XXL-SPECIAL: Blusound bringt noch 2024 drei neue Hightech-Streamer: NODE NANO, NODE und NODE ICON

Bluesound startet eine nie zuvor dagewesene Produktoffensive und bringt noch 2024 drei neue NODE Streamer auf den Markt. Im Einzelnen handelt es sich um den NODE NANO, den NODE und den NODE ICON.

NODE NANO

Dabei erfüllt jedes der drei neuen Modelle spezielle Ansprüche. Der neue NODE NANO präsentiert sich als schlanker sowie kompakter Streamer und bietet optimale Einstiegsmöglichkeiten, um vorhandene HiFi-Komponenten und Heim-Audiogeräte „fit“ für modernes Streaming zu machen.

NODE

Der NODE ist eine Neuauflage des ursprünglichen kabellosen Hi-Res-Musikstreamers (zuletzt 2021 neu) und verfügt über einen komplett neuen ESS SABRE® DAC für hochpräzise Signalerarbeitung und, daraus resultierend, für eine noch bessere akustische Performance.

NODE ICON

Das Flaggschiff NODE ICON möchte die Mission erfüllen, neue Maßstäbe für kabellose Musikstreamer zu setzen. Er bringt ein 5-Zoll-Farbdisplay und einem Dual-Mono-DAC-Design mit zwei ESS SABRE® DACs mit. Der NODE NANO ist ab sofort verfügbar. Der NODE ist bereits vorbestellbar und wird ab Ende September 2024 ausgeliefert. Der NODE ICON wird ab dem 15. November 2024 versandt.

Anzeige



Expertenengineering spielte eine große Rolle bei der Entwiclung und Realisierung der neuen Modelle. Tiefes Audio-Know-how und HiFi-Erfahrung kommen in den neuen NODE-Streamern voll zur Geltung, die einen äußerst transparenten Signalweg mit einem intelligent gestalteten Schaltungslayout bieten, welches auf Effizienz und Isolation setzt, um unerwünschtes Rauschen sowie Verzerrungen zu vermeiden. Jedes einzelne Bauteil wurde sorgfältig optimiert, um eine möglichst klare, reine akustische Qualität zu liefern.

BluOS ist ein enorm flexibles Betriebssystem

Die für das zugrunde liegende Betriebssystem BluOS typische Flexibilität zeichnet auch die drei neuen Modeelle aus. Es kann nahezu alles umgesetzt werden, angefangen von beliebten Musikstreaming-Diensten wie Amazon Music, Tidal und Spotify bis hin zu persönlichen Musikbibliotheken mit Tausenden von Tracks in HD-Qualität. Apple AirPlay 2 und aptX Adaptive Bluetooth gehören ebenfalls zum Ausstattungumfang, um noch mehr Musik aus weiteren Apps und Diensten zu erhalten. Der NODE und NODE ICON unterstützen jetzt auch noch zusätzlich die Wiedergabe von hochauflösendem DSD.

NODE und NODE ICON mit THX AAA-Headphone-Verstärkern

Unglaublich hochwertige Kopfhörerverstärkertechnologie sorgt zudem dafür, dass auch Headphone-Enthusiasten glücklich werden mit den neuen Modellen. Sowohl der NODE als auch der NODE ICON bringen die THX™ AAA-Kopfhörertechnologie mit - im Sinne einer aabsolut linearen Wiedergabe. Die patentierte Vorwärtsfehlerkorrektur liefert einen überragenden Klang mit äußerst geringer Geräusch- und Verzerrungsrate. Der NODE und NODE ICON sind mit einem 6,3-mm-Kopfhöreranschluss ausgestattet, während der NODE ICON sowohl linke als auch rechte Anschlüsse für das Kabelmanagement offeriert.

Und das ist noch nicht alles, was an innovativen Features bereit steht. Der NODE und NODE ICON sind vorbereitet für die Dirac Live Raumkorrektur, ein Upgrade, das direkt von Dirac mit dem Kauf einer Lizenz verfügbar ist (Dirac Ready).

Anzeige



Mithilfe der Dirac-App und der cleveren Raumkorrekturtechnologie kann man die Akustik des Hörraums messen und Bassfallen, Echos und andere unerwünschte Verzerrungen effektiv bekämpfen. Ein Kalibrierungskit mit einem hochempfindlichen Mikrofon ist optional erhältlich und kann bei Bluesound erworben werden.

Weitere Merkmale, die eine enorme Fleixbilität aufzeigen: Alle kabellosen Musikstreamer von NODE sind in der Lage, kabellos mit Bluesound-Lautsprechern und anderen Stereokomponenten zusammen zu arbeite, um ein Multiroom-Musiksystem zu erstellen, das über BluOS verbunden ist. Unterstützt durch aktuelle Dual-Band-Wi-Fi-Technologie kann in jedem Raum des Hauses ohne Ausfälle oder Unterbrechungen gestreamt werden.

Alle neuen NODE Streamer - hier der NODE NANO - passen perfekt zu bestehenden HiFi-Systemen

Wichtig ist auch die nahtlose Integration: Alle NODEs sind so konzipiert, dass sie optimal mit Stereokomponenten oder bei der Aufstellung in AV-Racks harmonieren und unterstützen wichtige Smart-Home-Steuerungssysteme wie Control4, Crestron, ELAN, RTI und mehr. Der NODE und NODE ICON besitzen eine umfangreiche Palette von digitalen/analogen Ein- und Ausgängen für Komfort und Flexibilität, darunter RCA, Koaxial, Optisch, HDMI eARC und USB. Der NODE NANO enthält nur digitale/analoge Ausgänge.

Anzeige

