PREVIEW: Bluesound Node N132 - Streamer/Vorstufe mit bestechender Ausstattung zum kleinen Preis
Der Bluesound Node N132 lockt mit überragender Ausstattung zum unschlagbaren Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 599 EUR, auf dem Markt gibt es das zeitlos gestaltete, kompakte Device für knapp 480 EUR. Was Bluesound in Anbetracht der für den Streamer mit Vorstufen-Funktion aufgerufenen Investition alles anbietet, ist schon beinahe phänomenal: Wir sprechen von sehr präzisen ESS ES9039Q2M SABRE-D/A-Wandlern, einem Quad Core 1,8 GHz ARM Cortex A53 Prozessor, einem überragend klingenden THX AAA Kopfhörerverstärker, einer umfangreich & praxisgerecht bestückten Anschlusssektion mit HDMI eARC und Dirac Live ready-Vorbereitung. Die Bedienung kann auch am Gerät selbst erfolgen, dazu gibt es beleuchtete Touch-Elemente, und es finden sich fünf programmierbare Quick-Touch-Presets.
Touch-Bedienelemente
Typisch für Bluesound-Geräte sind auch die flexiblen Streaming-Optionen, die allesamt bequem über die gut gemachte Bluesound-App gesteuert werden können. Natürlich sind Apple AirPlay 2, Spotify Connect und TIDAL Connect vorhanden, und der ultraflache kleine Hightech-Streamer ist auch Roon ready und unterstützt zudem MQA-Dateien. Alternativ zur Netzwerkeinbindung steht auch noch Bluetooth mit aptX Adaptive zur Verfügung.
Rückseite
An Anschlüssen finden sich eine praxisgerechte Auswahl. Cinch Stereo-Audioausgang, Subwoofer-Pre-Out, koaxialer und optischer Digitalausgang, 3,5 mm kombiniert (analog/digital optisch), Trigger Out, IR in, Netzwerkbuchse (RJ45) und USB-A sowie HDMI eARC und ein abziehbares Netzkabel.
App
Player wird gesucht
Weitere Vorgehensweise für die Inbetriebnahme
Nun startet die Einbindung ins Heimnetzwerk
Gleich ist der Node über AirPlay 2 ins Netzwerk eingebunden
Der Node ist im Netzwerk
Jetzt muss der Node eingerichtet werden
Wir wählen unseren Player aus
In welcher Hörzone wird der Node verwendet?
Bevor es final losgehen kann, wird noch die neueste Firmware installiert
Nun ist die Einrichtung abgeschlossen, und mit neuester Firmware geht es in den Testbetrieb
Start der BluOS-App
Teil 1 der Streaming-Dienste (nicht alle sind in Deutschland verfügbar)
Teil 2 der Streamingdienste
Spotify-Wiedergabe
Natürlich kann der Node auch auf eine Internet Radio-Plattform zurückgreifen
Wenn man möchte, kann man ein Preset festlegen
Radio Paradise: Stream-Übersicht
MQA-Wiedergabe
Einstellungen in der Übersicht
Audio-Einstellungen
Nun mit aktivierter Klangregelung
Es ist unter anderem auch möglich, ein Lautstärke-Limit zu bestimmen
Anschlüsse
WLAN, Player-Name, Quellen bearbeiten, IR-Fernbedienung, LED-Helligkeit und Näherungssensor
Die BluOS-App überzeugt uns auch diesmal wieder. Einfache & schnelle Einbindung über AirPlay 2, eine umfassende Auswahl an kompatiblen Musik-Streaming-Services und umfangreiche, zugleich sinnvolle Einstellmöglichkeiten sprechen für die Plattform.
