PREVIEW: Buchardt Audio A700LE plus Stereo-Hub - erstklassiges vollaktives Standlautsprecher-System mit Vollausstattung

Von Buchardt Audio konnten wir endlich die sehr leistungsfähigen Standlautsprecher A700LE in Augenschein nehmen. Beim A700 Limited Edition-Schallwandler handelt es sich um eine sorgfältig überarbeitete und verbesserte Ausführung des Buchardt Audio A700 - also treffen wir auf zwei vollaktive Standboxen, die sich perfekt für die Wireless-Kommunikation mit einem dazu kompatiblen Hub (optional erhältlich) eignen. Das System verfügt über einen Quad Core DSP-Chip, und es stehen pro Lautsprecher satte 4 x 150 Watt an Leistung bereit, Die Hochwertigkeit der ganzen Konstruktion wird auch hier deutlich, da die Dänen auf getrennte Verstärkerzüge setzen. Weiteres Merkmal ist das Dual DAC-System für höchstmöglich präzise Umwandlung digigaler in analoge Signale.

Besonders leistungstarker Hochtöner

Die in Dänemark gefertigten, edel auftretenden Boxen werden in Deutschland von HiFi Pilot vertrieben, besitzen einen besonders leistungsstarken Hochtöner und gleich vier Basstreiber, zwei vorne und zwei hinten. Lieferbar sind die Buchardt Audio A700 LE in Schwarz und Weiß Seidenmatt für jeweils 6.300 EUR Paarpreis. Wählt man die Ausführung "Walnuss Furnier", beträgt der Preis 6.500 EUR.

Bei Bedarf kann man sich noch den passenden Hub/die passende Vorstufe direkt mit aussuchen. Für faire 300 EUR Aufpreis bestellt man den Stereo Hub (mit umfangreichen Streaming- und Anschlussoptionen sowie leistungsstarkem Einmesssystem, normaler Einzelpreis: 700 EUR), wer, was dank der WiSA-Kompatibilität problemlos möglich ist, ein Surround-Setup mit den A700 LE als Frontlautsprecher erstellen möchte, bezahlt 500 EUR für den Surround-Hub (Normalpreis 1.099 EUR, unter anderem mit Dolby Atmos und DTS:X sowie den identischen reichhaltigen Streaming- und Anschlussoptionen wie beim Stereo-Hub). Unsere Testkandidaten waren in Weiß Seidenmatt gehalten, ergänzend dazu haben wir den Stereo-Hub kombiniert - das macht einen Gesamtpreis von 6.600 EUR fürs komplette Set.

Stereo-Hub

Der Stereo-Hub ist ein guter Bekannter für uns. Er ist schlicht, aber gut verarbeitet und durch sein kompaktes Layout beinahe überall aufzustellen. Er offeriert eine gute Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, unter anderem HDMI, USB sowie klassische digitale Anschlussmöglichkeiten. Streaming-seitig werden zum Beispiel Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Roon ready, Spotify Connect, ein leistungsstarkes WiFi-Modul sowie Bluetooth 5.0 inklusive aptX geboten.

Rückseite

Fernbedienung

Oberer Bereich

Das leistungsfähige Buchardt Audio Einmesssystem befindet sich ebenfalls im Hub und kann man der für iOS und Android bereitstehenden App bedient werden. Im Lieferumfang des Stereohubs ist auch eine Fernbedienung enthalten.

Gehen wir auf zahlreiche Merkmale genauer ein.

Hochtöner im Detail

Im Fokus liegt zum Beispiel der verbesserte Hochtöner. Die A700LE verfügt über den besonders perfirmanten RFA19-Hochtöner, was zu einer weiter optimierten Detailwiedergabe sowie einer feineren Auflösung führt. Zudem sind neue Mastertunings am Start. Das "Denkzentrum" des Lautsprechers wurde vollständig überarbeitet, um dem weiter verbesserten Hochtöner gerecht zu werden.

Mitteltöner und Basstreiber vorne - alle messen jeweils 150 mm

Basstreiber hinten

Ein spezielles Merkmal der A700LE ist die Möglichkeit, ein kardioides Abstrahlverhalten zu erreichen. Durch die Verwendung des hinteren Tieftöners zur Auslöschung tiefer Frequenzen zwischen 90-300 Hz – einem Bereich, in dem Lautsprecher üblicherweise omnidirektional sind – minimiert Buchardt Audio Rauminterferenzen und erreicht eine klare Präsentation von Bass und unteren Mitten.

Präzise Kantenverarbeitung

Sockel unter der Box

Zudem erwähnenswert ist die schon angesprochene dänische Handwerkskunst: Jede A700LE wird in Dänemark gefertigt. Das optionale Walnussgehäuse durchläuft einen speziellen Öl- und Wachsprozess, um das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu erhalten zugleich seine Tiefe und Wärme klar herauszustellen. Dieses Verfahren sorgt nicht nur für eine visuelle Aufwertung, sondern garantiert auch, dass die Lautsprecher über Jahre hinweg ihre hochwertige Optik bewahren.

Sehr elegante Optik trifft auf gediegenes Finish

Die beiden aktiven Boxen besitzen optisch einiges an Charme, sie sind schick und zugleich individuell gestaltet. Alle Ecken des Gehäuses sind tadellos ausgeformt, die Qualität der in weißem Seidenmatt lackierten Oberfläche ist hervorragend. Auf der Schallwand des Unibody-Gehäuses würden sämtliche Chassis präzise eingepasst.

Fassen wir die technischen Daten zum Schluss zusammen. Es handelt sich um einen 3,5 Wege-Aktivlautsprecher, dessen Verstärker pro Box 4 x 150 Watt an Leistung bereitstellen. Bestückt ist jede A700 LE mit dem 19 mm messenden RFA-Hochtöner mit Aluminiumkalotte und CDC-Aluminium-Waveguide, mit einem 150 mm Langhub-Tieftöner und, vorne, 2 x 150 mm Langhub-Tieftönern. Zwei weitere, jeweils 150 mm messende Langhub-Tieftöner befinden sich auf der Gehäuserückseite. Bei +/- 3dB können Frequenzen zwischen 19 Hz und 29 kHz dargestellt werden. Das DSP übernimmt der bereits erwähnte Quad Core-Prozessor, und als DAC kommt der CS4398 in dualer Ausführung zum Einsatz. Die Wireless-Übertragung reicht is 96 kHz/24-Bit, Merkmal ist die WiSA-Kompatibilität, was heißt, dass jeder andere aktive Wireless-Lautsprecher mit den A700 LE Verbindung aufnehmen kann, der ebenfalls WiSA-kompatibel ist. Es finden sich zusätzlich an jeder Box Cinch- und XLR-Anschlüsse. Jeder Lautsprecher wiegt 28,7 kg und ist 180 mm breit, 1.000 mm hoch und 280 mm tief (inklusive den Füßen).

