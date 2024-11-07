XXL-SPECIAL: Buchardt Audio E50 - äußerst langzeitstabile und edle Zweiwege-Box mit Massivholzgehäuse jetzt mit Vorbesteller-Rabatt

Lautsprecher-Liebhaber können jetzt schnell zugreifen, denn es gibt eine exklusive HiFiPilot Vorbesteller-Aktion für den brandneuen Buchardt Audio E50, bei der man jetzt 200€ sparen kann. Die Vorbestellung der E50 ist ab sofort zum Paarpreis von 3.750 Euro (UVP: 3.950 Euro) bei HifiPilot im Rahmen der Rabattaktion möglich. Die Auslieferung beginnt im Dezember und erfolgt nach Bestelleingang.

Die Buchardt Audio E50 sind in den Varianten "Stained Black", "Rounded Natural Oak" (+150 Euro), "Rounded Smoked Oak" (+150 Euro), "Rounded Charcoal" (+50 Euro), "Smoked Oak" (+150 Euro) und "Natural Oak" (+150 Euro) erhältlich.

Die E50 vereint typische Charaktermerkmale, die typisch für Buchardt Audio-Schallwandler ist: Dänisches Handwerksdesign und hochwertige Audiotechnologie, gefertigt aus FSC-zertifiziertem Massivholz. Die gleichermaßen nachhaltige wie robuste Bauweise punktet mit erstklassiger Haptik und sorgt dafür, dass die E50 selbst bei anspruchsvoller Nutzung lange hält.

Ein Lautsprecher, der so viele dänische Komponenten enthält, ist zudem selten. Die E50 trägt zu Recht das Label „Made in Denmark“: Gehäuse, Tieftöner, Hochtöner, Anschlüsse sowie die gesamte Montage und Prüfung erfolgen in Dänemark. Das einzige Bauteil, das außerhalb der EU produziert wird, sind die passiven Radiatoren, die von SB Acoustics speziell für diesen Lautsprecher von dänischen Ingenieuren entwickelt wurden.

Mit formschönen Stativen

Von der Chassisbestückung her hebt sich die Neuheit durch die Kombination aus einem maßgeschneiderten Scan-Speak-Hochtöner und dem besonders leistungsstarken Purifi-Tieftöner ab. Zusammen mit einem CNC-gefrästen Waveguide in der 28 mm dicken Holzfrontplatte offeriert der Lautsprecher eine exakte sowie nachdrückliche Klangbühne mit breiter Abstrahlung und enormer Detailauflösung. Die Passivmembran ersetzt das Bassreflexrohr und macht es möglich, ein deutlich kompakteres Gehäuse bei außergewöhnlicher Tieftonwiedergabe zu konzipieren - das zudem frei von störenden Port-Geräuschen und zeitlichen Verzerrungen ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Lautsprechern verfügt die Buchhardt Audio-Konstruktion über ein Massivholzgehäuse. Die Gehäuse werden in der Buchardt Audio-Werkstatt aus 19 mm starkem Holz und einer 28 mm messenden Massivholz-Front gefertigt, CNC-gefräst und von routinierten Tischlern zusammengebaut. Die E50 präsentiert sich als handgefertigter, hochwertiger Lautsprecher, dessen natürliche Optik und Haptik kein Furnier der Welt in gleichem Maße bieten kann. Die Gehäuse sind langlebig und bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz, das nicht nur höchste Qualität garantiert, sondern auch umweltfreundlicher ist als MDF/HDF und zugleich ausgezeichnete Arbeitsbedingungen in der Forstwirtschaft sichert.

Schöne Gehäuseausführungen treffen auf hochkarätige Technik

Auch hinsichtlich der Frequenzweiche wird ein hohes Niveau geboten. In der E50 werden erstklassige Bauteile von Jantzen Audio verwendet. Hier hat man bei Buchardt Audio in die Jantzen "Superior Z-Cap" sowie die starken 14 AWG-Kupferfolien-"Cross Coils" investiert.

Buchardt Audio legt bei der Entwicklung der Lautsprecher des Hauses stets höchsten Wert auf eine harmonische und realistische Klangwiedergabe. Der angepasste Waveguide gewährleistet eine direkte Kopplung an den Tieftöner, was eine kohärente Abstrahlung und geringe Intermodulationsverzerrungen sicherstellt. So erreicht die E50 eine hohe Klarheit und Tiefenstaffelung.

Die E50 hat laut Hersteller einen "reifen und angenehmen Klangcharakter, typisch für die Buchardt-Klangsignatur, die neutral ist, aber eine entspannte und komfortable Note hat". Das meint allerdings nicht, dass hohe Frequenzen in abgeschwächter Form präsentiert werden – vielmehr ist die spezielle Auslegung das Ergebnis von Materialien, Crossover-Komponenten und einem natürlichen Klangbild, das im Vergleich zu helleren Lautsprechern etwas zurückhaltender wirkt. Buchardt Audio-Lautsprecher sind zwar technisch auf Frequenztreue abgestimmt, aber nicht alles, was auf dem Papier steht, entspricht auch dem klanglichen Empfinden in der Praxis.

