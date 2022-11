XXL-SPECIAL: Heimkino-Tage am 04. und 05. November bei HiFi im Hinterhof in Berlin - mit Denon AVC-A1H und der neuen B&W Serie 700 S3

HiFi im Hinterhof in der Großbeerenstrape 65 - 66 in Berlin veranstaltet heute und morgen ein weiteres Mal die beliebten Heimkino-Tage. Praktisch ist, dass man sich auf der Website direkt anmelden kann. Und das Programm hat es in sich:

Hier die Übersicht

Und hier die Übersicht zu den Worlshops - es lohnt sich!

Wir waren schon vor der Veranstaltung vor Ort und stellen in diesem Special wichtige Komponenten vor, die eine Hauptrolle während der Heimkinotage spielen. Hauptaugenmerk liegt auf dem Multiplex-KIno, weil in diesem brandneue Komponenten von Sound United (Denon, B&W) zu betrachten sind beziehungsweise sich in der Vorführung befinden.

Multiplex-Kino

Hier gibt es besonders interessante Devices zu bewundern - wie den brandneuen Denon AVC-A1H für 6.999 EUR, der ein 15.4 AV-Verstärker ist und mit nicht weniger als 15 Endstufen für Furore sorgt. Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced, Auro-3D und MPEG-H werden unter anderem decodiert. Der AVC-A1H wirkt sehr edel verarbeitet, das gilt für Vorder- und Rückseite gleichermaßen.

Bedienelente hinter der soliden Klappe auf der Gerätefront

Anzeige

Elegante Aluminium-Frontblende

Erwähnenswert ist, neben der wahlweisen Verfügbarkeit in Premium Silber und Schwarz, der symmetrische Monoblock-Aufbau der Endstufen. Maximal 210W/Kanal halten diese bereit. Hinzu kommen neue Endstufentransistoren und eine erstklassige Wärmeableitung für enorme Belastbarkeit. Im Inneren des AVC-A1H geht ein neuer DSP-Prozessor (Griffin Lite XP) seiner Arbeit nach. Auch ein wichtiges Merkmal: Serienmäßig bringt der AV-Bolide das bewährte Audyssey MultEQ XT32 Lautsprechereinmess- und Room EQ-System mit, nach entsprechendem Firmware-Update kann man gegen Aufpreis aber auch eine Lizenz für Dirac Live erwerben.

Sehr üppiges Anschlussangebot

Das Anschlussangebot beinhaltet unter anderem vier unabhängige, konfigurierbare XLR-Ausgänge mit Optionen für bis zu vier Subwoofer plus erweitertem Bassmanagement. Auch ein neuer Vorverstärkermodus wurde implementiert.

Umfangreiche HDMI-Bestückung

Lautsprecheranschlüsse

Anzeige

Sieben 8K-fähige HDMI 2.1 Eingänge plus drei Ausgänge ermöglichen ein sehr flexibles Management moderner Quellen.

Neues HD-GUI (Bild vom AVR-X2800H)

Der in Shirakawa, Japan, gebaute Top-Mehrkanalverstärker bietet ein neues HD-GUI sowie auf eine neues Netzwerk-Modul plus neue Antennen. Besagtes HD-GUI ist im neuen Look gehalten und bringt 1.080p Auflösung anstatt, wie zuvor, 480p Auflösung zustande. Wir haben das neue GUI schon bei einem aktuellen Denon-Modell in Augenschein nehmen können und sind sehr begeistert.

Das Arrangement komplett

Anzeige

Die neuen Denon AVRs sind ein echtes Highlight

Ebenfalls vor Ort ist der AVC-X3800H. Im Gegensatz zum AVC-A1H, der zur Ansicht bereitsteht, aber nicht aktiv eingreift, ist der AVC-X3800H fest eingebunden und wird an einem Mehrkanal-Setup betrieben, das in wesentlichen Zügen aus Komponenten der neuen B&W 700er S3-Baureihe besteht.

AVC-X3800H

Mit dem AVC-X3800H belebt Denon eine weitere legendäre Modellbezeichnung wieder. Die "3800er" waren immer mit neuester Technik bestückt, zudem kräftig und dafür erstaunlich günstig.

Display

Detail vorn rechts unten

Vollausstattung für 1.699 EUR

Diese Gene trägt auch das aktuelle Modell in sich. Für 1.699 EUR gibt es neun Kanäle (180W/Kanal), wer eine zusätzliche Endstufe verwenden möchte, kann die 11.4 Signalverarbeitung der Vorstufe einsetzen.

Innenleben

Der Griffin Lite XP DSP mit enormer Rechenleistung sowie das Decoding von Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, MPEG-H und Auro-3D sind Belege für die umfassende Ausstattung. Diese umfasst auch das 1.080p-Benutzerinterface, plus ein neues Netzwerk-Modul inklusive neuer Antennen. Sechs 8K-fähige HDMI 2.1 Eingänge und drei Ausgänge sind vorhanden. Auch vier unabhängige Subwooferausgänge plus erweitertem Bassmanagement sowie ein neuer Vorverstärkermodus finden sich in der Ausstattungliste. Ab Werk verbaut ist Audyssey MultEQ XT32, optionale und nach Firmware-Update wird auch Dirac Live zur Verfügung stehen.

Frontansicht

Das Lautsprechersystem, das im Kino eingesetzt wird, besteht aus Komponenten der brandneuen Bowers & Wilkins 700er Serie S3.

702 S3

Das Flaggschiff der neuen B&W Baureihe 700 S3 kommt auf einen Stückpreis von 3.250 EUR und hört auf den Namen 702 S3 - bei HiFi im Hinterhof gibt es den edlen Standlautsprecher natürlich.

Hoch- und Mitteltöner (letzterer mit Continuum-Membran)

Tweeter On Top

Kennzeichen gegenüber dem Vorgängermodell 702 S2 beinhalten ein schlankeres Gehäuse, eine abgerundete Schallwand mit hervorgehobenen Chassiskörben, das weiter entwickelte Tweeter-On-Top-Konzept mit längerem, eloxiertem Gehäuse und optimierter Entkopplung, der FlowPort nach unten, der ebenfalls überarbeitete Sockel mit 30mm langen Metallfüßen und M10 Stahlspikes, noch aufwändigere Treiber, Chassis und Frequenzweichen, ein besonders langlebiges Anschlussterminal und die biometrische Aufhängung der Zentrierspinnen.

Auch zu sehen ist die neue 703 S3

Tweeter On Top

Zusammen mit der 704 S3

Nun mit Tweeter-On-Top-Konzept, ist die 703 S3 (bei HiFi im Hinterhof im Angebot) eine äußerst elegante Erscheinung Die schlankere Erscheinung, die abgerundete Schallwand mit den speziell betonten Chassiskörben, der optimierte Sockel mit M6 Metallspikes, die verbesserten Chassis, Treibe sowie Frequenzweichen, das hochwertigere Anschlussterminal und die biometrische Aufhängung weisen die 703 S3 als echtes Mitglied der Serie 700 S3 aus. Stückpreis: 2.500 EUR.

703 S3, oberer Bereich

Der Hochtöner ist bei der 704 S3 im Hauptgehäuse untergebracht

Der kleinste Standlautsprecher, ebenfalls bei HiFi im Hinterhof zu begutachten, ist die 704 S2 , sie kommt auf 1.750 EUR/Stück. Beim kleinsten Standlautsprecher gibt es einen integrierten Hochtöner. Aber auch hier gefallen uns das schlankeres Gehäuse und die abgerundete Schallwand mit den hervorgehobenen Chassiskörben. Die Optimierungen an Frequenzweiche/Chassis/Treibern, das nochmals hochwertigere Anschlussterminal und die biometrische Aufhängung kennzeichnen die 704 S3 ebenfalls.

HTM71 S3, bei HiFi im Hinterhof schon im Angebot

Tweeter On Top

Der HTM71 S3 agiert als Center-Speaker und verfügt ebenfalls über das Tweeter-On-Top-Design mit eloxiertem Hochtöner-Gehäuse und integrierter Entkopplung. Neue Chassis stellen eine bessere klangliche Leistung sicher. Die Frequenzweiche wurde ebenfalls optimiert. Das besonders solide Anschlussterminal und die biometrische Aufhängung der Zentrierspinne gehören zu B&Ws Spezialitäten in den Lautsprecher-Produkten der aktuellen Generation.

Zwei hochinteressante Beamer befinden sich ebenfalls in diesem Kino: Der JVC DLA-NP5 und der Sony VPL-XW5000ES.

JVC DLA-NP5 (weiß, oben) und Sony VW-XW5000ES (schwarz, unten)

Hier die wichtigsten Fakten zum JVC DLA-NP5 für 6.999 EUR UVP:

Wahlweise in weißer oder schwarzer Variante

0,69 Zoll D-ILA-Chip

Lampenlichtquelle

Narrow Pitch Pixel-Verfahren: Mittels dieser Technologie gibt es auch bei großen Projektionsdiagonalen kein störendes Raster, zugleich werden klare, flüssig ablaufende hochauflösende Bilder bereitgestellt

Hochwertiges Ganzglas-Objektiv mit 65 mm Durchmesser und 17 Elementen und 15 Gruppen

Unterstützung für HDR10, HDR10+ sowie HLG

2 x 48 Gbps HDMI-Terminals mit HDCP 2.3

Hochgeschwindigkeits-LSI für den 4K/120p-Eingang

Frame Adapt HDR – basierend auf der Analyse der HDR10-Inhalte. Entweder Bild für Bild oder Szene für Szene, für ein dynamisches Tone Mapping, während der "Theater Optimizer" automatisch das passende Tone Mapping in Abhängigkeit von der Installationsumgebung ermöglicht

18-Bit Gamma-Verarbeitung

Automatische Bildmodus-Vorwahl

Optimierte „Clear Motion“ Technologie zur effektiven Reduzierung von Unschärfen

265W UHP-Lampe – Helligkeit 1.900 Lumen

Kontrast (nativ) 40.000:1

Intelligente Linsenblende (analysiert das Eingangsbild und steuert automatisch den Schwarzwert) für dynamischen Kontrast bis zu 400.000:1

ISF-Zertifizierung

10 Speicher für Installationseinstellungen (z.B. Objektivspeicher, Pixelanpassung und Leinwandmaskierung, Screentypisierung sowie das gewählte Seitenverhältnis

JVC AutoCAL zur Nachkalibrierung der Farb- sowie Gamma-Reproduktion.

Für Sony Professional-Liebhaber steht der Sony VPL-XW5000ES für 5.500 EUR bereit. Hier die Key Facts:

4K SXRD-Panel

Laserlichtquelle hält 20.000 Betriebsquellen

Maximal 2.000 Lumen

Neue Optik mit besonders weitem Dynamikbereich

Prozessor X1™ Ultimate for projector verwendet die BRAVIA TV-Videotechnologien von Sony und hochleistungsfähige Datenverarbeitung zur Optimierung einzelner Objekte auf der Leinwand in Echtzeit. Sie werden mit atemberaubenden HDR-Bildern mit Texturen, Farben, Kontrast und Realismus belohnt, die mit früheren Heimkinoprojektoren nicht erreichbar sind.

Zum Leistungsumfang des Prozessors gehören:Object-based HDR Remaster, Dynamic HDR Enhancer, Super Resolution (objektbasiert), duale Datenbankverarbeitung

Digitale Fokusoptimierung

Lebensechte Farben dank Triluminos Pro

95 Prozent DCI-PC Abdeckung

Kompatibel zu IMAX Enhanced

Besonders kompaktes Design

Hier können sich Beamer-Freunde freuen, wenn diese erstklassigen 4K-Projektoren Ihr Bestes geben.

Großes Heimkino

Beamer-Freunde sind im großen Heimkino genau richtig

JVC DLA-NZ8 (links) und Sony VPLK-XW7000ES (rechts)

Fernbedienungen der Luxus-Beamer

Im großen Heimkino findet man den Sony Laser-Beamer VPL-XW7000ES (14.990 EUR) und den JVC DLA-NZ8, der ebenfalls mit einer Laser-Lichtquelle ausgestattet ist und für 15.999 EUR offeriert wird (8K e-Shift HDR Laser-Projektor mit 2500 Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 80.000:1).

Der Sony VPL-VW7000ES besitzt ein natives 4K 0,61" SXRD-Panel (3.840 x 2.160) und schafft 3.200 ANSI-Lumen an Helligkeit. Die Optik mit großem Dynamikbereich ist ebenfalls für eine exzellente Bildgüte zuständig. Gesteuert wird alles hochpräzise vom X1 Ultimate Prozessor, der speziell für den Einsatz im Projektor neu abgestimmt wurde. Zum Einsatz kommt zudem ein verbesserter IMAX-Bildmodus. Elegant wirkt das kompakte Gehäuse, das es wahlweise in Schwarz und Weiß gibt.

Was zeichnet den DLA-NZ8 im Besonderen aus?

Zum Einsatz kommen neue 0,69 Zoll D-ILA Panels mit nativer 4K-Auflösung (4096 x 2160) und eine BLU-Escent Laserlichteinheit. Für 8K-Feeling trotz nativer 4K-Auflösung zeichnet sich JVCs 8K/e-shiftX Technologie mit vierfacher Pixelverschiebung verantwortlich. Eine hohe Lichtleistung von 2.500 Lumen ermöglicht farbechte und dynamische Bilder. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist das Ganzglas-Objektiv mit 65 mm Durchmesser, bestehend aus 17 Elementen in 15 Gruppen.

Für moderne Verbindungs-Optionen sorgen zwei HDMI-Eingänge (48 Gpbs, HDCP 2.3) für Signale bis zu 8K/60P und 4K/120P. Ein natives Kontrastverhältnis von 80.000:1 und dynamischer Kontrast von ∞:1 dank dynamischer Lichtquellensteuerung zeigen eindrucksvoll auf, dass der JVC-Beamer auch sehr anspruchsvolle Naturen glücklich machen wird. Merkmal ist auch die originalgetreue Wiedergabe von HDR10+ Inhalten durch automatische Anpassung der Bildparameter an die im HDR-Stream enthaltenen Masterinformatione. Hinzu kommt die neue "Theater Optimizer"-Funktion. Sie sorgt im "Frame Adapt HDR"-Modus für eine herausragende HDR-Wiedergabe unter Einbeziehung aller Projektionsparameter (Leinwandgröße, Gain, etc.) und automatische Anpassung des Farbprofils.

Auch interessant: Die Frame Adapt HDR Funktion analysiert unter Zurhilfenahme eines von JVC entwickelten Algorithmus in Echtzeit jedes Einzelbild des HDR10-Inhalts auf seine maximale Helligkeit und passt den Dynamikbereich für eine optimale Bildprojektion an. Überdies erhöht Frame Adapt HDR die Präzision bei der Gammaverarbeitung von 12 auf 18 Bit, um feinere Abstufungen darstellen zu können. Die HDR Funktionalität ist mit einer neuen “Auto Tone Mapping” Funktion ausgestattet: HDR 10 Inhalte von der Blu-ray und HLG (Hybrid Log-Gamma) werden automatisch an die im HDR-Stream enthaltenen Mastering-Informationen angepasst - im Sinne der stets besten Bildqualität.

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten finden sich im Installationsmodus, inklusive Objektivsteuerung, Pixelanpassung, Maskierung, Anamorphot-Option, Leinwandtypisierung, Installationsart, Trapezkorrektur, Kissenverzeichnis und Seitenverhältnis, bis zu 10 Installationsmodi abspeicherbar. Der erweiterte Farbraum über DCI P3 erzeugt lebensechte Bilder mit satten Farben. Auch die Kalbrierung erweist sich als durchdacht: Mit einem optischen Sensor und einer urheberrechtlich geschützten Software kann in wenigen, einfachen Schritten eine optimale Kalibrierung durchgeführt werden, um die durch die spefizische Einbausituation des Projektors verursachten Änderungen der optischen Eigenschaften anzupassen. Die Autokalibrierung sorgt für eine Optimierung aller wesentlichen Elemente des Bildes, so z.B. Farbbalance, Gamma-Eigenschaften, Farbraum und Farbkontrolle.

AVR30

Als AV-Receiver sind dort ein Arcam AVR30 (7 Kanäle, Decoding für Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, Dirac Live, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Class G-Endstufen) sowie ein JBL Synthesis SBL-35 AV-Receiver. Der Nachfolger AVR31 besitzt im Unterschied zum Vorgänger eine 8K-kompatible HDMI 2.1 Anschlusssektion und kommt auf 7.499 EUR - natürlich bei HiFi im Hinterhof erhältlich.

Kennzeichen des AVR31 umfassen:

16 Kanäle für Dolby Atmos, DTS:X & AURO-3D Dekodierung

7 HDMI-Eingänge, 3 HDMI-Ausgänge inkl. Zone 2, eARC-kompatibel

HDMI 2.1 mit HDCP2.3

Alle HDMI-Eingänge unterstützen 8K@60fps und 4K@120fps. Zudem unterstützt die HDMI-Sektion Dolby Vision, HDR10+, HDR10 und HLG

Inklusive Dirac Live® Raumkorrektur

Vorbereitet für Dirac Live Bass Control (Lizenzkauf erforderlich)

Zwei audiophile ESS 9026PRO DACs mit ESS Referenzspannungsreglern

7 Kanäle mit Hochleistungs-Verstärkung der Klasse G

Wi-Fi / Ethernet, RS232 und IR-Steuerung

Integrierter Google Chromecast® Client für Audio-Streaming

Apple® Airplay2

Bluetooth aptX®HD

Kostenlose MusicLife iOS und Android UPnP-App

Unterstützt MQA

Roon Ready

Wir bieten alsbald einen Test dieses Ausnahme-AV-Receivers, der auch über einen DAB-Tuner verfügt, an.

JBL Synthesis SDR-35 (7.699 EUR), zu haben bei HiFi im Hinterhof

Der SDR-35 ist ein Class G Surround Sound-AVR mit 16 Kanälen nativer Verarbeitung der Vorstufe und Decoding für Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D und IMAX Enhanced. Die enge Verwandtschaft zum AVR30 (Arcam gehört ebenfalls zu Harman Luxury) zeigt sich nicht nur in den Class G-Endstufen, sondern auch im Vorhandensein von Dirac Live. Streamingfunktionen sind ebenfalls reichlich vorhanden. 100W (8 Ohm) beziehungsweise 180W (4 Ohm) stehen bei parellelem Betrieb aller sieben Kanäle bereit.

Dali Epicon 8 (8.999 EUR bei HiFi im Hinterhof)

Dali Rubicon Vokal (2.099 EUR)

Dali Sub P10 DSS

Das verwendete Lautsprechersystem besteht unter anderem aus 2 x Dali Epicon 8 plus 1 x Rubicon Vokal für vorne, als aktiver Bass wird z.B. der Dali Sub P10 DSS, ein echter Klassiker im Dali-Programm, verwendet.

Im Surroundbereich setzt man auf KEF Einbaulautsprecher mit THX-Lizenz. Zu sehen ist der Ci3160RL-THX, oben befindet sich ein Atmos-Lautsprecher von KEF

KEFs belastbarer und akustisch starker Ci3160RL-THX ist äußerst beliebt und ist bei HiFi im Hinterhof zu einem Stückpreis von 1.679 EUR zu haben.

Kleines Hofkino

Front-Setup im kleinen Hofkino, mit der KEF R11 und dem KEF R-Serie Center R2c

R11

R11 - Detail oben

R11: Uni-Q-Chassis

R2c

R2c - Uni-Q-Treiber

Das dritte Kino setzt auf ein Mehrkanal-Set aus der KEF R-Serie - so auf die akustisch begnadete R11 (Stückpreis 2.499 EUR) mit Uni-Q-Chassis und gleich vier Flachmembranen für eine beeindruckende Basswiedergabe (2.499 EUR/Stück, zu haben bei HiFi im Hinterhof). Mittig agiert der R2c (998 EUR, zu haben bei HiFi im Hinterhof), ebenfalls mit Uni-Q-Chassis.

Arcam AVR20 (links) und Denon AVC-X6700H

Der AVC-X6700H ist ein echter "Evergreen"

Der AVR20 wurde mittlerweile durch den AVR21 ersetzt

Als Verstärker in Betrieb sind der Arcam AVR20 (Nachfolger AVR21/4.599 EUR bei HiFi im Hinterhof, Merkmale wie AVR31, allerdings mit "normalen" Endstufen, nicht mit Class G-Endstufen) und der Denon AVC-X6700H.

Dali Opticon II LCR (Stückpreis aktuell ab 799 EUR bei HiFi im Hinterhof)

Ohne Gitter

Für eine auszeichnete Effektwiedergabe im Surroundbereich sorgen in diesem Kino multifunktionale Dali Opticon II LCR-Lautsprecher. Kennzeichen hier ist das drehbare Hybrid-Hochtonmodul, bestehend aus Bändchen und Kalotte. Der in Dänemark im Dali-Stammwerk Norager gefertigte Speaker bringt auch die Dali-typische Holzfaser-Membran für eine authentische, homogene Darstellung der Mitten und Tiefen mit.

Fazit

Wer die Zeit hat, sollte sich einen Besuch in Berlin gönnen. Viel Fachkompetenz, neueste Mehrkanal-Technik, erstklassige Lautsprecher und hervorragende Projektoren werden von Experten erklärt und vorgeführt. Da lohnt sich unserer Meinung nach auch eine längere Anfahrt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 04. November 2022

Anzeige

Tags: Arcam