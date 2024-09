XXL-SPECIAL: Live-Bilder der B&W Lautsprecherserie 700 S3 Signature und Klangeindrücke 702 S3 Signature

Die Traditions-Manufaktur Bowers & Wilkins präsentiert mit der 700 S3 Serie Signature nun optimierte Versionen auf Basis Lautsprecher aus der bereits länger erhältlichen 700 Serie. Die besonders veredelte Serie besteht aus drei Modellen, die wir nun kurz präsentieren.

Der Standlautsprecher 702 S3 Signature (oben im Bild) stellt die Weiterentwicklung des 702 S3 dar. Laut B&W offeriert er noch mehr Detailreichtum sowie akustischen Realismus. Dieses Modell konnten wir jetzt live erleben, unsere Höreindrücke finden Sie im weiteren Verlauf dieses Specials. 8.500 EUR kostet das Paar des 702 S3.

705 S3 Signature

Der Kompaktlautsprecher 705 S3 Signature (4.000 EUR Paarpreis) ermöglicht ein enorm hohes Maß an akustischer Transparenz, zugleich kennzeichnet ihn eine äußerst exakte Wiedergabe.Der 705 S3 Signature ist die perfekte Wahl für einen hochkarätigen Klang in kleineren Hörräumen. Alternativ ist er auch als erstklassiger Rear-Lautsprecher in Surround-Konfigurationen eine hervorragende Wahl.

Center

Das dritte Familienmitglied der 700er S3 Signature-Serie - in Form des HTM71 S3 Signature - stellt eine Premiere dar, denn zum ersten Mal gibt es bei einer Signature-Edition einen Centerlautsprecher - der über die identischen hochwertigen konstrutkiven Besonderheiten verfügt wie die beiden anderen Signature-Schallwandler. Zusammen mit dem 702 S3 Signature und dem 705 S3 Signature garantiert der HTM71 S3 Signature (2.500 EUR/Stück) eine herausragende Qualität auch im Mehrkanal-Betrieb.

Die Signature Story

Regallautsprecher und Center in "Midnight Blue"

Bowers & Wilkins verwendet die Bezeichnung Signature nur für die penibel & umfassend optimierten Versionen der schon aufwändig konstruierten Basis-Lautsprecher, in diesem Falle den Boxen der 700er S3-Baureihe. B&W-exklusive Technologien werden in den Signature-Serien in optimierter Form zum Einsatz gebracht. Seit der Gründung von Bowers & Wilkins im Jahr 1966 konnten nur acht Serien das begehrte Signature Emblem aufwarten, was für Prestige und Exklusivität steht.

Die neuen Bowers & Wilkins Modelle 702 S3 Signature, 705 S3 Signature und HTM71 S3 Signature setzen die Tradition an, die mit dem Lautsprecher Silver Signature im Jahr 1991 ihren Anfang nahm – einer posthumen Hommage an B&W-Firmengründer John Bowers. Die Boxen der 700er Signature-Baureihe basieren, wie schon angesprochen, auf den bereits als äußerst performant bekannten Standardmodelle der 700 Serie, wurden jedoch mit aufwändig verbesserten Komponenten sowie edlen, ästhetischen neuen Details ausgestattet.

