XXL-SPECIAL: Technics, Rega, Pro-Ject - Plattenspieler-Highlights in der Übersicht

Die echte "Renaissance der Schallplatte" ist bereits einige Jahre her und nach wie vor erfreuen sich die kreisförmigen Tonträger, insbesondere bei HiFi-Fans und Musik-Liebhabern, hoher Beliebtheit. Wir stellen in diesem Special daher ausgewählte Plattenspieler von drei unterschiedlichen Herstellern vor, die sich in Konstruktionsprinzip, Technik und Ausstattung sowie im Design unterscheiden, aber dennoch alle das identische Ziel verfolgen: Exzellenter "Analog"-Sound und eine authentische Wiedergabe von LPs.

Technics

Technics beispielsweise ist schon seit den 70ern bekannt dafür, dass man Plattenspieler mit einem hochwertigen Direktantrieb versieht. Der Motor kann praktisch als wichtigstes charakteristisches Merkmal der Komponenten des japanischen Herstellers angesehen werden. Nicht umsonst wird diesem Bauteil sehr hohe Aufmerksamkeit zuteil.

Nach einer Auszeit von einigen Jahren kehrte die Marke 2014 zurück und brachte, wie ein Paukenschlag, in 2026 eine limitierte Edition des SL-1200GAE - einem spirituellen Nachfolger des ikonischen DJ-Plattenspielers SL-1200 - auf den Markt. Highlight hierbei war der komplett neu entwickelte, eisenkernlose Direktantriebsmotor. Dieser begeisterte mit ruckelfreiem Antrieb, extrem stabiler Drehzahlregelung und maximaler Stabilität.

Inzwischen gibt es wieder ein breites Sortiment an Technics-Plattenspielern in verschiedenen Preiskategorien. Alle basieren auf dem Konzept des kernlosen Direktantriebs. Vibrationsärme und Gleichmäßigkeit liegen hier im Fokus. Polruckeln, was bei konventionellem Antrieb die Klangqualität mindert bzw. beeinflusst, werden durch die aktuelle Version des Direktantriebsmotors ohne Eisenkern verhindert.

Moderner Technics Direktantriebsmotor

Technics setzt auf einen Zwillingsrotoraufbau und verbaut auf beiden Seiten des Stators Rotormagnete. Im Vergleich zum Riemenantrieb ist der Direktantrieb weitgehend unbeeinflusst von äußeren Temperaturen, der Luftfeuchtigkeit und der Raumumgebung. Während hier beim Riemen eine Anpassung der Riemenspannung notwendig werden kann, wirbt Technics mit hoher Wartungsfreiheit. Dafür sorgen eine selbstschmierende Motorwelle, Hall-Sensoren und weitere entwicklungstechnische Maßnahmen. Vom Einsteiger bis zum teuersten Gerät basieren alle aktuellen Technics-Modelle auf der Neuentwicklung des Direktantriebsmotors für das Topmodell.

Der Motor ist natürlich nicht das einzige Qualitätsmerkmal. Technics setzt grundsätzlich auf einen qualitativ sehr hochwertigen, mehrschichtigen Chassis-Aufbau, mit höchster Sorgfalt gefertigte Plattenteller, hochwertige empfindliche Tonarme und eine extrem präzise Motorsteuerung. Bei letzterem profitiert man von der jahrelangen Erfahrung von Panasonic bei der Entwicklung von Blu-ray-Playern. Die Hybrid-Steuerung zur Drehzahlregelung mit Hall-Sensoren wurde dort perfektioniert und kontrolliert die Rotor-Position für einen perfekten Gleichlauf.

Die folgenden Technics Plattenspieler und dazu auch gleich eine fachlich sehr kompetente Beratung finden Sie auch im Sortiment von HIFI-REGLER: Technics Plattenspieler (Klick!). Das gesamte Sortiment mit noch weiteren Herstellern findet man hier: Plattenspieler (Klick!)

SL-1200MK7 & SL-1210MK7

Technics SL-1200MK7

Frontansicht des DJ-Plattenspielers

Der Technics SL-1210 gilt im Bereich der DJ-Plattenspieler praktisch als Legende. Wer an einen Plattenspieler denkt, hat vermutlich sogar dieses Modell vor Augen, er ist der Inbegriff für das Werkzeug eines Disc-Jockeys. Auf der CES in 2019 hat Technics eine Neuauflage dieser Ikone vorgestellt, als insgesamt siebte Iteration mit dem Namenszusatz MK7.

Mit absolut stabilem und präzisem Gleichlauf bei jeder Geschwindigkeit bietet der SL-1200MK7 bzw. SL-1210MK7 absolut stabilen, präzisen Gleichlauf. Für den DJ sehr wichtig ist eine zuverlässige und präzise Pitch-Funktion, die eine absolut präzise Feinregulierung der Geschwindigkeit sicherstellt. Damit es auch beim Scratching gut klappt, sind weitere innovative Technologien für die Steuerung des Motors integriert, um auch bei diesen extremen Anforderungen maximale Stabilität zu garantieren.

Der Pitch-Einstellbereich liegt bei großzügigen +/- 8% / +/- 16%. Startmoment und Abbremsgeschwindigkeit sind einstellbar und drückt man die Start-/Stop-Taste gleichzeitig, dreht der Plattenteller in die Gegenrichtung für die Reverse Play-Funktion.

Natürlich vergisst Technics die Basics nicht und integriert einen besonders sensiblen, S-förmigen Tonarm, präzise gefräste Lagerelemente, einen dreilagigen Plattenteller und ein extrem stabiles, vibrationsarmes Chassis. Die Zweischichtkonstruktion wird mit Standfüßen aus einer Feder-Gummikonstruktion für hohe Stabilität auch in der horizontalen Bewegung kombiniert. Das ermöglicht auch bei sehr hohen Schallpegeln beim Scratching eine exzellente Störfestigkeit.

Dazu gibt es eine verbesserte LED-Nadelbeleuchtung mit einer sehr hellen LED. Trotz der Tatsache, dass der SL-1200MK7 und SL-1210MK7 exklusive Technologien mitbringt, die auch in den teureren Technics Plattenspieler verwendet werden, liegt der Preis hier bei fairen 999 Euro.

Die unterschiedlichen Artikelbezeichnungen beschreiben übrigens ausschließlich die Farbgebung. 2019 kam zunächst der SL-1210MK7 in Schwarz, erst im Jahre 2021 kam die silberne Variante SL-1200MK7 mit identischer Ausstattung hinzu.

SL-1500C

Technics SL-1500C

Ansicht von oben

Tonarm und Aufhängung

Hochwertige Konstruktion und große Standfüße

Mit minimalistischem Design und einer dezenten Eleganz präsentiert sich der Premium Class-Plattenspieler SL-1500C. Technics verbaut hier ein Ortofon 2M Red ab Werk. Der Tonarm verfügt zudem über einen Auto-Lift. Diese ist in die Tonarmbasis integriert, kann auf Wunsch aber auch abgeschaltet werden. Neben dem eisenkernlosen Direktantriebsmotor bringt der SL-1500C im Speziellen eine weitere Besonderheit mit. An Bord ist eine Phono-Entzerrung mit separatem Ausgang. Der Technics Plattenspieler kann damit auch an HiFi-Komponenten angeschlossen werden, die nicht über einen dedizierten Phono-Eingang samt Phono-Vorverstärkung verfügen. Alternativ bietet der SL-1500C aber auch einen konventionellen Phono-Ausgang.

Der S-förmige Tonarm ist aus Aluminium gefertigt, die hochwertige Motorsteuerung von Technics ist ebenfalls integriert und ein doppellagiger Plattenteller sorgt für die solide Basis für die LP.

Der Technics SL-1500C ist nicht nur in Silber und Schwarz, sondern zusätzlich in Weiß erhältlich. Der Preis beträgt 999 Euro.

Weitere Informationen zum SL-1500C findet man in unserem Special hier:

SL-100C

Technics SL-100C

Ansicht von oben

Audio Technica VM95C am SL-100C

Genau wie der SL-1500C ist auch der SL-100C bereits mit einem Tonabnehmersystem ausgestattet. Hier kommt das Audio Technics VM95C zum Einsatz. Der SL-100C möchte besonders mit einfachem Handling überzeugen und bietet ebenfalls den automatischen Tonarmlift des S-förmigen Tonarms aus Aluminium. Mit dabei sind natürlich auch der eisenkernlose Direktantrieb mit präziser Motorsteuerung und ein zweilagiges Chassis mit hoher Vibrationsdämpfung.

Preislich liegt der SL-100C bei 1.049 Euro und ist ausschließlich in Schwarz verfügbar.

SL-1200GR2 & SL-1210GR2

Technics SL-1200GR2

Ansicht von vorne

Ansicht von oben

Mit SL-1200GR2 und SL-1210GR2 begeben wir uns in die "Grand Class" bei Technics. Beide Modelle wurden 2023 vorgestellt und sind mit der aktuellsten Motorsteuerung für eine, laut Technics, bislang unerreichte Drehzahlkonstanz und höchstmögliche Abtastpräzision, ausgestattet. Hier wird das Motorsteuersignal aus einem PWM-Signal gebildet, das mittels Delta-Sigma-Modulation erzeugt wird. Damit kann eine perfekte Sinuswelle erzeugt werden, die selbst feinste Motorvibrationen effektiv unterdrückt - für eine drastisch verbesserte Präzision der Abtastung. Ein zusätzlicher Feedback-Sensor kontrolliert die Umdrehungsgeschwindigkeit des Plattentellers für absolut konstante Drehzahl.

Große Aufmerksamkeit widmete Technics hier auch dem neuen "Silent Power Netzteil". Eine Kombination aus einem rauscharmen Hochfrequenz-Schaltnetzteil mit über 100kHz Taktrate und einem speziellen Schaltkreis zur Rauschminderung wird vorhandenes Restrauschen durch gegenphasig injizierte Ströme abgemindert und ein äußerst niedriges Grundrauschen erreicht.

Wer sich darüber genauer informieren möchte, findet alle Informationen dazu in unserem Special hier: https://www.areadvd.de/tests/special-die-neuen-technics-grand-class-sl-1200gr2-und-sl-1210gr2-plattenspieler/ (Klick!)

Der SL-1200GR2 in Silber und der SL-1210GR2 in Schwarz sind zum Preis von 1.999 Euro verfügbar.

SL-1200G und SL-1210G

Technics SL-1200G

Ansicht von oben

Blick von hinten auf das Flaggschiff

Fehlen uns noch die Topmodelle SL-1200G und SL-1210G. Mit einer überragenden akustischen Performance und der Gesamtheit aller innovativen Technics-Technologien sollen hier Maßstäbe gesetzt werden. Zweifellos kommt der Direktantriebsmotor höchster Ausbaustufe ohne Eisenkern im Doppelrotor-Aufbau zum Einsatz. Die Hybrid-Steuerung mit Hallelement kontrolliert mit maximaler Genauigkeit die Rotor-Position und garantiert absolut perfekten Gleichlauf.

Der Tonarm besteht bei den Flaggschiffen nicht aus Alu, sondern aus kaltgezogenem Magnesium. Dieses Material bietet ein sehr geringes Gewicht und verfügt gleichzeitig über eine hohe innere Dämpfung. Eine traditionelle kardanische Aufhängung, bei der sich die horizontale und die vertikale Drehachse an einem zentralen Punkt schneiden kommt zum Einsatz und mit Präzisionslagern mit zugeschnittenem Gehäuse wird eine besonders hohe Empfindlichkeit innerhalb der Anfangsbewegung erreicht.

Der Plattenteller ist aus drei Schichten gefertigt und wird im Werk von Technics bereits akribisch perfekt ausgewuchtet. Eine Messingschicht, die fest mit einer Aluminium-Druckguss-Schicht verbunden ist, wird zusätzlich mit einer unterseitigen Beschichtung aus einer Gummimischung versehen. Die Schwingungsdämpfung ist hier auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Technics gibt an, dass der SL-1200G und SL-1210G eine Laufruhe und Masseträgheit bietet, die sogar den legendären SP-10MK2 noch übertrifft.

Die Zarge, aus vier Schichten bestehend, mit einer Deckplatte aus Aluminium und hochdämpfenden Silikoneinlagen, ist absolut verwindungssteif und hält Resonanzen in Schach. Dazu vermittelt sie ein Gefühl erstklassiger Solidität.

Die perfekte Fertigungsqualität des Topmodells wird im Technics Werk genauestens und mit sehr präzisen Messmethoden überprüft. Minimale Toleranzen sind die Vorgabe bei der Oberflächenbeschaffenheit des Plattentellers und der perfekten Gewichtsverteilung.

Maximale Klangqualität, enorme Präzision bei der Abtastung des empfindlichen Audiosignals, geringstmögliche Vibrationen und Resonanzen, große Flexibilität bei der Verwendung des Tonabnehmers und dazu eine elegante Optik und makellose Haptik sind die Charakteristika dieser Meisterstücke.

Technics SL-1200G (Silber) und SL-1210G (Schwarz unterscheiden sich wieder ausschließlich in ihrer Farbe und sind zum Preis von 4.499 Euro verfügbar.

Alle genannten Technics Plattenspieler und dazu auch gleich eine fachlich sehr kompetente Beratung finden Sie auch im Sortiment von HIFI-REGLER: Technics Plattenspieler (Klick!). Das gesamte Sortiment mit noch weiteren Herstellern findet man hier: Plattenspieler (Klick!)

Weiter geht es mit Rega auf Seite 2!

