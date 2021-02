Werbung: Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Angebot: Yamaha PianoCraft HiFi-Anlage für unter 600 Euro bei den Sound Brothers

Die Sound Brothers aus Kassel bieten die kompakte Yamaha PianoCraft MCR-670D HiFi-Anlage zum Sonderpreis von 599 Euro an. Die Variante in Silber ist aktuell bereits ausverkauft. Die MCR-670D bietet mit 2 x 100 Watt reichlich Power und ist mit zahlreichen Features bepackt. Darunter konventionelle CD-Wiedergabe ebenso wie DAB+ Empfang, Bluetooth und MusicCast-Support. Auch per App kann die Komponente also bedient werden und integriert sich nahtlos in Yamahas Multiroom-System.

Yamaha CD-NT670

CD-Receiver und Verstärker trennt Yamaha bei der PianoCraft-Serie für bestmögliche Klangreproduktion. Hinzu kommt ein 2-Wege-Lautsprecher Set, dass perfekt auf die Elektronik abgestimmt ist. Apple AirPly, Internetradio, Netzwerk-Streaming und MusicCast-Multiroom sind an Bord. Außerdem der praktische DAB+ Tuner für hochwertigen und zukunftssicheren Radio-Empfang.

Verstärker

Der CD-NT670 ist ein Highresaudio-fähiger Netzwerk-CD-Receiver, der mit nahezu sämtlichen digitalen Audioquellen klar kommt und in einem besonders edlen Gehäuse sitzt. FLAC 192 kHz/24-Bit und andere gängige, hochauflösende Audioformate werden unterstützt. Die konventionelle CD-Wiedergabe vernachlässigt Yamaha trotz der Vollausstattung des Gerätes an Netzwerk-Features nicht. Variables Speed-Buffering stabilisiert die Rotation der Disk und reduziert Vibrationen sowie Geräusche der Mechanik.

Yamaha MCR-670D

Bei der MCR-N670D kommt mit dem A-670 ein Vollverstärker zum Einsatz, der sich aufs Wesentliche eines Verstärkers konzentriert. Der digitale Verstärker mit audiophilem Aufbau liefert natürlichen, unverfälschten Klang. Um bei beiden Verstärker-Modellen Oxidation zu verhindern, sind alle Anschlüsse vergoldet.

Mitgelieferte Lautsprecher

Die NS-BP301 Lautsprecher der MCR-N670D setzen auf einen 13cm A-PMD Woofer (Advanced Polymer Injected Myca Diaphragm). Hinter dieser Eigenentwicklung verbirgt sich eine Kunststoff-Membran mit besonders hoher Steifigkeit. Bei beiden Speakern ist ein 3 cm Kalotten-Hochtöner verbaut. Das Lautsprecher-Gehäuse basiert auf Yamahas VCCS-Technologie (Vibration Control Cabinet Structure).

Text: Philipp Kind

Bilder: Yamaha

Datum: 06.02.2021

