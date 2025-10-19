Deutsche HiFi-Tage 2025: Die Vorführung von Audio Trade mit einer Kette von Rotel Michi, Thiele, WiiM und Cabasse

Mit einer sehr beeindruckenden Anlage sorgte ATR, die Audio Trade Vertriebs GmbH, auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt für Furore.

Als Lautsprecher Verwendung fand der unverwechselbar avantgardistisch gestalteteCabasse Grand Baltic 5 für 5.500 EUR pro Stück. Ein aufwändiger Schallwander mit exklusiver Technologie: Es handelt sich um einen Tri-Koaxiallautsprecher mit 20-cm-Bass, Hochleistungsmembranen aus Aramidfaser, und die Treiber weisen Seltene-Erde-Magneten auf.

Edle und unverwechselbare Erscheinung

Kugel von vorn

Aus seitlicher Perspektive

Anzeige

Der Lautsprecher gibt eine perfekte Punktschallquelle ab, spielt räumlich dicht und zugleich exakt auf. Das konnte man im Verlauf der gesamten Vorführung ausgezeichnet nachvollziehen, gerade das optimale Timing und die gelungene Loslösung der Akustik vom Lautsprecher waren erstaunlich.

C1 Sub Mk2

Im tieffrequenten Bereich wurden sie von zwei ATC Subwoofern vom Typ C1 Sub Mk2 (2.700 EUR/Stück) unterstützt. Satte Bässe bis hinunter auf 25 Hz, ein 314-mm-Woofer-Chassis, Class-AB-Verstärker mit 200W Dauerleistung und ein maximaler Schalldruckpegel 103dB sind in einem sehr kompakten Gehäuse untergebracht. Der Klang ist stets kontrolliert, dank des geschlossenem Gehäuses. Wer sein Produkt registriert, erhält zudem 5 Jahre Garantie. In der Kette im Darmstadt brachten sich die Subs mit kraftvollem und zugleich homogenen Fundament ins Spiel.

WiiM Ultra

Als Quelle fungiert ein WiiM Ultra (399 EUR), dessen Signale digital in den Michi Q5 CD Player mit Top-DAC eingespeist werden. Der WiiM Ultra ist ein High-Res-Wireless Streamer und weist jede Menge moderner Streaming-Merkmale auf, darunter Google Cast, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Alexa Cast, Roon und Multiroom-Audio. Im kompakten Gehäuse vereint er eine umfangreiche Funktionalität und lässt sich sehr flexibel einsetzen.

Michi Kette

Anzeige



Der Michi Q5 CD-Player kommt auf 5.999 EUR und kombiniert ein High-End-Laufwerk mit einem Hochleistungs-DAC. Ein extrem präzise arbeitender CD-Mechanismus ermöglicht eine überragende Klanggüte bei der CD-Wiedergabe, sodass der Kenner seine Disc-Sammlung in den besten Händen wähnt. Aber auch als reiner DAC ist er eine Macht, was nicht zuletzt an den DAC-Chips liegt: Ein ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal DAC, der bis zu 32 Bit /768 kHz beziehungsweise DSD 4X und zusätzlich MQA (Studio) unterstützt, dokumentiert den Stand der Technik. Weitere Merkmale umfassen Roon Tested, vollsymmetrische XLR-Ausgänge, ein dimmbares High-Resolution-TFT-Display und die nahtlose Integration in Multiroom und Hausautomation.

Analog ist der Hightech-DAC/CD-Player per XLR in dem Michi X3 Series 2 verbunden. Der Vollverstärker (6.999 EUR) ist uns gut bekannt. Er spielt sehr dynamisch und kraftvoll, aber zugleich absolut authentisch auf. Sein technokratisches Design mit hohem Wiedererkennungswert sorgt dafür, dass er nicht nur technisch, sondern auch optisch brilliert. Und mit seinen Reserven kommt er mit nahezu jedem Lautsprecher zurecht: Er liefert 350 Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm aus praktisch allen denkbaren Audioquellen – ganz gleich, ob analog, digital oder PC-USB (MQA, PCM, DSD), XLR symmetrisch oder mit dem klanglich hochklassigen Bluetooth®-Codec aptX™ HD. Für Plattenfreunde ist ein Phonoeingang für Moving-Magnet-Systeme vorhanden.

Die gesamte Kette ist mit Kimber Kable verkabelt.

Die Lautsprecher mit dem Carbon 18 XL

Carbon CI in der XLR-Version für die symmetrische Verbindung vom DAC zum Verstärker

Ein DV-30 Digitalkabel von Kimber für die Verbindung vom Streamer zum CDP/DAC

Und als Stromkabel Kimber PowerKord

Highend-Plattenspieler mit passender Basis

Anzeige



Weiter im Setup steht noch der Plattenspieler Thiele TT-01 mit dem Tonarm TA-01 plus der entsprechenden Basis ADP-01 (16.500 EUR). Diese High End-Basis bietet eine aktiv geregelte Schwingungsabsorption und ist daher optimale Voraussetzungen für High-End-Geräte. Die Basis ist perfekt auf den Thiele TT-01 zugeschnitten.

Tonarm

Hintere Teil im Detail

Kommen wir nun zum Thiele TT-01, dem Referenz-Plattenspieler mit dem Zero Tracking Error-Tonarm Thiele TA01. Kurz zum Thiele TA01: Er ist eine wahre Referenz und als Drehtonarm ohne Spurfehlwinkel ausgelegt. Er besteht aus edelsten Materialien und weist ein elegantes Design auf. Es sind diverse Anschlussoptionen erhältlich, und er eignet sich für Plattenspieler mit 9"- und 10"-Armboards. Nun wenden wir uns wieder dem Laufwerk zu. Es weist überragende Dämpfungseigenschaften auf und verfügt ausschließlich über XLR-Anschlüsse im Sinne einer qualitativ exzellenten Signalausgabe. Der Preis für einen Plattenspieler der Extraklasse: 29.600 EUR. Hier noch ein paar Details: Das Chassis umfasst eine dreilagige Konstruktion nach dem Constrained-Layer Prinzip aus verschiedenen Hölzern. Die Montage der Komponenten Motor, Tonarm und Plattenteller findet auf einer jeweils eigenen Ebene statt. Der Antrieb erfolgt mittels Synchronmotor und Flachriemen auf einem Subteller, dabei sind die Synchronmotoren im Hinblick auf höchstmögliche mechanische Laufruhe selektiert. Zu den Besonderheiten zählen auch das Tellerlager mit gehärteter Stahlachse in Laufbuchse aus Bronze und die axiale Lagerung mit einer Keramikkugel auf einem ringförmigem Delrinlager. Dazu gehört ein externes Netzteil für 115V - 230V.

Unser Fazit

Was für eine Kette bei ATR! Bis ins Detail durchdacht, die Komponenten inklusive Verkabelung allesamt sorgfältig aufeinander abgestimmt, und mit einer atmosphärisch dichten, zugleich klaren Klangqualität - dabei fällt umgehend auf, wie exakt die Cabasse-Kugeln hinsichtlich des Timings arbeiten. Unser Besuch hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt!

Anzeige



Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 19. Oktober 202