XXL-SPECIAL: HiFi im Hinterhof - aktuelle hochklassige Schnäppchen in der Übersicht, schnell sein lohnt sich!

Und es geht weiter: Wieder gibt es bei HiFi im Hinterhof in Berlin äußerst interessante Devices zu deutlich reduzierten Preisen. Wichtig: Es handelt sich zum Teil um Einzelstücke, zum Beispiel Vorführgeräte oder Inzahlungsnahmen. Diese Geräte gibt es dann genau einmal, daher kann es gut sein, dass das eben noch hier präsentierte Produkt in der Zwischenzeit verkauft wurde. Schnell sein lohnt sich daher auf jeden Fall.

Arcam AV40 (Retoure)

Arcam AV40 - Front

Für 3.444 statt 4.899 EUR gibt es, als Retoure, die High Tech AV/Mehrkanal-Vorstufe Arcam AV40. Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced und Auro-3D werden unterstützt, und das mit maximal 16 Kanälen (9.1.6-Decodierung), die verarbeitet werden können. Mittlerweile gibt es zwar bereits seit geraumer Zeit die Vorstufe AV41, aber wer nicht unbedingt HDMI 2.1 sowie 8K/60 Hz (HDMI-Videosignalverarbeitung) benötigt, kann hier einen sauberen Deal abschließen. HDMi eARC gibt es natürlich bereits beim AV40 mit HDMI 2.0b Anschlusssektion (7 Eingänge, 3 Ausgänge).

Innenleben

Und: Ein Upgrade auf HDMI 2.1 ist verfügbar. Mit an Bord sind auch umfangreiche Streamingoptionen, zu denen Google Chromecast und Apple AirPlay 2 gehören. Mittels der aktuellen Harman MusicLife App ist der AV40 Vorverstärker auch kompatibel zu TIDAL Connect und Spotify Connect. Für die Einmessung des Lautsprechersystems ist Dirac Live zuständig.

Rückseite

Der ESS ES9026PRO DAC garantiert eine präzise digital-analoge Wandlung. Für den Anschluss geeigneter Endstufen, die es übrigens ebenfalls im Portfolio von Arcam gibt (PA240, PA720, PA410) stehen XLR- und Cinch-Pre-Outs bereit.

JBL SDA-7120 (B-Ware)

JBL SDA-7120

Und wir bleiben bei hochwertigen Mehrkanal-Komponenten und wechseln jetzt zu einer JBL-Endstufe aus der exklusiven Synthesis-Serie, die SDA-7120. Diese ist als geprüfte B-Ware verfügbar und kostet 2.989 anstatt 4.599 EUR aktuell. Der JBL Synthesis SDA-7120 Endverstärker offeriert sieben Kanäle mit dynamischer Class-G-Verstärkung.

Innenleben

Class G, ursprünglich von Arcam entwickelt (die Brand gehört mittlerweile wie auch JBL Synthesis zu Harman Luxury), verbindet die klangliche Reinheit von Class A-Endstufentechnik mit der Leistungsstärke von Class AB-Endstufen.

Rückseite

Mit 100 Watt pro Kanal (alle Kanäle angetrieben), 0,002% harmonischer Verzerrung, symmetrischen und Single-Ended-Eingängen, RS232- und IP-Steuerung sowie Dante™-Audionetzwerken ist der SDA-7120 Endverstärker eine erstklassige Option für Mehrkanal-Liebhaber.

JBL SDP-58 (B-Ware)

JBL SDP-58

Und den passenden AV-Prozessor gibt es auch noch, und zwar für 4.549 statt 6.999 Euro. Der modern sowie umfangreich ausgestattete JBL Synthesis SDP-58 eignet sich daher perfekt als luxuriöse AV-Kommandozentrale. Gehen wir nun auf die Ausstattung näher ein. HDMI 2.1 8K Ultra HD wird mit 8 Eingängen und 3 Ausgängen unterstützt, dazu gehören Videoauflösungen von bis zu 8K@60fps und 4K@120fps. High Dynamic Range einschließlich Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG sowie 3D-Video können durchgeleitet werden, und es gibt Support für alle HDCP-Versionen bis einschließlich HDCP 2.3. HDMI eARC und CEC sind ebenfalls integriert.

Rückseite

Decodiert werden Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced & Auro-3D, Harmans eigener Surroundaufpolierer Logic 16 ist ebenfalls vorhanden. 16 Kanäle verarbeitet der SDP-58 Vorverstärker maximal. Für die perfekte Anpassung des Lautsprechersystems sorgt Dirac Live mit Bass Control Room EQ. 16 symmetrische XLR-Ausgänge sind vorhanden, mit maximal 10 V RMS für jeden der Ausgangskanäle, um eine ausreichende Verstärkung mit Gleichtakt-Rauschunterdrückung zu gewährleisten. Kompatibel ist der Vorverstärker auch zu DANTE™ Digital Audio Networking. Alle 16 verarbeiteten Audiokanäle können auf einem einzigen CAT5e- oder CAT6-Kabel über ein Standard-IP-Netzwerk dirigiert werden. DANTE ist einfach einzurichten und mit DANTE-fähigen JBL-Syntheseverstärkern kompatibel. Umfangreiche Streamingfähigkeiten, unter anderem mit WiFi-Modul, Chromecast, Apple AirPlay 2, Roon und Bluetooth inklusive pats, vervollständigen die Ausstattung. Mit einem Rackmontage-Kit (separat erhältlich), der schon erwähnten DANTE-Einbdinung, eARC und einer internen Konfigurationsseite, Dirac Live mit Multi-Sub-Basssteuerung, IP- und RS232-Steuerung erweist sich der AV-Prozessor auch für Custom Installations als sehr flexibel.

JVC DLA-NP5B (Aussteller)

DLA-NP5B

Mit 4.799 anstatt 5.999 Euro ist der edle JVC-Projektor mit einem nativen Kontrastverhältnis von 40.000:1 und 1.900 Lumen Lichtleistung als Aussteller eine Überlegung wert, wenn das Bild nicht nur groß, sondern auch extrem hochwertig sein soll. Der Beamer im eleganten, trotzdem höchst zweckmäßigen Gehäuse verfügt über eine 265 Watt UHP-Lampe, 4K120p-Eingänge und ist mit HDR10/HDR10+/HLG-Inhalten kompatibel. Dank Hochgeschwindigkeits-LSI kann er 4K Spiele in bester Qualität auf großen Leinwänden darstellen. Kernstück ist ein 0.69" nativer 4K D-ILA Chip. Insgesamt besticht der DLA-N5 durch ein äußerst helles, farblich echtes sowie kontrastreiches Bild. Auch findet ein dedizierter Treiberbaustein Verwendung, um jede der drei Farbeinheiten (R/G/B) des nativen 4K D-ILA-Chips gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von 120fps zu betreiben.

Light Engine

Die enorme Ansteuerungsfrequenz wird durch den Einsatz von HBM-Technologie (High Bandwidth Memory) ermöglicht und nutzt ein extrem schnelles Interface, um die große Datenmenge effizient zu verarbeiten. Ebenso wird eine stabile und qualitativ hochwertige Bildprojektion erreicht, indem der LSI-Treiber mit einem Bildratenwandler und verschiedenen System-Korrekturfunktionen ausgestattet wird. Das Ergebnis ist eine präzise und flüssige Bilddarstellung. Die Frame Adapt HDR Funktion ermöglicht eine dynamische Anpassung von HDR10 Inhalten mit hoher Bildauflösung.

Fernbedienung

Das Colour Grading von HDR-Produktion unterscheidet sich stellenweise deutlich in der Helligkeit, manche Inhalte erscheinen zu hell, andere zu dunkel. Die Frame Adapt HDR Funktion analysiert mit Hilfe eines von JVC entwickelten Algorithmus in Echtzeit jedes Einzelbild des HDR10-Inhalts hinsichtlich der maximalen Helligkeit und passt den Dynamikbereich für eine optimale Bildprojektion an. Ebenso wurde die Darstellung der Helligkeitsstufen und Farbtiefe von 12 auf 18 Bit erhöht. Der D-ILA 4K-Projektor verfügt über ein präzises Ganzglas-Objektiv mit 65 mm Durchmesser, bestehend aus 17 Elementen in 15 Gruppen, das Bilder mit nativer 4K-Auflösung randscharf und detailreich projiziert.

Rückseite

Perfekt für Gamer Ostdeutschland JVC-Beamer dank 4K120p Eingang und Low Latency Modus. Wer übrigens immer noch 3D-Fan ist: Ein entsprechender Sender und entsprechende Brillen sind optional verfügbar.

