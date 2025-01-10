XXL-SPECIAL: Die Panasonic OLED- und Mini-LED-TV-Flaggschiffe von der CES im Detail

Das Panasonic TV-Highlight 2025 auf der CES in Las Vegas ist ohne Zweifel das neue OLED-Topmodell Z95B. Mit den Modellen, die in den für den Hersteller typischen Größen 55", 65" und 77" erhältlich sind, wird nochmals gesteigerte Helligkeit, erweiterter Kontrast und Farbvolumen geboten. Auch beim Klang hat Panasonic nachgebessert und setzt auch in diesem Jahr auf das integrierte Fire TV-Betriebssystem mit zusätzlichen Panasonic-Perks, wie z.B. den leistungsfähigen Penta-Tuner. Sehen wir uns die Einzelheiten des neuen OLED-Flaggschiffs, aber auch des Premium Mini-LED-Fernsehers der W95B Serie genau an.

Panasonic Z95B OLED-TV - Highlights lt. Pressemitteilung

Weiter optimierte Spitzenhelligkeit: Ausgestattet mit einem Primary RGB Tandem Panel der nächsten Generation und dem revolutionären aerodynamischen ThermalFlow-Kühlsystem von Panasonic für außergewöhnliche Helligkeit, Kontrast und Farbvolumen.

Bildgenauigkeit: Prime Video Calibrated Mode mit Rückkehr der Calman-Kalibrierung und ISFccc- Unterstützung.

Bildgenauigkeit: Prime Video Calibrated Mode mit Rückkehr der Calman-Kalibrierung und ISFccc- Unterstützung. Verbessertes Premium-Soundsystem mit Kinoqualität: Neu gestaltete und positionierte Lautsprecher zur Erweiterung der Klangbühne und verbesserte räumliche Audioverarbeitung zur Optimierung des renommierten Panasonic 360-Grad-Klangerlebnisses tuned by Technics.

Stilvolles Design: Das flache Design aus hochwertigen Materialien vereint Form und Funktion und bietet eine perfekte Bühne für die Bild- und Tonverbesserungen.

Gaming auf höchstem Niveau: Unterstützung für AMD FreeSyncTM Premium und NVIDIA® G- SYNC® mit branchenführender Latenz und einer Bildwiederholfrequenz bis zu 144 Hz.

Integriertes Fire TV-Erlebnis mit Alexa und personalisierter Benutzeroberfläche: Mit Sprachsteuerung und einer intuitiven Benutzeroberfläche für den einfachen Zugriff auf alle Lieblingsinhalte und den schnellen Überblick über Live- und Streaming-Dienste.

Kinoreife Bildschirm-Diagonalen: Die Z95B-Serie wird in den Größen 55”, 65“ und 77“ erhältlich sein.

Z95B in 77 Zoll

Das OLED-Topmodell in der Übersicht

Mit den OLED-Fernsehern der Z95B-Serie möchte Panasonic Maßstäbe im TV-Bereich setzen. Sowohl was die visuelle, aber auch die akustische Leistungsfähigkeit betrifft. Dafür kommt hier ein neues primäres RGB-Tandem-Panel in Kombination mit einem einzigartigen ThermalFlow-Kühlsystem zum Einsatz. Das Ergebnis: eine bislang unerreichte Spitzenhelligkeit, nochmals gesteigerter Kontrast und überdurchschnittliches Farbvolumen. Außerdem kommt der neue Prime Video Calibrated Mode zum Zug und Calman-Kalibrierung sowie ISFccc-Support sind wieder an Bord.

Anzeige



Fire TV ist das Betriebssystem und kommt mit einigen Panasonic-eigenen Optimierungen daher. Herzstück ist die personalisierte Startseite, die Streaming-Dienste, Apps, Live-TV, maßgeschneiderte Empfehlungen und die Einbindung kompatibler Smart Home-Geräte zusammenführt.

Auch auf guten Klang legen die Entwickler bei den TV-Geräten viel Wert. Ein neu gestaltetes und verbessertes 360-Grad-Soundsystem mit neuen Line Array-, Seiten- und Aktivlautsprechern, die neu positioniert und verbessert wurden, ist integriert.

Frontansicht des 65"-Modells

Rückseite

Bei der Optik setzt man auf Minimalismus und eine Fokussierung auf die Optimierung von Form und Funktion und die nahtlose Integration in zahlreiche Wohnumgebungen. Ein flaches Design, hochwertige Materialien und praktische Features, darunter abnehmbare Anschlussabdeckungen, Schwenkoptionen beim 55- und 65-Zoll-Modell und eine reduzierte Tiefe bei der Wandmontage verhelfen zu einem eleganten, minimalistischen Look.

für Gamer hält das Topmodell sowohl die AMD FreeSync Premium-Zertifizierung als auch das Etikett G-SYNC Compatible bereit und soll sich durch eine branchenweit führende niedrige Latenz auszeichnen. Die Bildwiederholrate liegt bei maximal 144Hz und auch der True Game Mode ist im 2025er Flaggschiff dabei.

Anzeige



Mit neuem Panel zu neuer Spitzenhelligkeit

Zwei Innovationen tragen maßgeblich zur weiteren Optimierung der Bildqualität bei: das primäre RGB-Tandem-Panel und das ThermalFlow-Kühlsystem. Das RGB-Tandem-Panel kommt beim Z95B erstmals zum Einsatz und verfügt über eine vierschichtige Emissionsstruktur, die die Wellenlänge des Lichts verfeinert und die Farbreinheit erhöht, wodurch wiederum die Lichteffizienz um 40 Prozent gesteigert wird. Jede Schicht ist für eine RGB-Farbe "verantwortlich" (1x Rot, 1x Grün, 2x Blau), wohingegen bei den Vorgängern noch kombinierte Lichtemission stattfand. Auf ein Micro Lens Array kann Panasonic bei dieser Technologie zudem verzichten. Das Ergebnis ist eine deutliche Steigerung der Bildhelligkeit, die auf der CES Messe auch in der Praxis beobachtet werden konnte. Außerdem ein breiteres Farbvolumen für eine noch plastischere, realistischere Bilddarstellung.

Das ThermalFlow-Kühlsystem trägt ebenfalls eklatant zur höheren Performance bei und steigert die Effizienz der Wärmeableitung des Panels. Exklusiv von Panasonic-Ingenieuren entworfen und entwickelt, sorgt sie dafür, dass das Panel kontinuierlich mit Spitzenleistung arbeiten kann, ohne zu überhitzen. Die Grundlagen lieferten dafür aerodynamische Techniken aus dem Rennwagendesign. Das Gehäuse des Z95B wurde dafür mit einer komplett neu gestalteten Struktur versehen und die Subwoofer sowie weitere Komponenten neu positioniert.

Seitliche Ansicht des 77-Zöllers

Anzeige



Signalverarbeitung par excellence

Für hohe Rechenleistung intern sorgt der HCX Pro AI Processor MK II mit 4K Remaster Engine, welche die Klarheit von Streaming-Videos durch die Kombination von KI und mathematischen Modellen für scharfe, natürliche Bilder und eine ausgezeichnete Rauschunterdrückung verbessert. Für geringere Banden-/Streifenbildung wurde zudem die Gradation optimiert.

An Bord ist auch Dolby Vision IQ mit Precision Detail, für einige sicher bereits aus dem letzten Jahr bekannt. In Abhängigkeit der aktuellen Lichtverhältnisse und räumlichen Gegebenheiten wird der Kontrast in hellen und dunklen Bereichen nochmal verbessert. Die Technologie arbeitet also mit den integrierten Umgebungslichtsensoren zusammen, die bei Panasonic nicht nur die Umgebungshelligkeit, sondern auch die Farbtemperatur berücksichtigen. Der HCX Pro AI Processor MK II ermöglicht außerdem Dolby Vision-Unterstützung mit bis zu 144 Hz.

Von Hollywood-Experten abgestimmt

Panasonic arbeitet auch für die TV-Generation 2025 eng mit Stefan Sonnenfeld, dem Gründer und CEO von Company 3, zusammen. Als zuverlässiger Partner von einigen der populärsten Filmemachern der Welt, zählt Sonnenfeld zu einem erlesenen Kreis an Künstlern, die auf den starken Einfluss der Farbabstimmung setzen, um Geschichten zu erzählen und Emotionen zu vermitteln.

Anzeige



Sonnenfeld hat sein Können bereits bei vielen der bekanntesten und beliebtesten Filme des letzten Jahrzehnts unter Beweis gestellt: Top Gun: Maverick, A Star is Born, Superman (2025), Dune: Prophecy, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300, etc.

Nicht nur er, sondern auch andere Koloristen, Studios und Postproduktionshäuser in den USA verwenden Panasonic OLED-Bildschirme als großformatige Referenzmonitore im täglichen Arbeitsablauf.

Top Bild folgt guter Klang

In der Z95B-Serie wurden die Lautsprechereinheiten neu gestaltet, das Layout verändert und die räumliche Klangverarbeitung überarbeitet. Dolby Atmos wird unterstützt und es kommt ein verbessertes 360 Soundscape Pro Audiosystem, tuned by Technics, zum Zug. Die neuen, mit Stoff umhüllten Lautsprecher, sollen sich besonders gut in die Wohnumgebung integrieren.

Für eine gezielte Anpassung an die Raumakustik nutzt das unabhängig gesteuerte Merhlautsprechersystem die Space Tune-Technologie sowie die Sound Focus-Technologie zur Optimierung der Klangplatzierung. Die höhere und weiter auseinanderliegende Positionierung der Aktiv- und Seitenlautsprecher sollen gerade die immersiven Atmos-Effekte deutlich verbessern, die Breite der Klangbühne gar verdoppeln und sich auch in einer erweiterten Dynamik niederschlagen. Sowohl bei Dolby Atmos als auch bei 2-Kanal-Inhalten.

Ein neuer, kraftvoller 30W-Tieftöner soll den bei Flachbildschirmen stets etwas zurückhaltenden Bassbereich verstärken.

Z95B mit Fire TV Betriebssystem

Hoher Bedienkomfort

Das Fire TV-Betriebssystem ist für die meisten Anwender kein Unbekannter. Eine nahtlose Integration von Live- und Streaming-Inhalten und ein personalisiertes Nutzererlebnis mit maßgeschneiderten Empfehlungen steht im Fokus. Die Fernseher sind mit Alexa kompatibel und ermöglichen auch Sprachsteuerung. Mit der Fernfeld-Sprachsteuerung können die Benutzer Apps starten, Musik abspielen und kompatible Smart Home-Geräte freihändig vom anderen Ende des Raums steuern. Im Ruhezustand können sich die Z95B-Modelle über die Fire TV Ambient-TV-Funktion in dynamische Displays verwandeln, die persönliche Fotos, Kalender und anpassbare Alexa-Widgets anzeigen.

In Europa wird der Z95B mit "Panasonic TV Premium" ausgeliefert, was, wie erwähnt, einige Panasonic Zusatz-Features für höheren Komfort bietet. Dazu gehört auch der Penta Tuner für den Empfang via Satellit, terrestrischer Antenne, Kabel, IPTV und TV to IP. So wird der Fernsehempfang auch in Räumen möglich, die über keinen TV-Anschluss verfügen. USB-Aufnahme und eine erweiterte Bearbeitung von Senderlisten stehen ebenfalls zur Verfügung. Die mitgelieferte Fernbedienung ist mit der My App- und der Picture Mode-Taste ausgestattet.

Die Geräte sind auch mit AirPlay kompatibel, um Filme, Musik oder Fotos vom iPhone, iPad oder Mac direkt auf den TV streamen zu können. Auch Apple Home-Kompatibilität ist gegeben. Per Home App oder Siri werden z.B. die Lautstärke geregelt und Eingänge umgeschalten.

Neu ist der Prime Video Calibrated Mode, der das Seherlebnis von Prime Video-Inhalten optimieren soll, indem die Bildeinstellungen je nach Inhaltstyp angepasst und Parameter wie Helligkeit, Farbtemperatur und Bewegungsglättung justiert werden und auf verschiedene Displaytypen zuschneidet. Die Funktion nutzt die Lichtsensoren des Panasonic TVs und unterstützt SDR- und HDR-Inhalte.

Eine Rückkehr gibt es für Calman- und ISFccc-Kalibrierung, um professionelle Werkzeuge zur Feinabstimmung bereitzustellen. Präzise Anpassungen bei der Farbgenauigkeit und generell zur Optimierung der Display-Leistung ermöglichen eine präzise Anpassung und natürliche Darstellung.

Gaming auf Pro-Niveau

AMD FreeSync Premium und G-SYNC Compatible sind hier die wichtigsten Features für ein ruckelfreies Gaming-Erlebnis samt reduzierter Eingabeverzögerung und adaptiver Bildwiederholraten. Grundsätzlich bieten die Panasonic Fernseher eine äußerst geringe Latenz, die auch beim Z95B branchenweit führend sein soll.

Der neue True Game Mode bringt alle Farbgenauigkeitsfunktionen, die auch für Filme verfügbar sind, in den Gaming-Bereich. Zusätzlich sorgt das verbesserte HDR Tone Mapping für eine akkurate Wiedergabe der von der Spielekonsole angelieferten Bilder. Der True Game Mode ist auch kalibrierbar und zeigt nach der Anpassung mit Calman das Calman Calibrated Logo an.

Seitlich schräge Ansicht des Z95B in 65 Zoll

Mit der Bildwiederholfrequenz von 144Hz, der blitzschnellen Signalverarbeitung mit HCX Pro AI Processor MK II, HDMI 2.1 und VRR-Support mit bis zu 144Hz erfüllt der Z95B alle modernen Anforderungen für qualitativ hochwertiges Gaming.

Dazu gibt es spezielle Game Sound Modes für verschiedene Spiele-Genres, den Game Mode Extreme und das Game Control Board für schnellen Zugriff auf alle Spieleinstellungen. Mit HDR-Bildanpassung und Tone Mapping OFF sollen Spieler Helligkeit und Details direkt von der Quelle für eine tadellose HDR-Darstellung feinabstimmen können.

Preis und Verfügbarkeit

Die Z95B-Serie in 55”, 65“ und 77“ wird voraussichtlich ab Frühsommer 2025 im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen stehen noch nicht fest.

Auf Seite 2 gehen wir genau auf den neuen Premium Mini-LED TV W95B ein, der neben 55", 65" und 75" auch in 85" erhältlich sein wird.

Anzeige

