PREVIEW: AVM Evolution AS 3.3 Streaming-Vollverstärker - Das grandiose Multitalent mit enormer Maximalleistung

Der AVM Streaming-Vollverstärker Evolution AS 3.3 kommt auf einen Kaufpreis von 7.990 EUR (in den Ausführungen Aluminium Natur/silber und Aluminium Schwarz beziehungsweise auf 8.890 EUR, wenn die Front in Cellini Chrom ausgeführt sein soll. Die typische minimalistisch Eleganz, die AVM-HiFi-Komponenten ausstrahlen, zeichnet auch den Evolution AS 3.3 aus. Alternativ gibt es noch den Evolution AS 5.3, der in der Vorstufe anstatt auf Transistoren auf Röhren setzt. Zudem gibt es noch den Evolution CS 3.3, der zusätzlich ein hochwertiges CD-Laufwerk mitbringt.

Unser Testgerät ist die 3.3 Ausführung mit Transistoren in der Vorstufe. Beim 5.2 glühen hinter diesem Fenster Röhren

Auch den Evolution CS gibt es in der 5.3-Edition mit Röhren in der Vorstufe. Konzentrieren wir uns nun auf unser Testsample. An Leistung mangelt es dem fein verarbeiteten Gerät mit den zwei großen Drehreglern für Quellwahl und Lautstärke gewiss nicht. 2 x 350 Watt ermöglichen den Einsatz auch im großen Hörraum und zusammen mit Lautsprechern, die nach kraftvoller Zuspielung verlangen. An Bord ist AVMs selbst entwickelte X-Stream Engine. Diese unterstützt zum Beispiel Spotify Connect, TIDAL Connect, qobuz Connect, AirPlay 2 und Roon (Roon ready). Da fehlt es an nichts, und die Steuerung erfolgt bequem übers Smartphone, auf dem die RC X App installiert ist.

Innenleben

Sorgfältiger Aufbau im Detail

Damit die interne Signalverarbeitung höchsten Ansprüchen gerecht werden kann, greift die Manufaktur aus Malsch/Baden auf den ESS ES9028 PRO zurück, der in Double Quad-Konfiguration eingesetzt wird. Vier DACs pro Kanal stehen demnach bereit, das ist auch für die Aufbereitung von HiRes-Audio-Signalen mehr als ausreichend.

An Bord des AS 3.3 befinden sich auch ein ausgesprochen hochwertiger Phonovorverstärker und ein ebenfalls ausgezeichneter Kopfhörerverstärker. Der Phonovorverstärker, dessen Einstellungen sich auch über die RC X App vornehmen lassen (Screenshots folgen später), eignet sich für Phono MM- und MC-Systeme. Die Verstärkung für MM-Systeme wird mit 40dB/50dB angegeben. Der Störabstand beträgt <84 dB (A): Da MC-Systeme nach einer höheren Verstärkung verlangen, liegt diese hier bei 60dB/70dB. Der Störabstand bei MM wird mit <75 dB (A) angegeben. Die Eingangsaussteuerung bei MM (1% Gesamtklirrfaktor, 40dB) wird mit 76 mV beziffert, bei MC (1 % Gesamtklirrfaktor, 60dB) mit 7,4 mV.

Interessant bei der Phonovorstufe sind die umfassenden Einstellmöglichkeiten. So kann man die für den korrekten Betrieb eines MC-Tonabnehmersystems wichtigen Widerstandswerte wie folgt einstellen (in Ohm): 100, 180, 220, 330, 660, 1 k, 2k. Bei MM-Tonabnehmersystemen muss man hingegen die Kapazitätswerte anpassen, je nach verwendetem System. Hier stehen die folgenden Schritte (in pF) zur Verfügung: 47, 100, 150, 200, 270, 310, sowie 410.

Hinter dem 6,3mm Anschluss arbeitet ein hochwertiger Kopfhörerverstärker

Kurz zum Kopfhörerverstärker. Dieser hat einen Ausgangswiderstand von 24 Ohm und einen Verstärkungsfaktor von 2,0. Der Klirrfaktor ist kleiner als 0,001% und der Störabstand ist größer als 100dB. Die Ausgangsaussteuerung bei 1% Gesamtklirrfaktor beträgt 7V.

Kommen wir zur Netzwerkausstattung. Hier vorhanden sind ein 100 Mbit/s-Ethernet-Anschluss und ein WLAN-Modul. Dieses unterstützt 2,4 und 5 GHz und entspricht den Standards 802.11a/b/g/n/ac. Ergänzend gibt es noch ein Bluetooth 5.0 Modul. Beim Netzwerk-Streaming betragen die maximalen Abtastraten DSD256 und 384 kHz/32-Bit (PCM). An Dateiformaten werden WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, AIFF, Ogg und DSD unterstützt.

Rückseite mit großem und flexiblem Anschlussangebot

Herz, was willst du mehr? HDMI-ARC, USB-A, optisch/koaxial als Ein- und Ausgang, LAN, Trigger in/out

Phono, 3 Paar Cinch-Eingänge, 1 x XLR, an Ausgängen Line und Pre (Cinch), Pre in XLR-Ausführung

Was ist außer den bereits erwähnten Anschlussformen noch an Terminals auf der Rückseite vorhanden (Kopfhöreranschluss 6,3mm ist auf der Vorderseite)? HDMI-ARC sorgt für den komfortablen Anschluss an denSmart-TV. Zudem findet sich ein USB 2.0 Slot, ebenso digital-koaxiale (bis 192kHz/24-Bit) und digital-optische Anschlüsse (bis 96 kHz/24-Bit). Diese sind als Ein- und als Ausgänge auf der Rückseite installiert. Trigger-Eingang und Trigger-Ausgang zur Systemsteuerung sind ebenfalls vorhanden. Natürlich gibt es auch klassische analoge Anschlussbuchsen, symmetrisch (XLR) oder unsymmetrisch (Cinch/RCA).

Fernbedienung

Mitgeliefert wird eine grundsolide und elegante Aluminiumfernbedienung, mit der man die Grundfunktionen des AS 3.3 komfortabel aus der Ferne bedienen kann. Das RC 5 genannte Tool hat ziemlich kleine, schwarze und gleichförmige Knöpfe, rund ausgeführt. Hier würden wir uns eine haptisch angenehme Gummierung als Merkmal für noch mehr Hochwertigkeit wünschen. Oben auf der Fernbedienung befinden sich getrennt On- und Off-Schalter, darunter liegen die Preset-Tasten P1 bis P3, daran schließen sich die Buttons für Input, Station, Stop und Play an. Dann kommen kreuzförmig angeordnete Bedienelemente. Zentral die Mute-Taste, oben und unten die Lautstärkeregelung, rechts und links die Skip-Taste vorwärts und rückwärts. Ganz unten befindet sich die 10er Tastatur.

