SPECIAL: Canton Clou VIP-Event in der SG Akustik Villa Schellbach mit dem ersten Preview der Reference Alpha 1
In der SG Akustik Villa Schellbach fand gestern der Canton Clou VIP Event mit der ausführlichen Präsentation der absoluten Topmodelle Canton Reference Alpha 1 und Canton Reference Alpha 2 statt, sodass sich die Gäste gleich vor Ort ein akustisches, aber auch ein optisches Bild von den neuen Premium-Standlautsprechern aus dem Taunus machen konnten.
Reference Alpha 2 (links) und Reference Alpha 1 (rechts)
Vorgeführt wurde an einer AVM-Kette
Das gesamte Setup
Das Paar Reference Alpha 1 liegt bei 60.000 EUR, das Paar Reference Alpha 2 bei 40.000 EUR. An Farben stehen wahlweise Warm Grey oder Midnight Blue zur Verfügung. Vorgeführt wurde an einer ebenfalls hochleistungsfähigen Kette von Ovation-Masterpieces aus dem Hause AVM.
Aber der Reihe nach. Die SG Akustik Villa Schellbach, die "Klangvilla", kennen wir mittlerweile gut. Schon bei anderen Veranstaltungen hatten wir das Glück, das aufwändig und nach den Vorgaben des Denkmalschutzes renovierte Gebäude besuchen zu dürfen. Ergänzend zum beeindruckenden Bauwerk an sich gibt es noch einen wunderschönen, perfekt gepflegten Garten.
Der wunderschöne Garten
Die "Klangvilla" steht unter Denkmalschutz
Viele feine, kleine Details in der Villa Schellbach
Gestern beim VIP-Event zeigte sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite, es war recht schwül und heiß. Dank der hervorragenden Getränkeversorgung bekam man aber stets mehr als genug Flüssigkeitsnachschub, wobei sich unser Redakteur im Sinne der Option, am folgenden Tag den zugehörigen Bericht nüchtern unf aufmerksam verfassen zu können, überwiegend für ein nichtalkoholisches Stillen des Dursts entschieden hat.
Christoph Kraus (rechts) und Frank Göbl stellen die neuen Flaggschiffe vor
Von Canton war Geschäftsführer Christoph Kraus ebenso zugegegen wie Entwicklungsleiter Fran Göbl, der in über 30 Jahren seine Kompetenz bei der hessischen Lautsprechermanufaktur immer wieder unter Beweis gestellt hat - nun folgt die Krönung in Form der Reference Alpha-Serie.
Auch Stefan Gellrich von SG Akustik ist sichtbar begeistert von den neuen Reference Alpha-Modellen
Stefan Gellrich, bei SG Akustik für die "Klangvilla" verantwortlich, führte gewohnt souverän durch den Sommerabend.
Natürlich haben wir in der Vergangenheit schon einiges über die neue Reference Alpha-Serie zusammengetragen. Weitere Informationen finden sich direkt beim Hersteller und bei SG Akustik. Hier der Überblick:
