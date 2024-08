High End 2024: Meridian Audio präsentiert All-In-One-Streaminglautsprecher Ellipse mit Hochleistungs-DSP

Auf der High End in München feiert gerade der 2024er All-In-One-Streaming-Lautsprecher Ellipse von Meridian Audio aus Großbritannien Premiere, ín Deutschland im Vertrieb von Audio Reference aus Hamburg. Die Aktivlautsprecher- und DSP-Pioniere haben mit dem recht unscheinbaren Streaming-Lautsprecher ein akustisches Meisterwerk geschaffen. Meridian selbst spricht - und das völlig zurecht - von echter, typischer Meridian-Performance in konzentrierter Form. Wie es sich für einen Meridian Aktivlautsprecher gehört, ist auch beim Ellipse extrem leistungsfähige DSP-Technologie an Bord. Nicht weniger als 12 exklusive Meridian DSP-Schaltungen tun beim kompakten Lautsprecher ihren Dienst. An Bord sind drei Verstärkerzüge. 40 Watt stehen für den Bassbereich bereit, jeweils 20 Watt für die beiden Vollbereichslautsprecher. Besonderheit ist, dass Ellipse bei Meridian in Großbritannien nicht nur entworfen wurde - der Aktivlautsprecher wird auch dort hergestellt. Preis in den USA (laut Meridian kommt er hier als erstes auf den Markt): 3.000 Dollar - klingt nicht nach einem Sonderangebot, aber man kann dieses Modell auch nicht mit anderen Streaming-Lautsprechern in dieser Größenkategorie vergleichen.

Im Gehäuse steckt jede Menge Technologie

Ellipse liefert die bekannte hochwertige Klangqualität von Meridian und verfügt, wie bereits angesprochen, über eine Suite von 12 leistungsstarken Meridian DSP-Technologien. Ellipse ist der erste Meridian-Lautsprecher mit der neuen R2-Elektronikplattform. Diese kompakte Version der R1-Elektronikplattform wurde speziell für Ellipse entwickelt.

Besonders erwähnenswert unter den DSP-Schaltungen ist Meridian Bass & Space. Diese DSP-Schaltung erzeugt eine überraschend große, räumlich tiefe & weite Klangbühne, die weit über das hinausgeht, was man von dieser kompakten Form erwarten würde. Meridian Bass & Space“ steckt hier das erste Mal in einem Heim-Audioprodukt. Und dieses Feature hat es in sich. Wir haben bereits zwei Klangbeispiele gehört: "Lost Without You" von Freya Ridings sowie "Maker" (Acoustic) von Fink.

Mit Bass & Space-Technologie

Anzeige



Bei beiden Titeln haben wir mit und ohne Bass & Space-DSP-Technologie gehört und waren, was selten vorkommt, fassungslos, wie exzellent die Bass & Space-Technologie funktioniert und wie extrem deutlich sie sich bemerkbar macht. Freya Ridings Stimme stellt der Ellipse klar und facettenreich in den Raum - und dieser Raum erweist sich als sensationell hinsichtlich Tiefe und Weite. Nie würde man für möglich halten, dass ein so kompaktes Device für diesen tiefgehenden, souveränen Sound verantwortlich ist. Auch das Klavier kommt überragend heraus, das Bühnenbild wirkt komplett und in sich geschlossen. Wie detailreich das System trotz der DSP-Aktionen agiert, hat es ebenfalls in sich. Kein anderes System dieser Gerätekategorie kommt auch nur annnähernd an dieses Klangerlebnis heran, das rechtfertigt auch den immensen Preis. Dass der Bassbereich in erstaunliche Tiefen vordringt, und das zudem präzise, ist ein weiterer Pluspunkt.

Elliptisches Design

Wr lauschen nun "Maker", und wieder öffnet uns Ellipse einen weiten, zugleich exakt aufgebauten Raum. Die gebotene Impulstreue ist grandios für ein solches Gerät. Das hohe Maß an vokaler Kontur ist bemerkenswert. Bei beiden Songs gilt: Deaktivieren wir "Bass & Space", scheint der Klang in sich zusammen zu fallen und agiert deutlich näher an den Lautsprecher-Chassis, von denen er sich bei aktivierter Funktion erstklassig löst.

Bedienelemente oben

Ellipse ist zudem einfach zu bedienen, verspricht der Hersteller. Direkt nach dem Auspacken kann es losgehen, mit mehreren Steuerungsoptionen, einschließlich der benutzerfreundlichen Meridian Control-App und der nahtlosen Integration mit Premium-Streaming-Apps. Meridian Ellipse ist der dritte Lautsprecher, der aus dem Extreme Engineering-Programm von Meridian hervorgegangen ist, das auf jahrelanger Erfahrung basiert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und das enorme Fachwissen von Meridian haben zu völlig neuer Software und Hardware geführt. Innovative Ansätze fürs Gehäusedesign und neue Materialien, die in Ellipse eingeführt werden, sorgen für den hohen Anspruch.

So kompakt Ellipse auch ist, das System bietet die charakteristische Leistungsmerkmale von Meridian: Auflösung, Timing, Basskohäsion und Dynamikumfang werden kombiniert, um in jedem Raum einen authentischen Klang zu liefern. Ellipse verfügt über das gleiche ausgefeilte Signal-Weiterentwicklungen der Meridian Audio Highend-Aktivlautsprecher DSP8000XE und DSP9 und integriert die neuen und brandneuen Funktionen von Meridian in einer aktualisierbaren High-End-Streaming-Plattform. Das Herzstück des Streaming-Lautsprechers ist der Atlas Software Core von Meridian, der es ermöglicht, die Implementierung neuer Technologien und -funktionen, einschließlich vieler hochentwickelter Signal-Verbesserungstechnologien, die in den großen Meridian DSP-Lautsprechern zu finden sind.

Anzeige



Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 09. Mai 2024

Anzeige



Tags: All-In-One-System