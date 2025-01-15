XXL-SPECIAL: HiFi im Hinterhof - Aktuelle Sonderkonditionen auf Top-Produkte von HiFiMAN, KEF, Dali, Arcam und Mark Levinson

Bei HiFi im Hinterhof in der Berliner Großbeerenstraße ist derzeit wieder einiges in Bewegung. Momentan lohnt sich der Kauf von hochwertigen Geräten aus zahlreichen Produktkategorien, die aktuell zu besonders günstigen Konditionen zu haben sind. Und das Schönste: Auch, wenn Berlin immer eine Reise wert ist, aber man kann sich alle Komponenten auch direkt online bei HiFi im Hinterhof bestellen.

Wir haben die interessantesten Offerten von HiFiMAN, KEF, Dali, Arcam und Mark Levinson hier zusammengestellt.

Angebot - 15 Prozent Kopfhörer, HiFiMAN Susvara Unveiled, 7499 anstatt 8.799 Euro

Susvara Unveiled

Selbst der HiFiMAN Susvara Unveiled als einer der besten Kopfhörer der Welt ist nicht davor gefeit, bei HiFi im Hinterhof zu einem besonders interessanten Angebot zu werden - denn es gibt attraktive 15 Prozent Rabatt aufs Klangkunstwerk aus dem Reich der Mitte. Wir haben den Susvara Unveiled ebenfalls getestet - und unser, wenn man es so sagen darf, einziger Kritikpunkt war der sehr deutliche Preisabstand zum "normalen" Susvara (6.699 EUR).

Anzeige



Ohrmuschel außen

Das fällt mit dem HiFi im Hinterhof-Spezialangebot nun weg. Versehen mit Leiterbahnen aus Reinsilber, das Gehäuse aus reinem Aluminium, und kompromisslose Luxus-Qualität bei jedem einzelnen Bauteil verdichten sich zu einem Premium-Produkt der Superlative.

Premium-Finish bis ins letzte Detail

Der HiFiMAN Susvara Unveileid verlangt natürlich nach einem exzellenten Kopfhörerverstärker mit mindestens 5 bis 10 Watt Leistung pro Kanal - dann entfaltet der chinesische Ausnahme-Kopfhörer sein volles akustisches Aroma, holt musikalische Details ans Licht, die man zuvor nicht hörte und bringt eine unglaublich vleischichtige Dynamik mit ins akustische Spiel. Für den HiFi-Gourmet ist der Susvara Unveiled definitiv die klangliche Offenbarung.

Reduziert - Lautsprecher und Sets

KEF Ci5160RL-THX für 1.679 EUR anstatt 2.799 EUR/Stück - 40 Prozent günstiger

Hochleistungs-Ci-Lautsprecher

Anzeige



Einbaulautsprecher nehmen langsam auch in Deutschland Fahrt auf, und Dali sowie KEF haben derzeit wohl das stärkste Portfolio bei Ci-Lautsprechern. Von den englischen Sound-Magiern aus Maidstone wurde der hochklassige KEF Ci5160RL-THX entwickelt, der klangliche Finesse bei Filmtonspuren und bei Musik verspricht. Wie es sich für einen echten KEF-Lautsprecher gehört, ist selbstverständlich ein koaxiales Uni-Q-Chassis an Bord.

Zentral zu erkennen ist das Uni-Q-Koaxialchassis

Flankiert wird dieses für den Mittel- und Hochtonbereich zuständige Chassis von gleich vier enorm belastbaren Flachmembran-Treibern für die Basswiedergabe.

Technik im Detail

Anzeige



Mit THX Ultra 2-Lizenz ausgestattet, beweist der Ci5160RL-THX, dass er für höchste Belastung und höchste Dynamik im Heimkino konzipiert wurde und mit kompromissloser Stabilität und Solidität überzeugen kann.

KEF Reference 1 Meta plus passende Stands, 9.000 anstatt 10.198 Euro

Reference 1 Meta

Absolut geniale Lautsprecher - unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungsverhältnisses mit die besten Regallautsprecher überhaupt. Uni-Q-Chassis der 12. Generation mit wegweisener Meta-Absorptionstechnologie (MAT-Material) für perfekten, störungsfreien Klang.

Uni-Q-Treiber

Anzeige



Der Dreiwege-Regallautsprecher begeistert mit nahezu perfekter Verarbeitung und einer sehr noblen optischen Erscheinung. Bei uns stürmt der Reference 1 Meta Passiv-Regallautsprecher von Erfolg zu Erfolg, mit dem "Best Of Best" Prädikat in unserem großen Test holte sich das englische Meisterwerk als einziges getestetes Produkt die allerhöchste Auszeichnung im Jahr 2024.

Rückseite

Folgerichtig gab es auch gleich noch die Auszeichnung als bester Luxus-Passiv-Regallautsprecher bei den "Geräten des Jahres" Ende des vergangenen Jahres. Im um 12 Prozent reduzierten Setpreis sind die perfekt passenden Standfüße sozusagen "umsonst" inkludiert, denn normalerweise kosten allein die beiden Reference 1 Meta 9.000 EUR.

KEF Reference 1 Meta + Stands + High End Stereoverstärker Hegel H390 für 12.166 EUR anstatt 16.693 EUR

Hegel H390

In unserem nächsten Paket findet sich gleich der optimal passende Stereo-Vollverstärker im Set mit den KEF Reference 1 Meta plus Standfüßen: Der Hegel H390 mit Hegels selbst enwickelter "Sound Engine 2" und "Bit-Perfect DAC" als hochklassiges Auslaufmodell begeistert rundherum.

Rückseite

Zum Beispiel mit enormen Leistungswerten, nordisch-minimalistischer Optik, Streaming-Funktionalität inklusive Roon ready und Apple AirPlay 2, TV-Fernbedienungsoption sowie reichhaltiger Anschlussauswahl (analoge symmetrische und asymmetrische Eingänge, digital sind koaxial BNC und Cinch, 3 x optisch, USB un RJ45 vorhanden).

Nordisch-minimalistische Eleganz in jedem Wohnambiente

Mit 2 x 250 Watt an 8 Ohm (!) treibt er die Reference 1 Meta mühelos zu Höchstleistungen an.

Weitere Angebote folgen auf der zweiten Seite.

Anzeige

