SPECIAL: Am 28. Juni die Canton Reference Alpha 1 und Alpha 2 live erleben in der SG Akustik Villa Schellbach

Die besten Lautsprecher, die Canton je gebaut hat - Live erleben in standesgemäßer Umgebung: In der Klangvilla, der Villa Schellbach in Baden-Baden, laden Canton und SG Akustik zu einer hochspannenden Veranstaltung ein.

Am 27. und 28. Juni 2025 findet das Canton Clou Treffen 2025 statt. Mit dabei ist die neue bzw. aktuelle Reference Serie von Canton, die in verschiedenen Räumen an der exklusiven Elektronik von AVM gespielt wird. Highlights werden die beiden Modelle Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2 sein. Auf Basis der Sondermodelle Reference GS, die dem Firmengründer Günther Seitz gewidmet sind und daher auch dessen Initialen tragen, wurden hier neue Meisterwerke geschaffen. Jedes Chassis wurde neu erdacht, gefertigt und in die mannshohen, besonders edlen Klangskulpturen gepackt.

Die stattlichen Lautsprecher werden von keinem anderen als Cantons Chefentwickler Frank Göbl persönlich präsentiert. So kann man nicht nur faszinierende Klangeindrücke sammeln, sondern erfährt auch detaillierte Infos zur gesamten Reference Serie direkt aus erster Hand.

Wann?

Samstag, 28. Juni 2025, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo?

Villa Schellbach, Fremersbergstrasse 67A, 76530 Baden-Baden

Wer dabei sein möchte, kann sich hier kostenlos registrieren: https://www.sg-akustik.de/event/canton-clou-treffen-2025/#rsvp-now

Für alle die nicht dabei sein können, werden wir direkt vor Ort von den Erlebnissen in einem ausführlichen Special berichten!

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High End-HiFi und Heimkino in beeindruckender Umgebung

Die "Klangvilla" steht unter Denkmalschutz

Die Villa Schellbach ist ein ganz besonderer Ort und "Mekka" des guten Klangs in wunderschöner Umgebung. Das spürt man bereits beim Betreten des Grundstückes. Die über 100 Jahre alte Villa steht unter Denkmalschutz und weist eine ganz besondere Architektur auf. Inzwischen bereits seit über zwei Jahren befinden sich darin erstklassige HiFi-Studios und ein High End-Heimkino, verteilt auf fünf Ebenen.

In höchst stilvoller Umgebung werden die Canton Ausnahme-Lautsprecher präsentiert

Feinste Elektronik von AVM dient der Zuspielung und Verstärkung

Die Bar ist geöffnet

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Natürlich darf man während der Zeit in der Villa Schellbach nicht nur hochklassigen Klang genießen. Die Bar ist geöffnet und auch der große, idyllische Garten mit altem Baumbestand darf und soll genutzt werden.

Es herrscht schlicht ein besonderes Flair in der SG Akustik Klangvilla, welches man sich nicht entgehen lassen sollte. Insgesamt gibt es 16 individuell angelegte Vorführräume. Im Gegensatz zum klassischen HiFi-Laden gibt es hier ästhetisch sehr hochwertige Umgebungen, um die qualitativ sehr hochwertigen Komponenten sowohl akustisch als auch optisch perfekt in Szene zu setzen. Wer sich ausführlich über die Villa Schellbach und das gesamte Projekt informieren möchte, was Stefan Gellrich mit seinem Team hier geschaffen hat, findet unser Interview mit Stefan hier:

Reference Alpha - Die Hauptdarsteller

Hier noch auf der High End 2025: Frank Göbl "plaudert aus dem Nähkästchen"

Chefentwickler Frank Göbl stellt im Rahmen des Canton Clou Treffen 2025 in der SG Akustik Villa Schellbach die Flaggschiffe Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2 vor.

Premiere feierten die Lautsprecher bereits auf der High End Messe in München vor wenigen Wochen. Wir fassen vor der Veranstaltung in Baden-Baden einige interessante Fakten und technische Spezialitäten der Reference-Topmodelle zusammen.

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Preislich sind die Modelle weit im oberen Bereich angesiedelt. Die Reference Alpha 1 kostet 30.000 Euro pro Stück und die Reference Alpha 2 ist für 20.000 Euro Stückpreis zu haben. Jeweils gibt es die großgewachsenen Boxen in den Ausführungen Warm Grey und Midnight Blue. Bezüglich ihres Designs orientieren sich die Lautsprecher an der Canton Reference GS.

An Bord ist ausschließlich exklusive Technik und hochklassige Bauteile. Die Mitten und Höhen werden von einem Diamant-Keramik-Mittel- und Hochtonsystem übernommen. Die in der Reference Serie verwendeten Black Ceramic Tungsten-Membranen (BCT) wurden nochmals überarbeitet und optimiert, insbesondere im Hinblick auf das diamantbeschichtete Mitteltonsystem.

Canton Reference Alpha 1

Ansicht von vorne

Seitliche Ansicht

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Ein Aluminium-Konus wird zu 25% in eine Keramikstruktur umgewandelt, mit Wolfram-Partikeln verstärkt und mit einer zusätzlichen Diamantschicht veredelt. In Kombination mit dem gekrümmten Membrankegel wird enorme Steifigkeit und Präzision erreicht. Die erstmals verwendete "Point Invers" Kalotte erlaubt eine absolut exakte Schallabstrahlung und sehr ausgeprägte Räumlichkeit. Hinzu kommt die Wave-Sicke 3.0. Drei Sickenbögen ermöglichen eine äußerst gleichmäßige Schwingbewegung. Auch bei sehr hohen Lautstärken ist damit eine symmetrische Kraftverteilung garantiert.

Im Hochton arbeitet die DCC-Kalotte mit spezieller Diamantbeschichtung für nahezu perfekte Steifigkeit und optimiertes Schwingungsverhalten. In Verbindung mit dem asymmetrisch konstruierten Waveguide und dem computer-optimierten Gitterdesign wird auch hier eine exzellente Abstrahlung realisiert. Gerade im Übernahme- sowie im Hochfrequenzbereich bei über 15kHz werden hier nochmals klare Vorteile erzielt.

Canton Reference Alpha 2

Äußerst aufwändiger Gehäuseaufbau

Frequenzweiche der Reference Alpha Lautsprecher

Beide Modelle verfügen über vier Tieftöner mit Black Ceramic Tungsten Membranen. In den tiefsten Regionen geht es daher enorm kraftvoll, aber auch sehr präzise zu. Ein Töner sitzt ganz oben, die anderen drei unten im Gehäuse.

Der Ummantelung der exklusiven Technik wurde ebenso viel Aufmerksamkeit gewidmet. Eine tiefsitzende, makellose Lackierung und die luxuriösen Nussbaum-Elemente verschmelzen zu einem besonderen und charakteristischen, aber unaufdringlichen Design. In handwerklicher Perfektion gefertigt, zeichnen sich die Lautsprecher durch enorme Robustheit und Langzeitstabilität aus. Die Seitenwände sind aus mehrschichtigem Holz und daher enorm stabil und resonanzarm. Im Inneren kommen strategisch platzierte Versteifungen zum Einsatz und die spezielle Bug-Form mit zusätzlich antiparallel verlaufenden Reflektoreinheiten mit präzise gewählten Bedämpfungen aus Spezialvlies eliminieren stehende Wellen.

Pegelanpassung rückseitig

WBT Nextgen-Anschlussterminals

Von der Reference GS übernommen wurde die Pegelanpassung. In den Modellen Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2 können Bässe, Mitten und Höhen in 1,5dB-Schritten gezielt angepasst und die Intensität an der Rückseite festgelegt werden. Die hochwertige Frequenzweiche besteht aus zwei einzelnen Platinen mit ausgewählten Bauteilen von Mundorf. Auch die Displace Control Technology wird verwendet, um ein unkontrolliertes Auslenken der Tieftöner zu vermeiden. Dass die Innenverkabelung besonders hochwertig ausfällt, ist ebenso obligatorisch.

Für den Anschluss der Lautsprecherkabel stehen WBT Nextgen-Terminals zur Verfügung und sorgen für maximale Stabilität und Kontaktsicherheit. Man kann die Reference Alpha Modelle im Single- und Bi-Wiring sowie Bi-Amping betreiben. Als Kabelbrücke dienen CantoLink 600 Kabel von In-Akustik.

Technische Daten in der Übersicht:

Canton Reference Alpha 1

3-Wege-Bassreflexlautsprecher

145 kg/Box

46 cm breit, 163 cm hoch, 72 cm tief

25 mm Hochtöner (DCC, Diamant Ceramic Carbon)

174 mm Mitteltöner (Diamant Ceramic Carbon)

4 x 219 mm Tieftöner (Black Ceramic Wolfram, Wave-Sicke, Double Cone)

Musikbelastbarkeit 950 Watt

Impedanz 4 bis 8 Ohm

Übergangsfrequenzen: 160/3.100 Hz

Übertragungsbereich 18 Hz bis 40 kHz

Wirkungsgrad (2,83V/1m): 89 dB

Canton Reference Alpha 2

3-Wege-Bassreflexlautsprecher

91 kg/Box

41 cm breit, 142 cm hoch, 66 cm tief

25 mm Hochtöner (DCC, Diamant Ceramic Carbon)

174 mm Mitteltöner (Diamant Ceramic Carbon)

4 x 192 mm Tieftöner (Black Ceramic Wolfram, Wave-Sicke, Double Cone)

Musikbelastbarkeit 820 Watt

Impedanz 4 bis 8 Ohm

Übergangsfrequenzen: 160/3.100 Hz

Übertragungsbereich 18 Hz bis 40 kHz

Wirkungsgrad (2,83V/1m): 89 dB

Fazit

Canton Clou Treffen 2025 in Baden-Baden

Die Canton HiFi-Flaggschiffe verdienen zweifellos eine standesgemäße Umgebung und die ist in der denkmalgeschützten "Klangvilla" Villa Schellbach absolut gegeben. In idyllischer Lage in Baden-Baden freuen wir uns auf ein hochinteressantes Event, sicher eindrucksvolle Klangerlebnisse und viele spannende Informationen von Chefentwickler Frank Göbl.

Wann?

Samstag, 28. Juni 2025, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo?

Villa Schellbach, Fremersbergstrasse 67A, 76530 Baden-Baden

Die Teilnahme ist kostenlos, um Reservierung wird gebeten: https://www.sg-akustik.de/event/canton-clou-treffen-2025/

Special: Philipp Kind

Fotos: SG Akustik, Canton, AREADVD

Datum: 24.06.2025