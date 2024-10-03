XXL-SPECIAL: Vorabbericht zur HiFi & Home Cinema Trends 2024 - das erwartet Sie in Kassel

Am Samstag, den 05. Oktober 2024, und am Sonntag, den 06. Oktober 2024, ist es zum insgesamt 33. Mal seit 1988 soweit: Die HiFi & Home Cinema Trends 2024 öffnet im "Hauptquartier" der Soundbrothers in der Wolfsschlucht 17 in Kassel ihre Pforten - selbstverständlich ist der Eintritt kostenlos. An beiden Tagen kann man zwischen 11 und 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Sound Brothers das Neueste aus den Bereichen Bild & Ton, HiFi & Heimkino bewundern - und wer weiß, dank der schon legendären Messe-Angebote der Brothers findet sich gleich das passende "Schätzchen" für die eigenen vier Wände. Übrigens: Ab Samstag, 05.10, 0 Uhr, werden bei den Sound Brothers die 2024er Messe-Angebote freigeschaltet, am besten jetzt gleich den Wecker stellen!

Die Zentrale der Sound Brothers in der Wolfsschlucht in Kassel-City

Auf insgesamt 1.000 Quadratmeter und auf vier Etagen und in 20 Studios geben die Soundbrothers alles, um den aktueller Stand hinsichtlich audiovisueller Technologie zu präsentieren. Und das Thema "Parkplatz" wurde vom Brothers-Team natürlich auch gleich gelöst: Messe-Besucher parken am Samstag und am Sonntag kostenlos im Parkhaus der Raiffeisen direkt hinter dem Laden. Die Zufahrt in die Theaterstraße sind von den Brothers und von Protex organisiert.

Und was erwartet die Besucherinnen und Besucher der Kasseler Messe, von den Brothers liebevoll auch als "kleine IFA" bezeichnet? Kurz sei noch angemerkt: Die Hausmesse der Soundbrothers gilt als größte Home Cinema Spezialmesse in Deutschland, ihre Besucherzahl ist so hoch, dass sie nach der IFA in Berlin und der High End (noch in München) als die Messe mit den drittstärksten Besucherzahlen gilt. Jetzt aber "Butter bei die Fische":

Highlight dürfte klar das neue Kino der Superlative sein, welches die Brothers mit Komponenten von Storm Audio und nahezu unsichtbaren Lautsprechern von ELAC aufgebaut hat. Hier einige Bilder:

Passend zur Messe ist das neue High End-Kino schon fertig

ELAC InWall-Bestückung, hier die Front

Surroundbereich

Decke

Elektronik von Storm Audio

Beamer-technisch lohnt sich die HiFi & Home Cinema Trends 2024 ebenfalls voll und ganz. Die aktuellen 4K Laser-Beamer von Sony und Epson sind beispielsweise in Aktion zu bewundern. Auch Ultrakurzdistanz-Projektoren von Samsung und LG gehören zum üppigen Sortiment der Sound Brothers. Klar, dass diese praktischen Modelle, die ein beeindruckendes Bild mit einem minimalen Installationsaufwand verbinden, nicht fehlen dürfen. In äußerst geringer Distanz zur Wand einfach aufstellbar und zügig betriebsbereit, wird mittlerweile eine Bildgüte erzielt, die auch anspruchsvollen Anwendern einfach Spaß macht. In nicht weniger als sechs Kinos insgesamt darf man sich auf anspruchsvolle Präsentationen der hochwertigen Geräte freuen.

Natürlich gibt es auch das Aktuellste aus dem Bereich Smart-TV. Innovative Fernseher, die den Begriff "Großbild" wörtlich nehmen und mit bis zu satten drei Metern Diagonale auf die Besucher warten. Mehr dazu und weitere Messe-Infos auf der folgenden Seite.

