SPECIAL: AVM zeigt hochklassige komplette HiFi-Lösung: All-In-One-System, Lautsprecher plus Plattenspieler

Die Hightech-Schmiede AVM aus dem badischen Malsch kündigt im Rahmen der High End in München neue Produkte an. Man ist zwar selbst nicht direkt auf der High End, aber sozusagen in "nächster Nachbarschaft" - und was die erfahrenen Entwickler hochklassiger HiFi-Komponenten auf den Markt bringen, klingt ohne Zweifel sehr interessant.

AVM CS 30.3 in Aluminium-Schwarz

AVM CS 30.3 in Aluminium-Silbern

AVM CS 30.3 in der Sondervariante in Cellini Chrom

Die AVM-Neuheit ist ein nunmehr geschlossenes System, das aus folgenden Komponenten besteht: Ein All-in-One Receiver namens CS 30.3 (3.990€) inklusive Aluminiumfernbedienung RC3, ein Lautsprecher namens Audition CB 2.3 (2.990/Paar) und auch ein dazu passender Plattenspieler (der bereits erhältliche Rotaton R 30.3, 2.690€ mit Ortfon-Tonabnehmer-System).

Rotation R 30.3 in Aluminium-Silber

Anzeige

Rotation R 30.3 in Aluminium-Schwarz

Alles in einem Look und auch in gleichen Farben, fein säuberlich aufeinander abgestimmt - das klingt nach einem ausgefeilten Konzept.

CS 30.3: Rückseite

Das Herzstück des kompetten Setups, der CS 30.3, ist natürlich wieder mit der von AVM selbst entwickelten X-Stream Engine® ausgestattet und sammelt auch mit einer superben Phono Vorstufe MM/MC Punkte. Ein HDMI/ARC Eingang erlaubt zudem die Integration von Bildquellen. Auch die Lautsprecher sind mit einer Belastbarkeit von 140 Watt genau passend zum CS30.3 (aber auch für den CS 2.3) ausgelegt.

Die von AVM selbst entwickelte X-Stream Engine

Kommen wir zu den Daten des CS 30.3. An Leistung werden 2 x 125 Watt mobilisiert, an Bord ist die bereits erwähnte AVM X-Stream Engine, komplett per App zu bedienen 8RC X App). Unter anderem werden Spotify Connect, Qobuz, Tidal Connect unterstützt. Der CS 30.3 ist geeignet für AirPlay 2 sowie Roon (Roon ready), Bluetooth 4.2 sorgt für noch flexiblere Streaming-Optionen. Zudem gibt es eine Internet Radio-Plattform, die AVM Room ConneXion stellt Multiroom-Funktionalität bereit.

Anzeige



Der AVM CS 30.3 ist überzeugend ausgestattet

Highlight ist der schon erwähnte hochleistungsfähige Phonoeingang, der für MM und MC Systeme ausgelegt ist. Weitere Merkmale umfassen eine Impedanzanpassung über beiliegende Adapterstecker sowie den schon erwähnten HDMI-ARC-Slot. Ein optischer sowie ein koaxialer Digitaleingang sind ebenfalls Bestandteil der langen Ausstattungsliste. Für externe NTFS und FAT-Festplatten gibt es überdies einen USB-A-Anschluss. An der Front befindet sich ein Kopfhörer-Ausgang.

Hochwertige D/A-Wandler sind eine Spezialität von AVM

Die interne Signalverarbeitung agiert mit Upsampling bis hoch auf 192 kHz/24-Bit, für höchste Präzision bei der digital-analogen Wandlung steht der selektierte DAC. An Bord befinden sich auch eine Klangregelung und eine parametisch arbeitende Loudness-Regelung. Zudem ist die All-in-One-Lösung mit voreingestellten Presets ausgestattet, um die Einflüsse der Aufstellungsposition zu kompensieren (Corner, on Stand, in-room, near wall).

Anzeige



Sehr gut auflösendes Display

Zum CS 30.3 gehören auch umfangreiche Menüfunktionen inklusive einer anpassbaren Eingangsempfindlichkeit und individueller Bennenung der Eingänge. Das All-In-One-System ist äußerst kompakt: Nur 34 cm breit, 32 cm tief und 10 cm hoch. Die edle RC-3 Fernbedienung ist gleich im Lieferumfang enthalten. Zu haben ist die Premium-Komponente "serienmäßig" in Aluminium Silber oder Aluminium Schwarz. Gegen Aufpreis verfügbar ist eine "Cellini" Version mit Chrom-Frontblende.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: All-In-One-System