SPECIAL: Black Friday bei beyerdynamic - 60% Rabatt nur JETZT!

Black Friday bei beyerdynamic - 60% Rabatt

Heute ist Black Friday und schon jetzt bietet beyerdynamic zahlreiche der hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukte zu besonders attraktiven Preisen an.

Erstmals seit dem Produktlaunch und den Singles' Days gibt es die Open True Wireless Earphones VERIO 200 in allen drei Farbvarianten mit 10% Rabatt – also nur 179 Euro statt 199 Euro auf die Neuware! In der hauseigenen Manufaktur gibt es eine "All-Inclusive-Preis"-Konfiguration für die Topseller-Gaming-Headsets MMX 300 PRO und MMX 330 PRO und auch bereits stark reduzierte Artikel im Outlet sind Teil der Aktion.

Während der Black Week Deals sind aktuelle Bestpreise möglich, die man ausschließlich im Online-Shop von beyerdynamic findet!

Doch dem nicht genug: Mit Gratis-Zugaben und exklusiven Bundle-Angeboten legt beyerdynamic direkt nach! Ab dem Einkaufswert von 299 Euro erhält man ein SPACE Speakerphone (UVP: 199 Euro) gratis. Entscheidet man sich für einen Studio-Klassiker (DT 770 PRO oder DT 990 PRO), gibt es für kurze Zeit Ohrpolster oder Cases zum halben Preis. Beim DT 1770 PRO MK1 gibt es das Lightning Kabel umsonst dazu.

Während der Aktion übernimmt beyerdynamic auch die Versandkosten für alle Bestellungen ab einem Bestellwert von nur 29 Euro!

Bis zum 01. Dezember warten täglich neue Deal-Highlights im beyerdynamic Online-Shop. Es lohnt sich also, immer mal wieder nach neuen attraktiven Angeboten Ausschau zu halten. Die Stückzahlen sind begrenzt – also lieber nicht zu lange warten!

Alle wichtigen Infos im Überblick:

Wann? Noch bis zum 01.12.2024

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Erstmals seit dem Launch rabattiert: VERIO 200 (179 Euro statt 199 Euro)

Outlet inbegriffen – zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Gratis-Zulage: (Gratis SPACE aquamarine ab Bestellwert von 299 Euro // DT 1770 PRO MKI -> Gratis Lightning-Kabel)

Exklusive Bundle-Deals (DT 770 PRO & DT 990 PRO (alle Impedanzen, auch Black Edition) -> 50% auf Ohrpolster oder Cases)

Starke Rabatte & Aktuelle Bestpreise am Markt im beyerdynamic Onlineshop

All-Inclusive Konfiguration auf MMX 300 PRO Manufaktur & MMX 330 PRO Manufaktur

Limitierte/ begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

SPECIAL DEAL

beyerdynamic VERIO 200 für nur 179 Euro

Mit den "Open True Wireless Earphones" gibt es die Produktneuheit von beyerdynamic erstmals günstiger! Ob im Home Office, beim Entspannen zuhause, unterwegs oder während dem Sport: Die VERIO 200 bieten stets maximalen Tragekomfort und etablieren sich als idealer Partner in jeder Situation.

Die Kopfhörer sitzen aufgrund des speziellen Prinzips nicht im Ohr, sondern auf dem Ohr. Neben dem entspannten Tragen bedeutet dies auch, dass man neben dem Klanggenuss auch Umgebungsgeräusche wahrnehmen und Konversationen problemlos folgen kann, ohne dass die Musikwiedergabe gestoppt oder der Kopfhörer gar abgenommen werden muss.

Klanglich wird ein transparenter, präziser und detaillierter Sound geboten. Untenrum fehlt es Open-Ear-Kopfhörern konstruktionsbedingt häufig etwas an Nachdruck. Der VERIO 200 aber realisiert auch hier ein sattes Fundament mit kräftigen Bässen und knackigem Punch.

In allen drei Farbvarianten rabattiert

Zwei hochwertige Mikrofone sorgen in Kombination mit Qualcomm aptX Voice für klare Sprachverständlichkeit. AAC-Support und aptX Adaptive garantieren zudem einen qualitativ hochwertigen Signaltransfer ohne Kabel.

Was den Akku betrifft, stehen bis zu 8 Stunden Alltagsbetrieb auf der Haben-Liste. Mit dem Case sind zusätzliche 27 Stunden möglich – absolute Top-Werte! Schweiß- und Spritzwasserschutz sind mit dem IP54-Zertifikat garantiert und auch die zuverlässige Touch-Bedienung macht den beyerdynamic VERIO 200 zum perfekten Begleiter in allen Bereichen.

BEST DEAL

Gratis SPACE Speakerphone im Wert von 199 Euro ab Warenkorbwert von 299 Euro

Ob man sich als Producer, Gamer oder Musikliebhaber für Top-Mikrofone, Studio-Headphones, Gaming-Headsets oder HiFi-Kopfhörer entscheidet, spielt bei der Gratis-Zugabe des SPACE Speakerphones keine Rolle. Egal für welche Highlight-Deals man sich entscheidet, sobald der Warenkorbwert 299 Euro übersteigt, erhält man eines der flexiblen kabellosen Bluetooth-Speakerphones in der Farbvariante Aquamarine umsonst dazu. Die Versandkosten übernimmt beyerdynamic ja ohnehin bereits bei einem Bestellwert von lediglich 29 Euro.

Mit perfekter Sprachqualität überzeugt das SPACE bei allen Calls und Meetings und ermöglicht klare Dialoge auch mit mehreren Gesprächspartnern. Dazu gibt es innovative Funktionen, die den Bedienkomfort erhöhen und das Handling enorm vereinfachen. Das SPACE Speakerphone ist in Sekundenschnelle eingerichtet und kann dank seiner kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts praktisch überall hin mitgenommen werden. Ein Netzteil braucht es ebenfalls nicht: Der integrierte Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden.

SPACE Speakerphone in Aquamarine

Für die exzellente Sprachübertragung sind vier MEMS-Mikrofone an Bord. Mittels der 360° SMART MIC TECHNOLOGY werden Störsignale direkt erkannt und automatisch ausgeblendet. Dank Full-Duplex-Audio können Anwender auch gleichzeitig sprechen und gehört werden. Ein Business Mode verhindert ein ungewolltes Verbinden mit umliegenden Bluetooth-Geräten.

Das SPACE Speakerphone ist aber auch ein erstaunlich performanter Bluetooth-Lautsprecher und bringt für die Musikwiedergabe eine eigene EQ-Voreinstellung mit. Mit der "True Wireless"-Funktion können für eine räumlichere Abbildung sogar zwei SPACE miteinander verbunden werden.

In schickem Aquamarine gefällt die elegante Optik des flachen und kompakten Speakerphones mit beleuchtetem Bedienpanel und sorgfältiger Verarbeitung. Nachhaltigkeit steht natürlich stets im Fokus bei beyerdynamic und so können Kabel, Bedienelemente und der integrierte Akku bei Bedarf getauscht werden.

LETZTE CHANCE

Abverkaufsartikel zu absoluten Spezialpreisen bei beyerdynamic

Die Highlights in der Übersicht:

Letzte Chance heißt es bei diversen Abverkaufsartikeln. Die hier genannten Produkte werden von beyerdynamic nicht mehr produziert. Heißt konkret: Wenn die Lager leer sind, ist nichts mehr zu machen! Bedeutet also auch, dass man jetzt schnell sein muss, wenn man aus dieser Kategorie noch etwas zum besten Preis ergattern möchte!

Mit Sparvorteilen von bis zu 60% gibt es hier, unter anderem, den True Wireless-In-Ear-Kopfhörer Free BYRD mit beeindruckenden 11 Stunden Akkulaufzeit, aktiver Geräuschunterdrückung, AAC und aptX Adaptive sowie IPX4-Zertifikat. Ein elegantes Lade-Etui mit weiteren 30 Stunden Akkupower ist im Lieferumfang enthalten und mit der MOSAYC-Klangtechnologie erhält man ein perfekt auf das eigene Gehör abgestimmte Klangbild.

Außerdem findet man mit dem SPACE MAX hier den großen Bruder des SPACE Speakerphones unschlagbar günstig. Gesang und Instrumente, aber auch Podcasts nimmt das M 90 PRO X in hoher Qualität auf und wer schon immer ein hochwertiges Gaming-Headset im Auge hatte, wird keinen günstigeren Einstieg finden als mit dem beyerdynamic MMX 100 für nicht einmal 50 Euro.

MANUFAKTUR

All-Inclusive-Konfiguration für 299 Euro für den MMX 300 PRO Manufaktur und MMX 330 PRO Manufaktur

Die Topseller und Highlights im Bereich der Gaming-Headsets bei beyerdynamic gibt es zum Fixpreis in einer All-Inclusive"-Konfiguration. Für 299 Euro kann man sich hier mit dem MMX 300 PRO oder den MMX 330 PRO ein individuell gestaltetes High-End-Gaming-Headset zusammenstellen.

Mehrere Farbvarianten bei den Ohrpolstern und dem Aluring der Hörerschale stehen zur Auswahl. Außerdem kann man die Bügel mit einer Gravur versehen lassen. Für den ganz besonderen eigenen Style kann man die Hörerschalen des MMX 300 PRO und MMX 330 PRO mit verschiedenen Motiven bedrucken lassen. Wer sein eigenes Design dafür verwenden möchte, kann die Grafik direkt im Konfigurator hochladen und als Druckvorlage verwenden.

Bei beiden Headsets handelt es sich um die unangefochtenen Spitzenmodelle im beyerdynamic-Portfolio, was kabelgebundene Gaming-Headsets betrifft. Hier wird hohe akustische Performance in jeder Situation geboten. Mit überragender Präzision und optimaler Ortungsgenauigkeit lassen sich Gegnerpositionen blitzschnell identifizieren. Dank der breiten Kulisse und der dichten Klangatmosphäre taucht man vollkommen in das Spielgeschehen ein. Die Kopfhörer profitieren auch bei der Musikwiedergabe von den hochwertigen Treibern und Technologien des Herstellers.

Die qualitativ hochwertige Stimmenübertragung erfolgt mittels bewährtem Kondensatormikrofon. Stets klar und rauschfrei gelingen Konversationen im Team-Chat ohne jegliche Störfaktoren. Das Mikro kann, wenn es nicht benötigt wird, einfach nach oben weggeklappt werden und dank des außerordentlich hohen Tragekomforts sind auch ausdauernde Gaming-Sessions kein Problem.

Während der MMX 300 PRO als geschlossene Konstruktion Umgebungsgeräusche sehr gut passiv abschirmt, ist der MMX 330 PRO mit einer offenen Bauweise versehen. Damit wird eine noch offenere und sehr räumliche Klangkulisse erzeugt, mit der man In-Game-Ereignisse noch eindeutiger lokal zuordnen kann. Zudem lassen sich Umgebungsgeräusche noch gut wahrnehmen. Beide Modelle setzen auf den STELLAR.45-Treiber und sind auch bezüglich der verwendeten Materialien, der Verarbeitungsqualität und Passform identisch.

OUTLET

Auch Teil der Aktion: beyerdynamic Outlet

Im beyerdynamic Outlet gibt es während der Black Week Deals stark reduzierte Aktionspreise auf die ohnehin günstigeren B-Ware Artikel. Die Produkte, teilweise erstmalig im Outlet verfügbar, sind, was Stückzahlen betrifft, streng limitiert. Es gilt: Besser nicht zu lange warten!

Was die Qualität der Ware betrifft, muss man sich keinerlei Sorgen machen. Alle Artikel sind generalüberholt und technisch einwandfrei. Die B-Ware Artikel können aus Warenrücksendungen stammen oder es handelt sich um Ausstellungsstücke. Drastische Unterschiede zu neuen Produkten wird man nicht finden. Möglich sind kosmetische, optische Mängel am Produkt oder auch nur an den Produktverpackungen.

MMX 300 2. Generation (B-Ware) für nur 195 Euro

Das frühere Gaming-Headset-Flaggschiff gibt es während der Black Week Deals für nur 195 Euro im beyerdynamic Outlet. Ausgeprägte Räumlichkeit, exzellente Ortungsgenauigkeit und schlichtweg hohe Klangperformance sowohl beim Zocken als auch bei der Musikwiedergabe zeichnet auch die zweite Generation des MMX 300 aus. Im Team Chat überzeugt das hochwertige Kondensatormikrofon und der hohe Tragekomfort lädt zu intensiven Gaming-Abenden ein. Zum günstigen Kurs für unter 200 Euro erhält man hier ein echtes High-End-Modell mit rundum hervorragenden Eigenschaften.

Amiron wireless copper (B-Ware) für nur 575 Euro

Der Amiron wireless ist ein enorm hochwertiger Wireless-Kopfhörer im beyerdynamic-Portfolio, der sich durch überdurchschnittlich hohe Material- und Verarbeitungsqualität sowie seine hervorragenden akustischen Eigenschaften auszeichnet. Als Amiron wireless copper ist er in besonders luxuriöser Ausführung mit einem Zierring aus massivem Kupfer und weiteren edlen optischen Akzenten zum Aktionspreis von nur 575 Euro erhältlich. Liebe zum Detail wird hier großgeschrieben: Der Kupferring liegt auf der gleichen Achse wie die innenliegende Kupferdraht-Schwingspule. So werden die inneren Qualitäten des Kopfhörers nach außen hin sichtbar. Die noble Optik wird durch hohen Tragekomfort mit bequemen Ohrpolstern und dem Kopfband aus Alcantara komplettiert. Für die außergewöhnliche Klangqualität setzt beyerdynamic auf die drahtlose Audiosignalübertragung mit aptX HD, aptX Low Latency sowie AAC und auf den vom Hersteller eigens entwickelten Tesla-Treiber. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung holt man dann noch das letzte Quäntchen Performance heraus. Bis zu 30 Stunden hält der Akku durch, notfalls kann man den Amiron wireless copper aber auch jederzeit mit Kabel verwenden.

beyerdynamic DT 1990 PRO MKI (B-Ware) für nur 375 Euro

Die erste Generation des Studio-Referenzkopfhörers ist auch in 2024 eine exzellente Wahl, wenn es um Producing, Mixing und Mastering im Studio geht. Mit großem 45mm Tesla-Neodym-Treiber und dem kraftvollen Antrieb wird maximale Auflösung und eine perfekte Stereokulisse geboten. Dank der hohen Ausgangsleistung und der enormen Pegelfestigkeit des DT 1990 PRO MKI kann man sehr laut abhören und sich trotzdem auf die völlige Souveränität und Kontrolle des Kopfhörers verlassen. Tonal bleibt das Studio-Headphone über den ganzen Frequenzbereich linear und gibt die reich detaillierten Höhen und strukturierten Mitten stets balanciert und homogen wieder. Dank der ausgezeichneten Materialeigenschaften bietet der DT 1990 PRO MKI neben sehr gutem Tragekomfort auch eine hohe Robustheit und somit Langlebigkeit. Der DT 1990 PRO MKI wird, wie viele andere der hochwertigen Audio-Komponenten, in Deutschland von Hand gefertigt.

CREATOR PRO (B-Ware) für nur 205 Euro statt 338 Euro

Hier kommen der Referenzkopfhörer für Kontroll-und Monitorzwecke und das flexible USB-Mikrofon FOX für qualitativ hochwertige, transparente Aufnahmen in einem attraktiven Bundle zusammen. Der DT 770 PRO ist eine Ikone im Sortiment von beyerdynamic und wird bereits seit den 1980ern in Deutschland von Hand gefertigt. Eine professionelle Abstimmung, maximal authentische Klangcharakteristik und hohe Präzision über alle Genres hinweg zeichnen den Studiokopfhörer aus. Er zählt zweifellos zu den Benchmark-Headphones in Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt. Das FOX USB-Mikrofon begeistert mit einfacher Installation und Inbetriebnahme sowie komfortablem Handling. Die Großmembran-Kondensatorkapsel bietet einen breiten Anwendungsbereich von Streaming, Podcasting, Voice-Chat bis hin zu Musikaufnahmen. Das Mikro kann auf dem mitgelieferten Standfuß oder ganz konventionell auf jedem beliebigen Stativ montiert werden. Das Paket wird aus Mikrofon und Kopfhörer wird von einer Cubase LE Lizenz komplettiert.

BUNDLE DEAL

DT 1770 PRO MKI mit Gratis Lightningkabel

Mit dem BUNDLE DEAL bietet beyerdynamic für die geschlossenen und offenen Studiokopfhörer DT 700 PRO, DT 900 PRO und DT 1770 PRO MKI einen ganz besonderen Bonus.

Wer sich für den High-End-Studiokopfhörer DT 1770 PRO MKI entscheidet, erhält das speziell für diesen Kopfhörer gefertigte Lightning-Anschlusskabel gratis dazu. Der integrierte, qualitativ sehr hochwertige DAC erlaubt die direkte Verbindung zwischen Headphone und kompatiblem iOS-Gerät. So kann man auch am Smartphone, Tablet und Laptop die ausgezeichnete Klangqualität der beyerdynamic-Komponente genießen. Auch ein Kondensator-Mikrofon mit hoher Sprachaufnahmequalität und eine Remote Control sind im 1,6m langen Kabel mit IP65-Zertifizierung verbaut.

Bei den Modellen DT 990 PRO und DT 770 PRO handelt es sich ebenfalls um Kopfhörer für Kontroll- und Monitorzwecke. Die Modelle sind als geschlossene oder offene Konstruktion erhältlich und mit Varianten in 32, 80 und 250 Ohm sehr flexibel aufgestellt. Der DT 770 PRO ist das geschlossene Modell, der DT 990 PRO die offene Variante. Beide verfügen über einen sehr detailliert aufgelösten, transparenten Sound und eine außergewöhnliche Linearität über das gesamte Frequenzband. Außerdem über eine leichte Bauweise mit flexibler Bügelkonstruktion und sehr weichen, atmungsaktiven Veloursohrpolstern.

Wer sich für eine der Studio-Legenden entscheidet, kann 50% beim Kauf zusätzlicher Ohrpolster und Cases sparen!

Black Friday bei beyerdynamic - Bis zu 60% Rabatt

Black Week Deals bei beyerdynamic

Bis zum 01. Dezember warten täglich neue Deal-Highlights im beyerdynamic Online-Shop. Es lohnt sich also, immer mal wieder nach neuen attraktiven Angeboten Ausschau zu halten. Die Stückzahlen sind begrenzt – also lieber nicht zu lange warten!

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic

Datum: 29.11.2024