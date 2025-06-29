Canton Clou Event in der SG Akustik Villa Schellbach - weitere Highlights mit Reference 5 GS, Reference GS und Reference 1

Gestern konnte man in der SG Akustik Villa Schellbach in Baden-Baden noch einen "ganzen Tag Canton" genießen. Nicht nur die Neuheiten Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2 - wir berichteten bereits ausführlich - sondern viele andere Vertreter der Canton Reference-Baureihe warteten auf interessierte Hörer.

Von der Canton VIP-Veranstaltung inklusive Preview zur Canton Reference 1 Alpha haben wir bereits einnen großen Bericht verfasst

Nobler Eingangsbereich unten

Bar, direkt bei der Vorführung der Canton Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2 Modelle

Natürlich ging die Präsentation der Reference 1 Alpha und der Reference 2 Alpha auch am Samstag weiter

Für uns ganz besonders interessant: Die auf der High End 2025 erstmals vorgestellte Reference 5 GS, natürlich die klassische Reference 1 und auch die Reference GS. Streng auf 50 Paare limitiert, kann man in der "Klangvilla" noch ein Paar dieser herausragenden Premiumboxen hören und auch erwerben.

Als ganz besonders interessante, edle, klangstarke Box möchten wir die Canton Reference 5 GS bezeichnen. Wie üblich steht das "GS" für den Firmengründer Günther Seitz, der noch heute in der Firma aktiv ist und sich stets mit viel Engangement einbringt.

Mit der Reference 5 GS starten wir daher auch unsere Ausführungen.

Canton Reference 5 GS

In der Mitte befindet sich die Reference 5 GS im Farbton "Sand"

Die Canton Reference 5 GS baut auf der „normalen“ Reference 5 auf, wurde aber weiter verfeinert, und so greifen die Hessen auf Komponenten aus der Luxus-Baureihe Reference Alpha zurück: Eine Premium-Frequenzweiche, die mit Mundorf MKP-Kondensatoren verdelt wurde, ist daher Bestandteil der technischen Ausstattung. Sie ermöglicht eine besonders exakte Signalverarbeitung, das hat dann eine bis ins Detail präzise akustisc he Abbildung als Folge.

Diamantbeschichteter Hochtöner

Nun aber wird es richtig „glamourös“, denn für die Wiedergabe des sensiblen Hochtonbereichs war dem Canton-Entwicklungsteam um Frank Göbl gerade das Beste gut genug: Ein diamantbeschichtetes Hochtonsystem (DLC) für brillante Darstellung des obersten Teils des Frequenzbereichs ist aus den Reference Alpha-Modelle bekannt. In Verbindung mit der hochentwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Wave Guide und „mechanisches Luftpolster“ dient, konnte man den Wirkungsgrad und die Bandbreite deutlich erhöhen. Die Folgen: Eine außergewöhnlich brillante, klare, fein gegliederte Darstellung der hohen Frequenzen. Die Reference 5 GS klingt, diesen Eindruck haben wir, noch strahlender, noch transparenter bei hohen Frequenzen, ohne aber dass der Klang jemals harsch oder zu dominant wird.

WBT-Terminals

Es geht weiter mit der technischen Ausrüstung. Erstklassige, vergoldete WBT-nextgen™-Anschlussklemmen ermöglichen eine praktisch perfekte Signalübertragung. Außerdem garantiert die integrierte Room-Compensation die Anpassung des Mittel- und Hochtonbereichs an die jeweilige Raumakustik und an den eigenen Geschmack. Das sehr edle, bewusst minimalistisch-zeitlose Design ist typisch für die Reference-Serie.

Oberer Bereich

Unterer Bereich

Sockel

Das Setup

Die Sonderedition steht in vier edlen Farbausführungen bereit: „Weiß Seidenmatt“, „Schwarz Piano Finish“, „Nussbaum“, und, als unser persönliches Highlight – in „Sand“. Dieser modern-luxuriöse, warme Farbton ist wunderschön, davon konnten wir uns vor Ort in der Villa Schellbach ausführlich überzeugen. Für all diese Noblesse bei Technik, Design und Verarbeitung lesen sich die Preise sehr human: Weiß Seidenmatt: 4.800 €, Schwarz Piano Finish: 4.800 €, Sand: 4.800 € sowie Nussbaum: 5.250 €.

Kommen wir zur Reference 1, die wir ausführlich direkt bei Canton in Weilrod testen konnten und mit der wir in Baden-Baden ein freudiges Wiedersehen feiern konnten - in der besonders schönen Umgebung der SG Akustik Villa Schellbach.

Reference 1

Reference 1

Die ganz große Stärke des Reference 1 Standlautsprechers liegt definitiv darin, auch sehr große Räumlichkeiten souverän zu beschallen - und in Anbetracht dieser Option ist der Kaufpreis extrem fair. Klar, darüber rangieren noch die Reference Alpha-Modelle, aber bereits mit einer Reference 1 ist man hervorragend bedient, soll auch ein Hörraum über 45 Quadratmeter effektiv mit sauberem, kraftvollem Klang gefüllt werden. Die Abmessungen der Reference 1 präsentieren sich durchaus imposant: 39 cm Breite, 133 cm Höhe und 63 cm Tiefe, diese Werte gelten inklusive der Sockelkonstruktion. 81 kg wiegt ein Reference 1 Standlautsprecher.

Das Setup

Evolution All-In-One von AVM

Für den Betrieb an sehr leistungsstarker Elektronik ist der Canton Reference 1 Standlautsprecher ebenfalls hervorragend geeignet. Durch die für die Reference-Serie charakteristische elegante Formensprache kaschiert er zudem die durchaus beachtlichen Abmessungen mit viel Fingerspitzengefühl und trumpft darüber hinaus mit einer herausragenden Verarbeitung auf. Hochmoderne Chassis- und Gehäusetechnik sind ebenfalls Garanten für die akustische Spitzenleistung des pro Stück 10.000 EUR kostenden Lautsprechers.

Oberer Basstreiber und Hochtöner

Der Dreiwege-Bassreflexlautsprecher beeindruckt mit 820 Watt Musikbelastbarkeit, die Chassis (Mittel-/Tieftonbereich) mit neu entwickelten Black Ceramic Tungsten (BCZ) Membranen beweisen, dass Canton zu den Lautsprecherherstellern gehört, die kompromissloses High-Tech beim Bau von modernen Treibern sehr ernst nehmen.

Terminals

Unterer Teil

Das herausragende Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich, die überaus sauber durchmodellierte Stimmwiedergabe und die nahtlosen Übergänge zwischen den einzelnen Teilen des Frequenzspektrums konnte der Reference 1 Standlautsprecher auch in Baden-Baden wieder unter Beweis stellen.

Hör-Session

In Verbindung mit Premium-Elektronik aus dem renommierten Hause AVM schwang sich die große Box gerade auch bei klassischen Musikstücken, die das Auditorium sich wünschte, zu überragenden Leistungen auf und war souverän in der Lage, auch beispielsweise die Anschlagdynamik des Klaviers sehr feinfühlig und authentisch zu dosieren. Das breite, zugleich ungemein akkurat gestaffelte Klangbild umhüllte die Zuhörer praktisch nahtlos und komplett.

Wenden wir uns jetzt der exklusiven, in Baden-Baden noch verfügbaren und auf 50 Paare limitierten Canton Reference GS zu.

Canton Reference GS

Reference GS

Auch diese Ausnahmeerscheinung erstklassigen Lautsprecherbaus konnten wir im Taunus einem ausführlichen Test unterziehen. Wir empfanden den Lautsprecher als eine „akustische Macht“ und als ein Monument, das bewusst zeigt, was es kann. Der Klang ist allumfassend, extrem plastisch und mit einem unglaublichen Nachdruck versehen.

Terminals

Der Raum, in dem der Canton Reference GS aufgestellt ist, kann ruhig sehr groß sein, gerne auch 60 Quadratmeter und mehr. Der Reference GS Standlautsprecher erfüllt hinsichtlich Pegel und Nachdruck nahezu jeden Wunsch sofort. Stets bleibt der Schallwandler aus dem Taunus unfassbar gelassen und geht seiner Arbeit nach mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Der Reference GS umhüllt auch große Zuhörergruppen mit Klang und präsentiert sich als eine wahre akustische Autorität. Auf der Rückseite kann man den Klang für den Hochtonbereich, den Mitteltonbereich sowie den Bassbereich anpassen, so wie man es auch von den Reference Alpha-Modellen kennt. Die Reference GS war hier der Vorreiter.

Beeindruckende Erscheinung

Die Hochtoneinheit des Reference GS unterzog Canton einer aufwändigen Überarbeitung. Aufbauend auf dem Keramik-Aluminium-Oxyd-Hochtöner, wurde eine Schicht aus „Diamondlike Carbon“ – eine künstlich „gezüchtete“ Diamantstruktur“ - aufgebracht auf der Keramik-Oberfläche.

Beim Design ging man hier erstmals neue Wege

Auf diese Art und Weise wird die Membran des Hochtöners nochmals steifer. Beim Mitteltöner griff man auf den normalen Treiber aus der Reference-Serie zurück, das gilt auch für die vier Tieftöner, die hinsichtlich des Impedanzverhaltens selbstverständlich angepasst wurden.

Unser Fazit

Der Canton Clou-Event in der "Klangvilla" Schellbach in Baden-Baden war ein voller Erfolg. Alle Spitzenlautsprecher des ikonischen Herstellers aus dem Taunus waren am Start, um das Auditorium ein ums andere Mal mit erstklassiger akustischer Performance zu verwöhnen. Dementsprechend groß war auch der Zuspruch - so konnte man einige Zeit in der wunderschönen, denkmalgeschützten Villa verbringen, und dazu noch klangliche Höhenflüge bei sommerlichem Wetter erleben - was will man mehr.

Special und Fotos: Carsten Rampacher, Oksana Fritz

Datum: 29. Juni 2025