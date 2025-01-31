SPECIAL: Audio Reference zeigt den Dan D'Agostino Pendulum Vollverstärker auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

31.01.2025 (Carsten Rampacher)

Dan D Agostino Pendulum Intro

Auf der letzten High End 2024 wurde der Dan D'Agostino Stereo-Vollverstärker Pendulum erstmals als Prototyp vorgestellt. Nun kommt er, voraussichtlich ab März, tatsächlich auf den Markt und soll unter 20.000 EUR kosten. Der deutsche Dan D’Agostino-Vertrieb von Audio Reference präsentiert den Vollverstärker ab morgen auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Dan D Agostino Pendulum 2

In schwarzer Variante

Dan D Agostino Pendulum 13

Oder in silberner Version

Die wichtigsten Merkmale haben wir in diesem Special zusammengestellt.

Erstklassige Schaltkreise

Im Fokus beim Pendulum Stereo-Vollverstärker befindet sich die speziell angepasste Topologie der JFET-Eingangsschaltung, die vom extrem hochwertigen Momentum C2-Vorverstärker abgeleitet ist. Diese leistungsstarke Technologie optimiert Leistung und Präzision der gesamten Plattform - für ein imposantes, dynamisches, authentisches sowie detailliertes Hören.

Performance-Stromversorgung

Dan D Agostino Pendulum 5

Leistungsfähige Stromversorgung

Wie es sich für einen Dan D'Agostino Vollverstärker gehört, garantiert ein  maßgeschneiderter  Ringkerntransformator mit einer Nennleistung von 750 VA die konstante Stromlieferfähigkeit auch unter Last. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine Kondensatorbank mit fast 25.000 μF, die bei plötzlich auftretenden Dynamikspitzen als Kurzzeitstromspeicher zur Stelle ist. 

Vielseitige analoge Verbindungsmöglichkeiten

Dan D Agostino Pendulum 11

Lautsprecherkabel-Anschlüsse

Das umfangreiche Anschlussangebot zeichnet den Pendulum ebenfalls aus. Zu den analogen Anschlüssen gehören ein Cinchanschluss und drei symmetrische XLR-Eingänge, einer davon mit Theater-Pass-Through. Symmetrische Vorverstärkerausgänge ermöglichen die Integration z.B. von Subwoofern und bieten maximale Flexibilität bei der individuellen Gestaltung Ihres Klangerlebnisses. Darüber hinaus garantiert ein Moving-Coil-Phonomodul die Wiedergabe über Plattenspieler und bietet Vinyl-Enthusiasten eine außergewöhnliche Leistung.

Hinzu kommen aber noch zahlreiche digitale Möglichkeiten.

Dan D Agostino Pendulum 3

Rückseite

Dan Dagostino Stereo Vollverstaerker Pendulum Mit Smartphone

Offen für Streaming

Der Pendulum ist mit einer modernen Auswahl digitaler Anschlüsse versehen. Mit optischen und sowohl RJ45- als auch Wi-Fi-Netzwerkanschlüssen bieten sich zeitgemäße konnektivitätsoptionen. Zudem handelt es sich beim Pendulum um die  ierste D’Agostino-Komponente, die über einen HDMI-Eingang mit eARC-Funktionalität verfügt und so auch dem hochwertigen Smart-TV Tür und Tor öffnet.

Bequeme Kontrolle

Dan D Agostino Pendulum 1

Fernbedienung

Dan Dagostino Stereo Vollverstaerker Pendulum Remote 2

Live-Bild von der High End 2024

Mit einer Bluetooth-fähigen Fernbedienung im Delrin®-Gehäuse offeriert der Pendulum Integrated Amplifier eine komfortable Steuerung der Gerätefunktionen und -einstellungen. Das attraktive sowie praktische Design und der LCD-Bildschirm der Fernbedienung geben die auf der Vorderseite der Komponente angezeigten Informationen ebenfalls wieder.

Elegantes Design

Dan D Agostino Pendulum 8

Elegant auch von oben

Dan D Agostino Pendulum 7

Noblesse bei der Formgebung

Dan D Agostino Pendulum 10

Hoher Materialaufwand auch im Detail

Dan Dagostino Stereo Vollverstaerker Pendulum Front

Hier mit LC-Display

Dan Dagostino Stereo Vollverstaerker Pendulum Display

Im Detail

Der Pendulum Integrated Amplifier überzeugt natürlich auch durch seine optische Noblesse und verfügt über ein LCD-Display, das, so der Hersteller, vom Schweizer Uhrendesign inspiriert ist und Informationen beispielsweise zum Gerätestatus, aktivierten Funktionen und Metadaten offeriert. Wie auch unsere Detailbilder zeigen, ist der Vollverstärker bis in die letzte Einzelheit hochwertigst verarbeitet und beeindruckt auch mit dem hohen Maß an Materialqualiät. 

Zum Schluss die technischen Daten:

Dan D Agostino Pendulum 4

120 Watt an 8 und 240 Watt an 4 Ohm

  • Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, +-0,01 dB
  • Signal-Rausch-Verhältnis 75 dB A-gewichtet
  • Gesamte harmonische Verzerrung 0,1 % bei 120 W bei 8 Ω
  • Eingangsimpedanz 1,0 MΩ
  • Ausgangsleistung 120 W bei 8 Ω und 240 W bei 4 Ω
  • Ausgangsimpedanz 0,1 Ω
  • Analoge Eingänge: 3 symmetrische XLR-Stereoeingänge; 1 Paar unsymmetrisches RCA-Stereo
  • Digitale Eingänge (mit installiertem DAC-Modul) je 1 optisch; RJ45; W-lan; HDMI mit eARC
  • RS-232 Schnittstelle
  • Ausgänge 1 x symmetrisches XLR-Stereo; 5-Wege-Lautsprecher-Anschlussklemmen; ¼-Zoll-Kopfhörer
  • Abmessungen 43,2 x 11,8 x 35,6 cm (B x H x T)
  • Gewicht 15,9 kg
Fazit

Dan D Agostino Pendulum 6

Wir sind sehr gespannt auf den Pendulum und werden ihn bestimmt bei Audio Reference in Hamburg testen. Das zurückhaltende, aber zugleich sehr noble Design, die vpn den teureren "Geschwistern" übernommende Basistechnologie und die modernen digitalen Anschlussoptionen lassen den US-amerikanischen Vollverstärker im besten Licht erscheinen.

