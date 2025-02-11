XXL-SPECIAL: Technics auf den Norddeutschen HiFi-Tagen im Hamburg

Bei den Norddeutschen HiFi-Tagen am ersten Februarwochenende, die im Hotel Le Meridien in Hamburg stattfanden, präsentierte auch Technics Highlights aus dem Produktportfolio, genauer gesagt aus der Grand Class-Serie mit Voll- und Streamingverstärker, Lautsprechern sowie Vinyl-Experten und das erst kürzlich eingeführte kabellose HiFi-Systen SC-CX700.

SC-CX700

Wir starten mit den auf der IFA 2024 erstmals der Öffentlichkeit gezeigten, drahtlos kommunizierenden Aktiv-/Streaming-Lautsprechern SC-CX700 (2.499 EUR), die inklusive neuen Standfüße von Creaktiv, die erstmals zu sehen waren, bei Technics am Start waren. Die SC-CX700 Lösung sehen wir als sehr kompakte, edle Streaming-Lautsprecher, der mit seinem Dinamica-beschichtetem Gehäuse aus der Masse hervorsticht. Wir hatten das Technics-System bereits im Test. Hier die Links:

SC-CX700 mit neuem Creaktiv-Standfuß auf den NDHT

Bei uns war das aktive Lautsprecherpaar ebenfalls schon im Test

Seit neuestem unterstützen die beiden Zweiwege-Schallwandler, in drei attraktiven Farben lieferbar, mit ihrer durchdachten Streaming-Plattform auch Roon ready. Natürlich sind TIDAL und Spoitfy Connect an Bord, und AirPlay 2 sowie Google Chromecast fehlen ebenfalls nicht. Weitere Plattformen, die man mit den SC-CX700 nutzen kann, sind zum Beispiel Amazon Music und Deezer, zudem gibt es eine Internet Radio-Funktion.

SpaceTune-Wahlmöglichkeiten

Automatische SpaceTune-Messung

Das SC-CX700 Set lässt sich bequem mittels der Technics Audio Center App einrichten und steuern. Neben dem Zugriff auf die zahlreichen Streaming-Services ist zum Beispiel auch die praktische Space Tune-Funktion über die App bedienbar. Drei Space-Tune-Modi sind voreinstellt: Frei, Wand oder in der Ecke, damit die beiden schicken Speaker bei jeder räumlichen Situation ihr akustisches Potential voll entfalten können. Variante vier: Automatische, individuelle Abstimmung mittels des integrierten Mikrofons.

Umfassende Anschlusssektion: Neben Phono-MM finden sich auch unter anderem HDMI-ARC, Subwoofer-Out, RJ45-LAN, optischer Digi-In und USB-C

Die Anschlusssektion umfasst auch einen Phono MM-Eingang, sodass man mit den SC-CX700 einen der legendären, entsprechend kompatiblen Technics Plattenspieler mit MM-Tonabnehmersystem direkt anschließen kann. Technisches Kernmerkmal ist das "Technics Orchestration Concept", das verschiedene Lautsprecher-, Verstärker- und Signalverarbeitungstechnologien zusammenfasst.

Getrennte Gehäuseabteilungen für Elektronik (hinten) und Lautsprecher-Komponenten (vorne)

Blick auf die Elektronik

Treiber im Detail

Die Technics Signature Sound Technology besteht aus der akutischen Solitude-Konstruktion (jeweikls eigene Gehäusesektionen für Elektronik und Lautsprecher-Komponenten), dem Phase Precision Treiber 4 in koaxialer Ausführung, der JENO-Engine für optimierte Signalverarbeitung und der modellbasierten, präzisen Membransteuerung.

SL-G700M2

SL-G700M2 in Hamburg

Und im Testraum

Rückseite

Der exklusive Multiplayer SL-G700M2 mit Streaming-Funktion, USB-B und SACD/CD-Laufwerk war ebenfalls in Hamburg zu sehen.

Hier geht es zu unserem Test und zur Technics-Website:

Innenleben, mit separierten Kammern für die einzelnen Baugruppen

Der SL-G700M2 beeindruckte auch auf den Norddeutschen HiFi-Tagen mit einer exklusiven Technik. Hier zu nennen währe beispielsweise der äußerst präzise DAC - gleich zwei ESS ES9026PRO im symmetrischen Dual Mono-Design sind an Bord. Hinzu kommt die innovative kohärente Verarbeitungstechnologie von Technics, damit die Präzision von Impulssignalen optimiert werden kann. Auch das mehrstufige, geräuschearme Netzteil in eigener Kammer gehört zu den speziellen Merkmalen, und im gleichen Atemzug ist noch der klare, reine Sound dank aktiver Geräuschunterdrückung durch Stromeinspeisung zu nennen. Natürlich ist der Hightech-Player zu MQA und DSD kompatibel, und auch einen USB-B-Input gibt es. Der über die Technics-App steuerbare Disc- und Streaming-Experte bietet Support für TIDAL Connect, Spotify Connect sowie Amazon Music, hat AirPlay 2 und Google Chromecast an Bord. Leistungsstarke Module für WiFi und Bluetooth fehlen natürlich auch nicht.

Fernbedienung

Wir konnten ausführlich feststellen, dass der Technics SL-G700M2 sein Handwerk enorm gut beherrscht, und vergleicht man den Preis (2.999 EUR) der Komponente mit anderen Vertretern im Highend-Bereich, zählt der Technics keinesfalls zu den teureren Optionen. Die integrierte Wandler-Sektion geht ihrem Job mit überdurchschnittlich hoher akustischer Kompetenz nach, und in Verbindung mit einem ebenso exklusiven Verstärker (hier hat Technics einiges im Angebot) oder auch Aktivboxen bleiben hier kaum Wünsche offen. Zumal der elegante Multiplayer von Technics ein echter Tausendsassa ist und nahezu alles mitbringt, was der Digital-affine Musikfreund benötigt. Die Optik und Verarbeitung werden dem hohen Kaufpreis gerecht, insbesondere wenn man den schon erwähnten durchdachten sowie hochwertigen inneren Aufbau sowie die integrierten technischen Innovationen bezüglich der Schaltungstopologie bedenkt.

