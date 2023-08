SPECIAL: Canton und Hama kooperieren und stellen zwei Bluetooth-Lautsprecher vor

Die beiden Traditionshersteller Hama und Canton starten eine Kooperation und präsentieren zwei gemeinsam entwickelte Bluetooth-Lautsprecher - zur IFA 2023, die Ende der Woche in Berlin beginnt, ist es so weit. Hama hat in den vergangen Jahren sein Audio-Sortiment kontunuierlich erweitert und geht den nächsten Schritt zusammen mit Canton, einem legendären deutschen Lautsprecher-Hersteller, der bereits seit 1972 in Deutschland entwickelt und aktuell das stärkste Modellprogramm in der Firmengeschichte besitzt. Die Zusammenarbeit der beiden renommierten Unternehmen zielt darauf ab, zum fairen Kaufpreis eine ausgezeichnete Klangqualität zu realisieren, die man zuvor nicht finden konnte. Unter dem Motto „Pro Sound Experience with Canton“ kommen zwei Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt, die Mobilität und makellosen Klang miteinander verbinden sollen.

Starten wir mit dem ersten neuen Produkt.

Glow Pro mit Lichteffekten

Wasserschutz gibt es auch

Musik vom Handy, Tablet oder Laptop: Der Bluetooth-Lautsprecher Glow Pro (89 EUR) bietet einen lebendigen Klang sowie interessante Lichteffekte. 30 Watt Musikleistung, der zuschaltbare Xtra-Bass, fünf verschiedene Lichtmodi, eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden, die Lademöglichkeit via USB-C innerhalb von rund drei Stunden, die integrierte Freisprecheinrichtung und das spritzwassergeschützte Gehäuse sorgen hier für äußerst flexible Einsatzmöglichkeiten. Je nach Umgebung und Vorlieben ist der Anwender in der Lage, zwischen den drei Modi Balance Sound, Power Sound und Bass Sound zu wählen.

Zwei Lautsprecher werden zu einem Stereo-Paar

Werden zwei Lautsprecher mittels Bluetooth miteinander verbunden und frei im Raum platziert, erhält man durch die True-Wireless-Stereo-Funktion authentischen Stereoklang.

Das zweite neue Produkt ist der Mate Pro (109 EUR). Er ist mit zwei integrierten 20-Watt-Lautsprechern und zwei Bass-Chassis à 10 Watt ausgestattet. Akkutechnisch liefert der Mate Pro bis zu zwölf Stunden lang kraftvollen Sound. Auf Knopfdruck ist es möglich, zwischen den drei Equalizer-Profilen Bass Sound, Power Sound, Balanced Sound zu wechseln. Die gesamte akustische Ausgestaltung kommt so je nach Raumsituation besser zur Geltung.

Mate Pro mit Powerbank-Funktion

Verbindet man zwei Lautsprecher über Bluetooth sorgt die True-Wireless-Stereo-Funktion für den passenden Stereo-Sound. Ganz nebenbei fungiert er als Powerpack, der Smartphone oder Tablet mit Stromnachschub versorgt.

Schutz nach IPX6

Der Bluetooth-Lautsprecher Mate Pro ist nach IPX6 strahlwassergeschützt und somit ideal für Meer oder Pool, aber auch zum Einsatz unter der Dusche geeignet.

Wenden wir uns zum Schluss den technischen Daten zu.

Technische Daten Glow Pro:

Maximale Musikleistung: 30 W, Kapazität: 2000 mAh

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse Bluetooth-Version 5.0

Max. Reichweite: 10 m

Integrierter Li-Ionen-Akku, durchschnittliche Ladezeit: 3 Stunden

Maximale Akkulaufzeit: 12 Stunden

IP-Schutzklasse: IPX4 (Schutz gegen Sprühregen)

Breite x Höhe x Tiefe: 9,6 cm x 19,5 cm x 9,6 cm

Gewicht: 700 g

Technische Daten Mate Pro

Maximale Musikleistung: 60 W, Kapazität: 36000 mAh

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse/USB-Typ-A-Kupplung

Bluetooth-Version: 5.0

Max. Reichweite: 10 m

Integrierter Li-Ionen-Akku, durchschnittliche Ladezeit: 3 Stunden

Maximale Akkulaufzeit: 12 Stunden

IP-Schutzklasse: IPX6 (Schutz gegen starken Dauerregen)

Breite x Höhe x Tiefe: 31 cm x 15,2 cm x 11,8 cm

Gewicht: 2550 g

Wir sind bereits jetzt gespannt auf doe Früchte dieser Kooperation, die wir persönlich nie erwartet hätten. Die Preise der beiden neuen Bluetooth-Lautsprecher lassen jedenfalls aufhorchen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Hama PR

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 31. August 2023

