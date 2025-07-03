SPECIAL: Bluesound präsentiert den neuen 3.1 Streaming-Verstärker POWERNODE (N331)

Nach drei neuen NODE Komponenten, die bereits seit einiger Zeit im Handel erhältlich sind, kündigt Bluesound auch die neue Generation des POWERNODE Streaming-Verstärkers an. Hochauflösende Klangwiedergabe, Streaming-Flexibilität und unkomplizierte AV-Integration in einem Gerät stehen hier im Fokus.

Beim grundsätzlichen Konzept bleibt es - Bluesound geht hier, absolut verständlicherweise, wenn man die Leistungsfähigkeit der bisherigen Geräte-Generationen betrachtet, keine Kompromisse ein. Der neue POWERNODE bietet also mit fortschrittlicher Class-D-Verstärkertechnologie 100 Watt pro Kanal mit verfeinerter DirectDigital-Verstärkung für nochmals mehr Leistung und weniger Verzerrung. Außerdem setzt man neben verbesserter Verstärkung, so der Hersteller, auf nochmals intuitivere Steuerung und intelligente Heim-Integration. Interessant ist natürlich das 3.1-Layout, um direkt einen passiven Centerlautsprecher am POWERNODE N331 anschließen zu können. In Kombination mit Bluesound Wireless Streaming-Lautsprechern entsteht dann recht unkompliziert und wohnraumfreundlich ein 5.1-Setup.

Bluesound POWERNODE N331 in Schwarz

Ansicht von schräg oben

„Der POWERNODE stand schon immer an der Schnittstelle zwischen Leistung und Einfachheit“, sagt Morten Nielsen, Associate Product Manager bei Bluesound. „Diese Weiterentwicklung erweitert seine Möglichkeiten und bleibt dabei unserer Vision treu, kompromisslosen HiFi-Klang zu liefern.“

Von Stereo bis Mehrkanal ist alles möglich

Man sieht im neuen POWERNODE mehr als nur einen Stereo-Verstärker mit Streaming-Features. Vielmehr soll er ein vollständiges Heim-Audiosystem abbilden, welches sich nahtlos in den Alltag integriert. Eine Komponente für alle, die unkompliziert qualitativ hochwertige Klangwiedergabe aus einem Gerät im kompakten Format wünschen. Klang erleben, sei es von Streamingdiensten oder die TV-Audiosignalausgabe, ohne Kabelsalat und die Komplexität mehrerer Geräte und Fernbedienungen.

Rückseite von schräg vorne des POWERNODE (N331) in Weiß

Die Anschlüsse des neuen POWERNODE

Obligatorisch ist dann der integrierte HDMI-Slot mit eARC-Funktion und mit der Option, neben linken und rechten Kanälen auch einen Center-Lautsprecher hinzuzufügen, will man sogar AV-Receiver, zumindest im Ansatz, obsolet machen. Hinzu kommt die kabellose Surround-Funktionalität, mit der man Bluesound PULSE Wireless-Lautsprecher sowie einen PULSE SUB+ ergänzen kann.

Direkt an den Lautsprecher-Terminals auf der Rückseite anschließen kann man, wie erwähnt, die beiden Frontlautsprecher links und rechts sowie den Center. Auch ein physischer Subwoofer-Vorverstärkerausgang ist integriert.

Mehr Leistung, höhere Qualität

Der neue POWERNODE ist mit einer überarbeiteten Schaltung ausgestattet. Diese weist neben verbesserten Signalwegen die aktuelle DirectDigital-Verstärkung mit Gallium-Nitrid-(GaN)-Transistortechnologie auf. 100 Watt pro Kanal im Stereomodus und 80 Watt pro Kanal im 3.1-System sind so möglich. Bluesound verspricht einen kristallklaren, dynamischen Sound mit kaum messbarer Verzerrung.

Der POWERNODE N331 in moderner Wohnumgebung

Der POWERNODE bringt außerdem einen USB-C-Eingang sowie einen optischen und analogen Eingang mit. Auch Bluetooth mit aptX Adaptive ist integriert. Das BT-Modul ist bidirektional, es können Signale also auch vom POWERNODE gesendet werden. Darüber hinaus kann man über 6,3mm Klinke einen Kopfhörer anschließen. Hier profitiert man vom dedizierten THX AAA-Kopfhörerverstärker, der bereits im aktuellen NODE ICON seine exzellenten Dienste verrichtet. Auch für Dirac Live ist der N331 (nach einem Firmware-Update) vorbereitet und lässt sich, mittels optionaler Lizenz und kalibriertem Mikrofon, gezielt einmessen.

Mit dem Heimnetzwerk kommuniziert das Gerät mittels Ethernet-Kabel oder drahtlos per WLAN (Dual-band, 802.11ac). Folgende Heimautomationssysteme sind kompatibel: Crestron, Control4, RTI, Nice, URC, Lutron. Als Gehirn und Prozessor arbeitet weiterhin der ARM Cortex A53 Quad-Core mit 1,8GHz pro Kern.

Die Abmessungen betragen 220 x 70 x 190 mm und das Gewicht liegt bei 1,9 kg. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Stromkabel auch ein Ethernet-Kabel und ein Miniklinke-auf-TOSLINK-Adapter.

BluOS Multiroom-Streaming-Plattform

Erwartungsgemäß bringt der neue POWERNODE die BluOS Multiroom-Streaming-Plattform mit. Über 20 Streamingdienste werden hier unterstützt, darunter TIDAL, Qobuz, Spotify, Amazon Music und Deezer. Der POWERNODE N331 ermöglicht die Wiedergabe hochauflösender Formate mit bis zu 192khz/24-Bit, MQA und DSD256. Auch das Roon Ready-Zertifikat trägt der neue Streaming-Verstärker.

Natürlich kann man die eigene Musikbibliothek aus dem Heimnetzwerk spielen, Internetradio hören oder Musik mit anderen BluOS-Geräten, die anderswo im Haus platziert sind, synchronisieren. Die BluOS Controller App ist kostenlos für iOS, Android, macOS und Windows verfügbar.

Fein optimiertes Design

Hier im 3.1-Aufbau

Die neue Optik bietet laut Bluesound ein verfeinertes Industriedesign mit kompakter Form und mattem Finish. Der POWERNODE ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und bringt auch wieder ein Glas-Touchpanel mit Näherungssensor auf der Oberseite für eine reaktionsschnelle Steuerung mit. Fünf programmierbare Presets ermöglichen eine individuelle Belegung durch den Nutzer, wenn man auch mal ohne Smartphone oder Tablet die Musikwiedergabe starten möchte.

Wichtige Merkmale im Überblick

Verbesserte DirectDigital-Verstärkung mit 100 W x 2 (Stereo) bzw. 80 W x 3 (3.1-System mit Center-Kanal)

HDMI eARC und BluOS für einfache Integration und Zugriff auf Musikdienste

Vollflächiges Glas-Touchpanel mit Näherungssensor und 5 Schnellzugriffstasten

Umfangreiche Konnektivität: USB-C, optischer und analoger Eingang, aptX Adaptive Bluetooth sowie 6,3 mm Kopfhörerausgang mit dediziertem THX AAA-Verstärker – der linearste Kopfhörerverstärker der Welt

Dirac Live Ready für präzise Raumkorrektur und Klangoptimierung

Preis und Verfügbarkeit

Der neue POWERNODE (N331) Streaming-Verstärker wird ab Anfang Oktober 2025 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.099 Euro im autorisierten Fachhandel verfügbar sein.

