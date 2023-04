SPECIAL: Technics präsentiert Streaming-Verstärker SU-GX70 und Plattenspieler SL-1500C in neuer Farbe

Mit dem SU-GX70 und dem SL-1500C-W stellt Technics zwei neue Produkte vor, die bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 am Markt erscheinen sollen. Mit dem Streaming-Vollverstärker erweitert der Hersteller das Grand Class-Portfolio. Er kombiniert die klanglichen Gene der Technics Serie mit einer hohen Flexibilität und Vielfalt an Funktionen, die auch die Verarbeitung von Videosignalen mit einschließt. Der SL-1500C benötigt keine Vorstellung, der hochgelobte Plattendreher mit Direktantrieb kommt im neuen Farbton Weiß daher. Man kommt, laut Technics, so der Nachfrage vieler designorientierter Plattenliebhaber nach, die sich eine weitere, moderne Farbvariante für das Modell wünschen.

Technics SU-GX70

Der SU-GX70 ist das erste Produkt von Technics, welches mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet ist. Die Integration des heimischen Fernsehers in die HiFi-Anlage ist in der aktuellen Zeit keinesfalls Novum mehr. Auch der TV-Ton und die musikalische Untermalung von Filmen und Serien möchte in hoher Qualität genossen werden. Das gelingt im Idealfall per HDMI ARC. So ist nicht nur eine unkomplizierte Übertragung, sondern auch ein qualitativ hochwertiger Transfer des Audiosignals gewährleistet.

Ansicht von oben

Zurückhaltendes, elegantes Produktdesign

“Es gibt eine große Nachfrage nach hochwertigen Verstärkern, die eine einfache Integration des heimischen Fernsehgerätes in die Hi-Fi-Anlage ermöglichen. Diese Kundengruppe möchte den TV-Ton zwar in hoher Qualität, jedoch weniger kompliziert genießen, wie es bei einem Mehrkanalsystem üblich ist”, so Frank Balzuweit, Senior Product Manager bei Technics Europa

Bei der Integration des HDMI ARC-Anschlusses setzt Technics auf das Know-How des Mutterkonzerns Panasonic in Sachen Videosignalverarbeitung. Darüber hinaus soll das akustische Potential dank der von Technics entwickelten Technologien wie der JENO-Engine voll zur Geltung. An Bord ist ein doppelt ausgelegtes Netzteil für einen sehr hohen SignalöRauschabstand für ein besonders feines und detailliertes Klangbild. Die "Power Clean"-Technologie wurde von der Technics Reference Class übernommen und soll alle folgenden Baugruppen von möglichem Restrauschen des Netzteils befreien.

Schwarzes Modell

Rückseite

Flexibilität und Vielfalt ist die zweite Säule des SU-GX70. Basierend auf der Google Chromecast-Plattform sind Streamingdiesnte wie Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz und Amazon Music HD (per Software-Update) an Bord, auch die Wiedergabe von MQA wird unterstützt. Der Technics SU-GX70 kann drahtlos oder kabelgebunden ins Netzwerk eingebunden werden. AirPlay 2 wird unterstützt und auch Bluetooth steht zur Verfügung.

Der Streaming-Verstärker verfügt weiterhin über zwei Hochpegel- und drei Digitaleingänge, außerdem USB-A und USB-B-Schnittstellen für weitere Quellen. Internetradio steht ebenso wie DAB+ und analoger UKW-Empfang auf der Ausstattungsliste. Plattenliebhaber werden sich über den rauscharmen Phono-Eingang freuen, der für MM-Tonabnehmer geeignet ist.

Optisch besticht der SU-GX70 durch ein elegantes, schlichtes und dezentes Gehäusedesign.

Technics SL-1500C-W

SL-1500C jetzt auch in Mattweiß

In neuer Farbgebung erscheint der bewährte SL-1500C Plattenspieler mit Direktantrieb. Neben den bekannten Versionen in Silber und Schwarz ist das Vinyl-Laufwerk zukünftig auch in Mattweiß erhältlich.

“Unsere letzten Erfahrungen mit limitierten Sondermodellen zeigen klar, dass die Resonanz auf zusätzliche Farbvarianten – besonders bei Plattenspielern - enorm groß ist. Viele Nutzer wünschen sich schicke Farbvarianten, besonders im Hinblick auf modernes Wohn-Interieur, und gerade auch bei Produkten mit geradlinigem, minimalistischem Design”, sagt Frank Balzuweit, Senior Product Manager für Technics Europa. “Der neue, strahlende Weißton unterstreicht das klare, zurückhaltende Design des SL-1500C, das lediglich die bei einem Plattenspieler notwendigsten Bedienelemente trägt“, fügt Balzuweit hinzu.

Ansicht von oben

Der SL-1500C zeichnet sich durch hohen Bedienkomfort und ein üppig bestücktes Ausstattungspaket an. Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges MM-Abtastsystem von Ortofon (2M Red), das bereits präzise auf dem beiliegenden Headshell montiert ist und per Bajonett-Verschluss schnell auf dem Tonarm fixiert werden kann. Als Ausgang stehen ein herkömmlicher Phono-Ausgang sowie ein separater Ausgang mit integrierter Phono-Entzerrung zur Verfügung, damit auch Audiokomponenten, die nicht über einen dedizierten Phono-Eingang verfügen, mit dem SL-1500C verbunden werden können. Am Ende der Platte startet die automatische Tonarm-Anhebung, um eine unnötige Abnutzung des Tonabnehmers zu verhindern.

Im Inneren sitzen zudem typische Technics-Gene. Der eisenkernlose Direktantriebsmotor garantiert zusammen mit der Regelelektronik maximale Rotationspräzision und soll einen lupenreinen, urtypischen analogen Plattensound bieten. Der doppellagige Plattenteller reduziert ebenso wie das steife, zweischichtige Chassis und der aus Alu gefertigte S-förmige Tonarm Vibrationen bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit für einen ungestörten Abtastprozess.

Verfügbarkeit und Preise

Die neue, weiße Variante des SL-1500C ist ab Mai 2023 im Technics Fachhandel für 1.199 Euro erhältlich. Der Streaming-Verstärker SU-GX70 soll ab Juni verfügbar sein und kostet 1.799 Euro.

