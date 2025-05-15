High End 2025: Finck & Fink x sonoro - "German Audio Design" nun mit zwei Branchen-Koryphäen und neuer Signature-Serie

Für einen Paukenschlag sorgte sonoro auf der diesjährigen High End: sonoro-Gründer und Geschäftsführer Marcell Faller präsentierte stolz das Projekt "Finck & Fink x sonoro" - die beiden Branchen-Koryphäen Rainer Finck (Elektronik) und Karl-Heinz Fink (Lautsprecher) sind nun für sonoro tätig und entwerfen die neue Top-Linie des Hauses, die auf den Namen "Signature" hören wird. Oben auf dem Bild sind Rainer Finck (mittig) und Karl-Heinz Fink (rechts) zusammen mit Roland Krüger zu sehen, der seit Anfang des Jahres ebenfalls für sonoro arbeitet und zu den "Legenden der Branche" gehört - eine sehr lange Zeit war er für Sound Uniteid und später für Masimo in Schlüsselfunktionen aktiv.

Von links nach rechts: Marcell Faller, Karl-Heinz Fink, Rainer Finck und Roland Krüger

Die neue Serie "Signature" besteht aus einem Verstärker, einem Plattenspieler und einem perfekt dazu passenden Paar Lautsprecher. Voraussichtlich im 4. Quartal 2025 werden die Lautsprecher erwartet, die beiden anderen Komponenten kommen dann im ersten Quartal 2026 - nach aktueller Planung. Der Preis für die gesamte Kette, die von den renommierten HiFi-Entwicklern gestaltet wurde, soll unter 7.000 EUR betragen.

Signature-Komponenten

Die auf der Pressekonferenz gezeigten Produkte, die auf unseren Bildern sichtbar sind, befinden sich noch im Prototypen-Stadium, daher ist das Layout noch nicht final. Natürlich gibt es aber bereits erste Informationen, und hier starten wir mit dem Verstärker.

MAESTRO Quantum Signature

Er wird MAESTRO Quantum Signature heißen und präsentiert sich als vielseitiger Streaming-Vollverstärker mit CD und DAB. Für eine enorme Klangqualität verantwortlich zeichnen sich streng selektierte Bauteile, für die optimale Anpassung der akustischen Eigenschaften aufs sonoro Klangideal. Neu sind die digitale Lautstärkeregelung und der "True Fidelity" Modus für puren, unverfälschten Hörgenuss, ganz gemäß den klassischem, reinen HiFi-Vorstellungen.

Signature Line-Schriftzug

Auch hier gut erkennbar

Typisches hochwertiges sonoro Design schon beim Prototypen, der noch nicht final ist

Detaillierter Blick auf den Lautstärkeregler

Sicht von schräg oben

Die Ausstattung des MAESTRO Quantum Signature umfasst unter anderem das brandneue qobuz Connect, zudem natürlich TIDAL Connect, Spotify, AirPlay 2, sowie, auch das ist neu, die Vorbereitung für Bluetooth LE Audio und Auracast. Auch sonoro Smart Home inklusive Multiroom ist vorhanden. Für eine präzise D/A-Wandlung sorgen ESS-Chips.

ORCHESTRA Shaped Signature

Der passende Standlautsprecher ist der ORCHESTRA Shaped Signature, gehalten im eleganten "German Audio Design" von sonoro. Der Fokus bei der Entwicklung wurde auf Klangoptimierung in allen Bereichen gelegt.

Neue AMT-Faceplate

Dank neuer Air Motion Transformer (AMT) Faceplate konnte die Güte der Mittel- und Hochtonwiedergabe signifikant gesteigert werden, verspricht man.

Sockel

Oberer Bereich

Ein deutlich verbessertes Timing und beste Neutralität über den gesamten Frequenzbereich aufgrund eines sorgsam optimierten inneren Aufbaus des Lautsprechers und gezielter Anpassungen an der Frequenzweiche gehören auch dazu.

Noch nicht als Prototyp präsentiert wurde der manuelle Plattenspieler für Fans hochwertiger Vinyl-Wiedergabe, der auf den Namen PLATINUM Signature hört uns der über einen neu entwickelten J-förmigen Tonarm verfügt. Der vollständig manuell arbeitende Plattenspieler besitzt einen Riemenantrieb und ein besonders vibrationsarmes, dopellagiges MDF-Chassis. Umfassende Justagemöglichkeiten wie die Höhenverstellung des Tonarms und eine ausgeklügelte Anti-Skating-Einstellung vervollständigen das Konzept. Ein hochwertiges MM-Tonabnehmersystem befindet sich im Lieferumfang.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 15. Mai 2025