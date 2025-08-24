SPECIAL: Alles über den neuen clearaudio compass Plattenspieler für einen Komplettpreis von 1.290 EUR

clearaudio aus dem fränkischen Erlangen ist eine Legende, wenn es um die Produktion feinster Plattenspieler geht. Um die Faszination Vinyl vollumfänglich zu erleben, sind die analogen Gerätschaften bestens geeignet. Aber, so die landläufige Meinung, das kostet natürlich auch eine ganze Stange Geld. Letzterer Satz stimmt so nicht mehr, denn mit dem neuen Plattenspieler namens compass (oben in schwarzer Version in den Räumlichkeiten von clearaudio), wahlweise in silberner oder schwarzer Ausführung für 1.299 EUR im authorisierten Fachhandel verfügbar, ändert sich das Preisgefüge – nicht aber die Maxime vom clearaudio, die kompromisslose Fertigungs- und Klangqualität fokussiert.

Silberne Variante in den Räumen der fränkischen Analog-Manufaktur

Über zwei Jahre haben die Analog-Experten von clearaudio an Entwicklungsarbeit in den compass, der komplett spielfertig ausgeliefert wird, investiert.

„Wir wollten ganz bewusst einen Plattenspieler entwickeln, der die ganze Faszination von High-End-Audio verkörpert, dabei aber für mehr Menschen erschwinglich ist“, umschreibt clearaudio-Geschäftsführer Robert Suchy die Mission des compass und ergänzt: „Was zunächst der Quadratur des Kreises gleichkam, konnten wir durch einen sinnvolle Balance aus Manufaktur- und Serienfertigung realisieren. compass ist das Ergebnis dieses über zweijährigen Entwicklungsprozesses.“

Die Essenz bester Qualität

Edel & zeitlos in Schwarz

Schlichte Raffinesse in Silbern

Damit ein für viele Platten-Liebhaber finanzierbarer Kaufpreis umgesetzt werden kann, hat clearaudio das Know-how des Hauses auf besonders wichtige Punkte ausgerichtet. Herzstück des compass ist ein präzises Lager in Kombination mit einem exakt gefertigten Plattenteller-System mit Subteller.

N1 Tonabnehmer

N1 im Detail

Tonabnehmer am Tonarm T1 des compass

Eine kompakte Bauweise, eine kleinere Version des bewährten & geschätzten Satisfy-Tonarms namens T1, sowie der neu entwickelte N1-MM-Tonabnehmer garantieren eine Akustik, die deutlich über das hinausgeht, was in dieser Preisklasse normalerweise zu erwarten ist. Alle für die Klangqualität relevanten Bauteile fertigt clearaudio in der Erlangener Manufaktur von Hand gefertigt – Tonarm, Tonabnehmer, Lager und Subteller. Die Montage der Plattenspieler mit einem zugelieferten MDF-Chassis findet bei einem Partnerunternehmen in der Tschechischen Republik statt.

Zeitlose Schönheit

Silbener compass auf dem Sideboard

Schwarzer compass auf dem Sideboard

Der compass überzeugt gleich auf den ersten Blick mittels seines zurückhaltenden, edel-schlichten Design mit einer Linienführung, die klar dem „reduce to the max“ Prinzip folgt. Eine massive Stahlplatte, montiert auf der Gehäuseunterseite, verleiht dem Plattenspieler Stabilität und trägt maßgeblich zu den 8 kg Gesamtgewicht bei. Die auf zwei Edelstahl-Gelenken befestigte Acrylhaube kann der Anwender einfach abnehmen. Über einen Kippschalter links auf der Geräteunterseite wird der Plattenspieler auf die gewünschte Drehzahl gestellt und aktiviert, und über den aus Aluminium gedrehten Hebel wird der Tonarm sanft abgesenkt. Entkopplungselemente in den höhenanpassbaren Füßen stehen für maximale Laufruhe des gesamten Systems.

Das Gehäuse oder der Laufwerkskörper des compass ist 435 mm breit, 340 mm tief und 120 mm hoch. Es besteht aus mitteldichter Holzfaser (MDF), ergänzend hinzu kommt die bereits erwähnte massive Bodenplatte aus Stahl.

Aluminium-Subteller und Riemenantrieb

33 ⅓ und 45 U/min werden unterstützt. Den Antrieb übernimmt ein entkoppelter und äußerst laufruhiger Motor (12 Volt) in Kombination mit einem geschliffenen Flachriemen.

Anschluss fürs Steckernetzteil

Das Steckernetzteil ist für den weltweiten Einsatz gedacht und daher für alle Netze sowie Netzfrequenzen ausgelegt. Das Lager mit polierter und gehärteter Stahlachse in einer Bronzebuchse läuft auf einem Teflonspiegel. Der Plattenteller besteht aus Acryl und ist 20 mm dick. Er weist eine hohe Dichte sowie eine hervorragende Dimensionsstabilität auf. Ergänzt wird das System von einem CNC-präzisionsgedrehten Aluminium-Subteller. Die Leistungsaufnahme beträgt 1,95 Watt im Betrieb sowie 0,74 Watt im Standby-Modus. Komplett ausgeschaltet, beträgt sie folgerichtig 0 Watt.

Gegengewicht im Detail

Antiskating-Justage

Wenden wir uns dem Radial-Tonarm mit einem Gegengewicht aus Edelstahl zu. Justierbare Tonabnehmer in einem Bereich von 2,5 Gramm bis 17 Gramm, ein Überhang von 17,12 mm, eine Gesamtlänge von 305 mm und eine effektive Länge von 239,12 mm stehen im Datenblatt. Der Montageabstand (Tonarmdrehpunkt zur Spinden) beträgt exakt 222 mm, und der Kröpfungswinkel wird mit 24,02 Grad angegeben. Ein 1,1 Meter langes Signalkabel vom Typ Direct Wire PLUS, mit Cinch konfektioniert, komplettiert das Layout des Tonarms. Das System wiegt inklusive dem Gegengewicht rund 390 Gramm.

Der Tonabnehmer N1 (MM) weist eine Masse von circa 12,6 g (± 0,2 g) und einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz auf. Die Ausgangsspannung (1 KHZ, 5 CM/S): wird mit ~ 3,3 mV angegeben. Die Kanaltrennung (1 KHZ): liegt bei 20 dB, die Kanalbalance (1 KHZ) bei 2 dB und die Abtastfähigkeit bei 80 μm. Als empfohlenes Auflagegewicht gibt der Hersteller 2,2 g (± 0,3 g) an, als Spulenimpedanz (1 KHZ) 0,66 kΩ, als Spuleninduktivität 400 mH, als Lastwiderstand 47 kΩ und als kapazitive Last 100 pF. Der Nadelträger besteht aus Aluminium, der Diamantschliff ist elliptisch. Als Nadelnachgiebigkeit werden 15 µ/mN genannt. Der Systemkörper besteht aus eloxiertem Aluminium.

Auf alle Systemkomponenten, also Laufwerk, Tonarm und Tonabnehmer, gibt es 24 Monate Garantie (Bei Rücksendung der ausgefüllten Garantiekarte an clearaudio innerhalb von 14 Tagen nach Kauf).

Fazit

Elegante und minimalistische Optik, eine Fertigung klangrelevanter Baugruppen in der clearaudio Manufaktur in Erlangen, eine komplett spielfertige Auslieferung und ein vermutlich hervorragender Klang in dieser Preisliga: Wir sind schon jetzt gespannt, wenn der compass in der Redaktion zum ausführlichen Kennenlernen ankommt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: clearaudio/Carsten Rampacher

Datum: 24. August 2025