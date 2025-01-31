SPECIAL: Audio Reference zeigt den Dan D'Agostino Pendulum Vollverstärker auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Auf der letzten High End 2024 wurde der Dan D'Agostino Stereo-Vollverstärker Pendulum erstmals als Prototyp vorgestellt. Nun kommt er, voraussichtlich ab März, tatsächlich auf den Markt und soll unter 20.000 EUR kosten. Der deutsche Dan D’Agostino-Vertrieb von Audio Reference präsentiert den Vollverstärker ab morgen auf den Norddeutschen HiFi-Tagen.

In schwarzer Variante

Oder in silberner Version

Die wichtigsten Merkmale haben wir in diesem Special zusammengestellt.

Erstklassige Schaltkreise

Im Fokus beim Pendulum Stereo-Vollverstärker befindet sich die speziell angepasste Topologie der JFET-Eingangsschaltung, die vom extrem hochwertigen Momentum C2-Vorverstärker abgeleitet ist. Diese leistungsstarke Technologie optimiert Leistung und Präzision der gesamten Plattform - für ein imposantes, dynamisches, authentisches sowie detailliertes Hören.

Performance-Stromversorgung

Leistungsfähige Stromversorgung

Wie es sich für einen Dan D'Agostino Vollverstärker gehört, garantiert ein maßgeschneiderter Ringkerntransformator mit einer Nennleistung von 750 VA die konstante Stromlieferfähigkeit auch unter Last. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine Kondensatorbank mit fast 25.000 μF, die bei plötzlich auftretenden Dynamikspitzen als Kurzzeitstromspeicher zur Stelle ist.

Vielseitige analoge Verbindungsmöglichkeiten

Lautsprecherkabel-Anschlüsse

Das umfangreiche Anschlussangebot zeichnet den Pendulum ebenfalls aus. Zu den analogen Anschlüssen gehören ein Cinchanschluss und drei symmetrische XLR-Eingänge, einer davon mit Theater-Pass-Through. Symmetrische Vorverstärkerausgänge ermöglichen die Integration z.B. von Subwoofern und bieten maximale Flexibilität bei der individuellen Gestaltung Ihres Klangerlebnisses. Darüber hinaus garantiert ein Moving-Coil-Phonomodul die Wiedergabe über Plattenspieler und bietet Vinyl-Enthusiasten eine außergewöhnliche Leistung.

Hinzu kommen aber noch zahlreiche digitale Möglichkeiten.

Rückseite

Offen für Streaming

Der Pendulum ist mit einer modernen Auswahl digitaler Anschlüsse versehen. Mit optischen und sowohl RJ45- als auch Wi-Fi-Netzwerkanschlüssen bieten sich zeitgemäße konnektivitätsoptionen. Zudem handelt es sich beim Pendulum um die ierste D’Agostino-Komponente, die über einen HDMI-Eingang mit eARC-Funktionalität verfügt und so auch dem hochwertigen Smart-TV Tür und Tor öffnet.

Bequeme Kontrolle

Fernbedienung

Live-Bild von der High End 2024

Mit einer Bluetooth-fähigen Fernbedienung im Delrin®-Gehäuse offeriert der Pendulum Integrated Amplifier eine komfortable Steuerung der Gerätefunktionen und -einstellungen. Das attraktive sowie praktische Design und der LCD-Bildschirm der Fernbedienung geben die auf der Vorderseite der Komponente angezeigten Informationen ebenfalls wieder.

Elegantes Design

Elegant auch von oben

Noblesse bei der Formgebung

Hoher Materialaufwand auch im Detail

Hier mit LC-Display

Im Detail

Der Pendulum Integrated Amplifier überzeugt natürlich auch durch seine optische Noblesse und verfügt über ein LCD-Display, das, so der Hersteller, vom Schweizer Uhrendesign inspiriert ist und Informationen beispielsweise zum Gerätestatus, aktivierten Funktionen und Metadaten offeriert. Wie auch unsere Detailbilder zeigen, ist der Vollverstärker bis in die letzte Einzelheit hochwertigst verarbeitet und beeindruckt auch mit dem hohen Maß an Materialqualiät.

Zum Schluss die technischen Daten:

120 Watt an 8 und 240 Watt an 4 Ohm

Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, +-0,01 dB

Signal-Rausch-Verhältnis 75 dB A-gewichtet

Gesamte harmonische Verzerrung 0,1 % bei 120 W bei 8 Ω

Eingangsimpedanz 1,0 MΩ

Ausgangsleistung 120 W bei 8 Ω und 240 W bei 4 Ω

Ausgangsimpedanz 0,1 Ω

Analoge Eingänge: 3 symmetrische XLR-Stereoeingänge; 1 Paar unsymmetrisches RCA-Stereo

Digitale Eingänge (mit installiertem DAC-Modul) je 1 optisch; RJ45; W-lan; HDMI mit eARC

RS-232 Schnittstelle

Ausgänge 1 x symmetrisches XLR-Stereo; 5-Wege-Lautsprecher-Anschlussklemmen; ¼-Zoll-Kopfhörer

Abmessungen 43,2 x 11,8 x 35,6 cm (B x H x T)

Gewicht 15,9 kg

Fazit

Wir sind sehr gespannt auf den Pendulum und werden ihn bestimmt bei Audio Reference in Hamburg testen. Das zurückhaltende, aber zugleich sehr noble Design, die vpn den teureren "Geschwistern" übernommende Basistechnologie und die modernen digitalen Anschlussoptionen lassen den US-amerikanischen Vollverstärker im besten Licht erscheinen.