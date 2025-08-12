Special: Brillantes Bild anstatt Reflexionen - Samsung startet Cashback-Aktion für selektierte Glarefree-TVs

Der Sommer ist zwar zweifelsfrei schön - wenn wir auch dieses Jahr mal sonnige Tage genießen können - aber zum Betrachten von Filmen oder der Lieblingsserie bringt er auch so manche unliebsame Überraschung in Form von störenden Reflexionen auf dem Bildschirm mit. Samsung begegnet dieser Herausforderung mit der Glare Free-Technologie, die auf eine matte Oberfläche setzt, welche auftreffendes Licht effektiv streut. Spiegelungen werden so reduziert, was selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ein sichtbar verbessertes Bild mit sich bringt.

Viele Informationen zu den 2025er Samsung Smart-TVs gibt es in unserem Special zur World Of Samsung 2025

QN990F (hier in 75 Zoll)

Passend zur Jahreszeit und zum jetzt auch sommerlichen Wetter startet Samsung nun eine attraktive bundesweite Promotion im 3. Quartal 2025 mit einer Cashback-Aktion für verschiedene TV-Modelle mit Glare Free-Technologie. Dazu zählt unter anderem der QN990F. Wer sich für die 98-Zoll-Variante von Samsung entscheidet, bekommt satte 5.000 Euro vom ursprünglichen Kaufpreis zurück.

Hier geht es zumr Cashback-Aktion "Spiegelt nichts - außer gutem Geschmack" direkt bei Samsung noch bis 07.09.2025

Neben einem blendfreien Bild punktet das Neo QLED-Modell mit dem Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor. Dank 768 neuronaler Netzwerke skaliert er Inhalte in hervorragender Qualität auf 8K hoch. Daneben sorgen der AI Motion Enhancer Pro und Real Depth Enhancer Pro für beeindruckende Tiefenwirkung und untadelige Bewegungsschärfe auch unter schwierigen Bedingungen.

S95F

Neo QLED 4K-Geräte sind ebenfalls Teil der Aktion. Mit Hilfe von rechenstarkem, KI-basierten 4K-Upscaling, der Quantum Matrix Technology Plus und der Dynamic-Refresh-Technologie liefern sie Entertainment-Momente, die in Erinnerung bleiben – ganz gleich, ob beim Binge-Watching oder bei ausgedehnten Gaming-Abenteuern. Gleiches gilt für Samsungs OLED Aktions-TV S95F, den wir im Test hatten:

Test Samsung S95F

Das OLED 4K-Modell vereint die Quantum-Dot-Technologie mit selbstleuchtenden OLED-Pixeln und liefert so ein extrem kontrastreiches, helles Bild selbst in erleuchteten Räumen.

The Frame Pro (65 Zoll)

Ihre ganze Klasse entfaltet die Glare Free-Technologie beim The Frame Pro. Er verwandelt das eigene Zuhause in eine persönliche Kunstgalerie, ganz nach dem Geschmack der Besitzerin oder des Besitzers. Dafür bietet das Gerät Zugang zum kostenpflichtigen Samsung Art Store und damit zu über 3.500 Werken weltberühmter Künstlerinnen und Künstler. Die Bilder werden auf dem Vision AI TV ähnlich wie auf einer Leinwand farbecht und praktisch frei von Reflexionen angezeigt. Gekrönt wird das Galerie-Erlebnis durch das Modern Frame Design des The Frame Pro mit austauschbaren Rahmen.

Doch The Frame Pro kann mehr als Kunst: Mit der visuellen Performance eines Neo QLED-TVs, dem Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor und der kabellosen One Connect Box für eine aufgeräumte Optik liefert er auch beim Fernsehen ein stimmiges Erlebnis.

Wer sich im Rahmen der bundesweiten Promotion mit Cashback für einen The Frame Pro entscheidet, erhält bis zu 400 Euro zurück. Auch die The Frame-Modelle aus diesem und letztem Jahr gehören zu den Aktionsgeräten.

Samsung made for Germany

Neben dem attraktiven Cashback wartet ein weiteres Highlight auf Kundinnen und Kunden: Wer sich vom 1. August bis 31. Oktober 2025 für den Kauf eines Samsung Aktions-Gerätes entscheidet, erhält das hochwertige Streaming-Paket Made for Germany gratis dazu. Die Aktion umfasst kostenlose Inhalte von Partnern wie WOW, RTL+, ARD Plus, Zattoo, waipu.tv und Sportworld.

Darüber hinaus bietet Samsung ein OS-Upgrade für bis zu 7 Jahre. So werden die Geräte langfristig mit den neuesten Features und Sicherheitsupdates versorgt – ein klares Bekenntnis zu langanhaltendem Entertainment-Erlebnis.

Wer sich ein komplettes Vision- und Sound-Erlebnis mit TV und Soundbar wünscht, profitiert besonders. Denn die Promotion im 3. Quartal 2025 lässt sich auch mit den Mix & Match Dea!s von Samsung kombinieren: Beim Kauf einer passenden Samsung Soundbar zum Aktions-TV winkt ein übergreifender Cashback-Vorteil: Wer beispielsweise den QN990F in 98 Zoll zusammen mit einer Aktions-Soundbar kauft, erhält ganze 9.000 Euro als Cashback. Beide Aktionen erfordern eine separate Registrierung.

Der Aktionszeitraum läuft vom 12. August bis zum 7. September 2025. Kundinnen und Kunden, die im Samsung Onlineshop oder bei einem teilnehmenden Händler in Deutschland ein Aktionsgerät erwerben, müssen dieses bis zum 21. September 2025 online unter samsung.de/entspiegelt registrieren.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Samsung PR, Sven Wunderlich, Carsten Rampacher

Datum: 12. August 2025

