt extrem gut an. "Zweckorientiert und bedienfreundlich" - das sind laut Clearaudio sowohl beim Concept als auch beim Concept Signature die Hauptargumente. Der Kern des Laufwerkkörpers besteht entweder aus mitteldichter Holzfaser oder aber wahlweise aus unter hochdruck verbundenen Massivholzschichten - sehr exklusiv. Der Plattenteller wird mittels geschliffenem Flachriemen von einem zur Gänze entkoppelten Gleichstrommotor angetrieben, um die Übertragung von Störgeräuschen massiv zu begrenzen.

Aber natürlich gibt es auch wahre Hightech- und High End-Meisterwerke. Clearaudio hat sich bei Experten übrigens auch deshalb einen Namen gemacht, weil man als Werkstoff für die Plattenspieler das sogenannte „Panzerholz“ einsetzt, extrem haltbar, extrem belastbar. Das Material ist von der Bearbeitung her sehr aufwändig, und das ist auch kostenintensiv, daher verzichtet der Großteil der Konkurrenz darauf. Bei Clearaudio ist es bei selektierten Modellen ein Merkmal der besonderen Hochwertigkeit.

Clearaudio Reference Jubilee (Laufwerk für 18.900 EUR)

Zum Stichwort „Hochwertigkeit“ – hier stechen natürlich der Reference Jubilee (in einer Auflage von 250 Stück zum 40. Firmenjubiläum) und der „Master Jubilee“ (45 Stück zum 45. Firmengeburtstag) heraus. Der Reference Jubilee mit Direktantrieb wiegt 22 kg und beeindruckt mit Laufwerkstechnologie auf absolutem Referenz-Niveau in Bezug auf lebenslangen Gleichlauf, maximale Reibungslosigkeit, exzellentes Drehmoment und Resonanzfreiheit in Panzerholz. Er besitzt einen 6 Zentimeter dicken Polyoxymethylen-Haupt-Plattenteller, ein mit 2 mal 9 festgespannten Seilen vom Chassis entkoppeltes Motorgehäuse und ein Highend-Manetlager. Wichtige Bestandteile wie ein 12-Bit-Digital-Analog-Wandler, der in 212 Stufen (4.096) für eine immer noch auf dem Markt Maßstäbe setzende Referenzspannung verantwortlich ist, beweisen die Klasse dieses Geräts.

Master Jubilee Laufwerk (30.000 EUR) schräg von oben

Master Jubilee von vorne

Der Master Jubilee geht noch einige Schritte weiter und besitzt ein erhöhtes Design. Ergänzt wird das Konzept von der ausgelagerten Motoreinheit. Durch diese Maßnahmen bietet der Master Jubilee nun die Option, einen zweiten Tonarm zu montieren. Die Auslagerung des auf 24 Volt gedrosselten 48 Volt-Motors, der schon durch die vorhandene Aufhängung mithilfe von 18 O-Ringen („IMS“) vom Chassis entkoppelt ist, steht für eine nahezu optimale Resonanzkontrolle. Der ergänzende Masse-Teller unter dem eigentlichen Plattenteller, verschafft diesem absolut massiv gebautem Plattenspieler überwältigende Gleichlaufwerte. Ein Gewicht von mehr als 30 Kilogramm dokumentiert eindrucksvoll die Opulenz bei der Materialwahl und der Verarbeitung. Der Master Jubilee verwendet eine Motorsteuerung mit selbstkalibrierender Technologie und federnd aufgehängtem Antriebsdesign, was zu Ausnahmeleistungen bei den Messungen führt. Die exzellenten Werte hatten sogar zur Folge, dass eine neuer Standard in Punkto Messungen, teilweise mit eigens verbesserten Messverfahren, eingeführt werden musste. Beim Master Jubilee ist das Professional Power 24V Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Und, Nomen est Omen, der rund 350 kg (ohne Tonarm und Netzteil) wiegende Über-Plattenspieler Statement (Preis Laufwerk: 160.000 EUR) untermauert, dass man in Erlangen auf Welt-Niveau spielt, wenn es um Plattenspieler der absoluten Luxusklasse geht. Als Materialien kommen Aluminium, Edelstahl und Panzerholz zum Einsatz.

Clearaudio Statement V2 - das Laufwerk kostet 160.000 EUR

Bedienelemente

Detail 1

Detail 2

Motorisch finden wir einen drehmomentstarken 24 Volt DC–Motor mit Riemenantrieb, ferner vorhanden ist eine Magnetkoppelung zwischen Antriebsteller und Plattenteller. Für den perfekten Lauf mit verantwortlich ist auch die elektronisch gesteuerte Drehzahlregulierung (OSC) mit optischem Sensor. Beim Antriebslager setzen die Franken eine invertierte, geschliffene und polierte Lagerachse ein, hinzu kommt eine Laufbuchse aus Sinterbronze mit Keramikkugeln. Beim Plattentellerlager kommt eine patentierte Magnetlager-Technologie (CMB) zum Einsatz, nebst geschliffener und polierter Lagerachse. Ein extrem solider 98 mm Plattenteller aus hochspezialisierten technischen Kunststoffen mit hoher Dichte und ausgezeichneter Dimensionsstabilität, dynamisch gewuchtet sowie ein 15 mm CNC präzisionsgedrehter, massiver Edelstahl–Sub-Teller, dynamisch gewuchtet, beweisen ebenfalls die maximale Klasse des Statement, der verantwortlich ist für absoluten High End-Hörgenuss.

Clearaudio ist aber nicht nur bekannt für meisterliche Technik und exzellente Material- sowie Verarbeitungsqualität, sondern auch für viele Indiviualisierungsmöglichkeiten (z.B. hinsichtlich der Farboptionen) sowie für tolle Sondereditionen, die gerne innovative Designkonzepte beinhalten dürfen. So wie beim Celebrity Al Di Meola-Edition.

Celebrity Al Di Meola-Edition, hier direkt in der Produktion

Hier in der Ausstellung

Mit Signatur

Diese spezielle Variante in Gitarrenform wird für 3.998 Euro komplett angeboten. Der Korpus besteht aus hochverdichteter Holzfaser, sodass der US-amerikanische Star-Jazz-Gitarrist stolz sein dürfte auf seine "Special Edition". Damit Vibrationen effektiv auf kleinstem Level gehalten werden, ist der Motor mittels der "Innovative Motor Suspension" (IMS) entkoppelt. Liebevolle Details wie die Umwandlung des Lautstärkereglers der E-Gitarre zu einem multifunktionalen Regler belegen den hohen Aufwand.

McIntosh MT10

McIntosh MT10 - Produktonlinie

McIntosh MT5

Und längst wissen auch Firmen wie die legendäre US-Brand McIntosh, Marantz oder Naim, dass die Franken der ideale Ansprechpartner für Plattenspieler der Extraklasse sind: In der Produktion sehen wir, dass für diese Marken auch OEM produziert wird. Von McIntosh werden zum Beispiel die Modelle MT10 (16.950 EUR) und MT5 (10.680 EUR) hergestellt – nach dem Herstellungsprozess geht es für die edlen Turtables direkt ins Mutterhaus in den USA.

Clearaudio ist, wie anfangs bereits erwähnt, in sehr vielen Ländern der Welt aktiv und ein stark exportorientiertes Unternehmen. Deutschland macht vom Jahresumsatz nur circa 8 Prozent aus. Am meisten verkauft wird in den USA und in China, aber auch in England, Frankreich oder Griechenland sind die cleveren „analogen Franken“ sehr erfolgreich unterwegs. Geheimnis von Clearaudio ist auch, dass ständig neue Märkte entdeckt und der Verlauf dort ausgebaut sind. Hier fallen Namen, mit denen wir nie gerechnet hätten, wie beispielsweise Venezuela. Insgesamt gibt es in nicht weniger als 81 Ländern Vertriebe für Clearaudio-Produkte.

