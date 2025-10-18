Deutsche HiFi Tage 2025 - Sonoro präsentiert den ORCHESTRA Shaped Signature Lautsprecher und den MAESTRO Quantum Signature

Auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt ist auch sonoro präsent - und zwar mit Komponenten aus der neuen Signature-Baureihe.

Was gibt es zur Signature-Serie zu sagen? Das Ganze begann vor einigen Monaten mit einem Paukenschlag auf der diesjährigen High End: sonoro-Gründer und Geschäftsführer Marcell Faller stellte das Projekt "Finck & Fink x sonoro" - zwei Ikonen der HiFi--Branche, Rainer Finck (Elektronik) und Karl-Heinz Fink (Lautsprecher) gehen nun für sonoro an den Start und kümmern sich um die neue Top-Linie des Hauses, die auf den Namen "Signature" hört.

Signature-Vorführung bei sonoro

Die neue Serie "Signature" besteht aus einem Verstärker, einem Plattenspieler und einem perfekt dazu passenden Paar Lautsprecher. Voraussichtlich im 4. Quartal 2025 kommen die Lautsprecher auf den Markt, die beiden anderen Komponenten folgen im ersten Quartal 2026 - nach aktueller Planung. Der Preis für die gesamte Kette, die von den renommierten HiFi-Entwicklern gestaltet wurde, soll weniger als 7.000 EUR betragen.

ORCHESTRA Shaped Signature

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Nun zündet in Darmstadt die erste Stufe der Signature-Serie: Der ORCHESTRA Shaped Signature Lautsprecher mit zwei Tieftönern, einem Mitteltöner, und einem Air Motion Transformer für eine besonders impulstreue Hochtonwiedergabe.

Geneigte Schallwand

In Kombination mit der nach hinten abfallenden Schallwand, die eine aus zeitlicher Perspektive korrekte Wiedergabe der einzelnen Komponenten ermöglicht, spielt dieser Lautsprecher nochmals umfassender sowie kultivierter auf als sein Vorgänger GRAND ORCHESTRA.

Hochwertige Chassis

Mit neu entwickelter und sorgsam bestückter Frequenzweiche, weiter optimiertem Chassis plus zusätzlichen Kniffen aus dem Team Fink präsentieren sich die ORCHESTRA Shaped Signature mit einer verbesserten Abstrahlcharakteristik, einem voluminösen Tiefgang, einer besseren Auflösung in allen Frequenzbereichen und weisen lediglich kleinstmögliche Verzerrungen auf.

AMT-Hochtöner

Die ORCHESTRA Shaped Signature sind jedoch nicht nur die klangvollsten, sondern zugleich auch die schlanksten Standlautsprecher, die sonoro bislang zur Serienreife gebracht hat, so das Unternehmen. Dem handgeschliffenen Gehäuse mit abgerundeten Kanten im matten Finish ist sonoro im Sinne eines hohen Marken-Wiedererkennungswertes treu geblieben. Das neu gestaltete Faceplate des AMT sorgt nicht nur klanglich, sondern auch optisch für Freude.

Die ORCHESTRA Shaped Signature sind bereits vorbestellbar

JDie ORCHESTRA Shaped Signature sind jetzt schon im Fachhandel sowie im Onlineshop aufsonoro.com in den Farben Schwarz (matt) - Schwarz und Weiß (matt) - Silber zum Preis von 2.998 Euro pro Paar (UVP) vorbestellbar. Ab Ende November sind die Boxen dann verfügbar. Die Abmessungen pro Lautsprecher betragen ca. 968 mm (H) x 180 (B) x 350 (T) mm. Das Gewicht liegt bei circa 23,8 kg pro Stück.

MAESTRO Quantum Signature

Was gibt es an Informationen zu den weiteren Produkten der Signature-Serie? Der Streaming-Verstärker wird MAESTRO Quantum Signature heißen und präsentiert sich als äußerst flexibel mit CD und DAB, wie man es vpn sonoro kennt.

Mit CD-Laufwerk (Slot-In)

Für eine ausgzeichnete Akustik zuständig sind streng selektierte Bauteile, für die stimmige Abstimmung auf das sonoro Klangprofil. Hinzu kommen die digitale Lautstärkeregelung und der "True Fidelity" Modus für reines Hören gemäß dem klassischem HiFi-Ideal.

Sehr präzise Lautstärkeregelung

Hochwertiges sonoro-Design

Features des MAESTRO Quantum Signature beinhalten beispielsweise qobuz Connect, zudem TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, sowie die Vorbereitung für Bluetooth LE Audio und Auracast. Die Kompatibilität zu sonoro Smart Home inklusive Multiroom ist natürlich vorhanden. Für eine präzise D/A-Wandlung sorgen ESS-Module in Premium-Qualität.

Hinzu kommt noch ein neuer manueller Plattenspieler für Fans hochwertiger Vinyl-Wiedergabe. Er hört auf den Namen PLATINUM Signature und besitzt einen neu entwickelten J-förmigen Tonarm. Der wie eingangs erwähnt komplett manuell arbeitende Plattenspieler bringt einen Riemenantrieb und ein besonders vibrationsarmes, dopellagiges MDF-Chassis mit. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten wie die Höhenverstellung des Tonarms sowie eine clevere Anti-Skating-Einstellung gehören ebenfalls dazu. Ein hochwertiges MM-Tonabnehmersystem wird mitgeliefert.

Unser Fazit

Das deutsche Unternehmen sonoro hat die Zeichen der Zeit erkannt: Hochwertiges HiFi muss erschwinglich bleiben, damit es sich weiter verbreiten kann. Mit der Signature-Serie bewegt sich der Hersteller in genau dieses Segment. Von erfahrenen Spezialisten entwickelte Produkte, die sich optisch edel und technisch hochwertig präsentieren, wird die Signature-Serie garantiert zu einem Erfolg.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18. Oktober 2025