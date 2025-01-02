XXL-TEST: Montblanc TWS-In-Ears MTB 03 - Noblesse und Klangkultur auf kleinstem Raum vereint

Lieferbar in klassischem Schwarz oder in schickem Grün, sind die TWS-In-Ears der Luxusmarke Montblanc schon seit längerer Zeit für 390 EUR im Angebot. Wir fragen uns nun hier im Test: Bekommt man zum stolzen Preis ein Produkt, für das man in erster Linie den Namen und die exklusive Optik bezahlt, oder sind die MTB 03 auch beim Thema Klang auf der Überholspur?

Touchfläche außen

Die Features sind zeitgemäß. Zur Ausstattung des MTB 03 gehören ein Näherungssensor (automatisches Abspielen/Unterbrechen beim Auf-/Absetzen der Kopfhörer) sowie Bluetooth in der Version 5.2 (Multipoint und 10 m Reichweite). Die Näherungssensor-Funktion hat im Testbetrieb gut funktioniert. Als "Tasten" steht das legendäre Montblanc-Emblem mit Touch-Bedienungssensor bereit. Tippt man links oder rechts einmal, pausiert die Wiedergabe, berührt man die Touchfläche erneut, geht die Wiedergabe weiter. Man muss die Fläche beimn linken Earbud KURZ berühren, lässt man den Finger länger auf der Touch-Fläche, schaltet man zwischen den Betriebsarten (ANC, Live, ANC aus) hin und her. Drückt man die rechte Touch-Fläche länger, startet der Sprachassistent des Smartphones. Zweimaliges Tippen bewirkt auf beiden Seiten einen Titelsprung nach vorne. Dreimaliges Tippen steht für einen Titelsprung nach hinten.

Die TWS stellen Frequenzen zwischen 20 Hz und 20 kHz dar und sind kompatibel zu SBC, AAC und adaptive aptX Codecs.

Verpackung

Unter dem "Umschlag" ist der eigentliche Karton

TWS im Case im Karton

TWS und Ohrpassstücke

Der Lieferumfang beinhaltet neben der ausgesprochen hochwertigen Verpackung das extrem gut verarbeitete, erstaunlich schwere Ladecase mit den darin enthaltenen, ebenfalls überdurchschnittlich sauber verarbeiteten TWS In-Ear-Kopfhörern, ein USB-C Ladekabel sowie Ohreinsätze aus Silikon in den Größen XS, S, M und L, teilweise sind gleich 2 Sätze dabei. Fünf bis sechs Stunden Akkulaufzeit, je nach Betriebsmodus, und weitere 18 Stunden Laufzeit im Case sind befriedigende, aber keinesfalls Maßstäbe setzenden Werte.

Das Case mit dem ikonischen Logo von oben

Case-Unterseite

Case-Rückseite

Das Case lädt

Die Earbuds haben einen sehr komfortablen Sitz, weder zu locker, noch zu fest (Ohrpassstücke "M") und sind auch bei längerem Tragen äußerst bequem.

Ohreinsätze und Ladekabel

"XS" und "M" sind doppelt vorhanden

TWS aus seitlicher Perspektive

Hier mit Ohreinsatz

