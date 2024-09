PREVIEW: Standlautsprecher PIEGA COAX 611 Gen2 - räumt die Schweizer Schallwandler-Elite in der Premium-Liga auf?

Aus der PIEGA COAX Gen2 Excellence Serie gastiert die COAX 611 in edler Farbgebung und mit feinster Verarbeitung in der Redaktion. PIEGA arbeitet hier mit einem renommierten Schweizer Betrieb für Metallverarbeotung zusammen, um eine perfekte Umsetzung das Gehäuse betreffend zu erreichen. Die Farben Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Autumn Bronze und Alpine Stone stehen zur Auswahl. In Standardausführung Aluminium kommt das Paar COAX 611 auf 14.900 EUR, für die Excellence-Ausführung werden pro Schallwandler zusätzlich 800 EUR in Rechnung gestellt.

Wir hatten bereits die PIEGA COAX 411 als potenten Dreiwege-Regallautsprecher im Test, ebenfalls in der Excellence-Version, und waren mehr als angetan von der superben Gesamtqualität des Schweizer Akustik-Pakets.

Feinste Verarbeitung, hier im oberen Bereich

Elegante und akustisch nützliche Formgebung, denn durch das Verjüngen nach hinten bilden sich im Gehäuseinneren keine stehenden Wellen

Perfektes Oberflächen-Finish

Verarbeitung im unteren Bereich

Fußkonstruktion

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Selbstverständlich ist das enorm viel Geld, das beim Kauf eines Pärchens COAX 611 nach Horgen am Zürichsee und an den ausliefernden Fachhändler geht. Aber dafür ist bereits der optische Eindruck nach dem Auspacken so gut, dass man hier nur von absoluter Referenz-Verarbeitung sprechen kann. Die beiden Schallwandler sehen nicht nur blendend aus, man kann sich auch jedes Detail in Ruhe anschauen, und wird nicht einmal im Ansatz Kritikpunkte finden. Die massiv verarbeiteten, unerschütterlich soliden Alumeniumgehäuse, die über alle Maßen sorgfältige Umsetzung der speziellen "Excellence"-Farbgebung und die präzisen Passungen überall dokumentieren die Sonderstellung der Standlautsprecher. Das nahtlose Aluminium-Strangpress-Profil aus einem Stück ist eine PIEGA-typische Besonderheit. Das wunderschöne Design wurde nicht "einfach durch Zufall" konzipiert, sondern stammt aus der Feder des renommierten Designers Stephan Hürlemann.

Nach dem koaxialen Prinzip arbeitendes Bändchen

Tieftöner

Auch technisch wird einiges geboten. So das nach dem koaxialen Prinzip (Hochtöner im Zentrum des Mitteltöners) arbeitende, im Haus entwickelte und zusammengesetzte Bändchen mit der Typenbezeichnung C112+ oder die TIM2 Technologie. Dahinter verbirgt sich das "Tension Improve Module 2", dieses versetzt das Lautsprechergehäuse unter eine kontrollierte Spannung, damit die akustische Harmonie störende Gehäuseschwingungen nahezu perfekt unterdrückt werden können. Die beiden UHQD-Tieftöner (2 x 160 mm) werden von gleich drei passiven Membranen im Sinne einer vehementen, präzisen Basswiedergabe mit hoher Effizienz und überragendem Tiefgang unterstützt. Der Dreiwege-System-Standlautsprecher ist für Verstärker mit einer Kanalleistung von 20 bis 250 Watt geeignet, wobei wir schon zu einem eher kräftigen Verstärker raten würden. Die Empfindlichkeit geben die Schweizer mit 90 dB/W/m an. Die Impedanz liegt bei 4 Oh, und der Frequenzgang reicht von 32 Hz bis hoch auf 50 kHz, perfekt demnach auch für Hi-Res-Audio-Material.

Klang

RS250A

RA280

Wir haben mit den beiden HiFi rose-Komponenten RS250A (Streamer) und RA280 (Vollverstärker) zugespielt.

Bei "Vivo Per Lei" (Andrea Bocelli & Georgia) trumpfen die COAX 611 mit einer überwältigenden vokalen Präsenz der Stimmen von Andrea und Georgia auf. Die gesamte Dynamik des Gesangs kommt direkt sowie ungefiltert zum Zuhörer, und man befindet sich bereits nach wenigen Sekunden sozusagen mitten im Song. Der straffe, zugleich kraftvolle und exzellent strukturierte Bass gehört ebenfalls zum ersstklassigen Gesamteindruck. Alle akustischen Elemente lösen sich plastisch von den Lautsprechern und verteilen sich exakt definiert im Hörraum. Die sehr feine Auflösung der beiden Schweizer Standlautsprecher ist über den gesamten Frequenzbereich festzustellen und bleibt auch bei hohem Pegel auf konstantem Level.

Wir setzen fort mit "The Look Of Love" von Diana Krall und sind von Beginn an begeistert von der Homogenität der Wiedergabe. Sehr fundiert, enorm klar, brillant - erst recht, als Diana mit dem Gesangspart startet. Vokale Feinheiten arbeiten die COAX 611 vortrefflich heraus, sehr feinfühlig, sehr präzise und wie zum "Anfassen". Die souveräne Art, mit der die beiden Standboxen auftrumpfen, ist besonders bei enormer Lautstärke beachtlich. Denn die beiden edlen Schallwandler sind von eher schlanker Statur, greifen, was die problemlos möglichen Pegel angeht, aber kompromisslos deutlich größere Konstruktionen an. Fein und wohldosiert, mit sauber getroffener Temperatur kommt auch das Klavier heraus.

Jonas Kaufmann singt "Nessun Dorma" aus Puccinis "Turandot" - und das mit einem vokalen Dynamikumfang, der grandios ist. Die beiden COAX 611, das wird rasch klar, befinden sich hier erneut in ihrem Element und gehen mit der nötigen Sensibilität ans Werk. Der gebotene akustische Raum erweist sich als konsequent durchstrukturiert und zugleich als atmosphärisch dicht. Dadurch entsteht ein unglaublich kultivierter, kompletter Höreindruck, der nichts vermissen lässt. Auch feines Abklingen einzelner Instrumente oder aber der Chorgesang locken die beiden Spitzen-Lautsprecher nicht aus ihrer Zone der klanglichen Gelassenheit. Als gäbe es nichts Leichteres, trumpfen sie ohne jede Schwäche mit Top-Leistungen auf.

Absolut überragend - mit einem vehementen, exakten Bass und hervorragendem Tiefgang wird der Song-Beginn von "Ouver The Hills And Far Away" (Nightwish Cover) zu einem echten Hörerlebnis. Die unerschütterlicher Souveränität trägt beide COAX 611 auch bei diesem Titel zu einem akustischen Höhenflug. Ein über alle Maßen stabiles Fundament, auf dem sich die Stimme der Sängerin und alle instrumentalen Anteile, wie auch die herausragend auftretenden E-Gitarren, "austoben" können - so gut haben wir diesen Track bislang nur selten gehört. Obwohl das Quellmaterial keinesfalls auf erstklassigem Niveau ist, beeindruckt uns, wie gut uns die beiden "Eidgenossen" auch subtilere Details präsentieren.

Und es wird nicht einfacher für die COAX 611, denn nun müssen sie zeigen, was sie mit den aktiven sowie den passiven Membranen im Kickbassbereich anstellen können. Der Trance-Klassiker "Universal Nation" von Push ertönt, und es gibt nicht einmal im Ansatz Berühungsängste. Mit enormem Nachdruck werden die äußerst substanzreichen Signale, die vom HiFi rose RA280 kommen, umgehend umgesetzt. Der Kickbass hat richtig Druck, und die sehr präzise, zugleich intensive räumliche Ausbreitung beweist einmal mehr die Ausnahmestellung der Modellathleten aus Horgen am Zürichsee. Jedes elektronische Element sitzt am richtigen Platz, die gebotene Grobdynamik gehört mit zum Besten, was wir in diesem Preissegment bisher hören durften.

Erstes Fazit

Mit feinster Verarbeitungs- und Materialqualität und mit aufwändiger Technik trumpft die PIEGA COAX 611 in den Testreihen auf. Sie ist optisch ein wahres Schmuckstück, aber auch akustisxh trifft diese Bezeichnung ins Schwarze. Enorm klar, räumlich geschlossen, detailreich und mit einem überragenden Fundament wird jeder Titel zum ganzheitlichen Hörerlebnis, und dabei spielt es praktisch keine Rolle, welchen Musikstil die beiden Schweizer Alleskönner wiedergeben sollen.

Preview: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

02. September 2024

